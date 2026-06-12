福岡市内に特定技能人材向けの寮を竣工し、受入れ・育成体制を一層強化

株式会社シノケングループ

株式会社シノケングループ（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置貴史、以下グループを総称して「当社グループ」）は、ケア＆ウェルネス事業における特定技能１号人材の育成及び定着支援の一環として、福岡市内に特定技能人材向けの寮を建設し、５月末に竣工したことをお知らせいたします。当社グループ創業の地である福岡に新たな受入拠点を整備したことで、既存の東京・大阪と合わせ 全国３拠点での特定技能人材受入体制が整い、サービス提供体制のさらなる強化を図ってまいります。

当社グループは、特定技能人材が安心して長く働ける住環境の整備や育成、キャリア支援に注力しており、これまでに累計53名（2026年６月１日時点）を受入れております。

■ 本リリースのポイント

・福岡市内に特定技能１号人材のための寮を竣工。広いコミュニティスペースや、Wi-Fi・家具完備の個室を備えた設計。当社グループでケア＆ウェルネス事業におけるサービスを展開する東京・大阪・福岡エリアでの受入れ・就労体制を整備。

・登録支援機関が担う業務を、より迅速で柔軟なサポートが可能なケア＆ウェルネス部門の自社支援に移行。

・これまで７名が国家資格「介護福祉士」を取得し、年限の無い在留資格へ移行、現場のリーダーとして活躍するなど長期的なキャリア形成を支援。

■ 福岡における寮竣工の背景と目的

当社グループは、2022年より特定技能人材の受入れを開始しました。慣れない日本での生活をスタートさせる特定技能人材に対し、先行する東京・大阪では社員寮を整備して生活と仕事の両面からサポートを行っており、多くの人材が近隣の施設で活躍しております。安心できる住環境の提供と現場サポートが人材の順調な定着に繋がっている実績を踏まえ、この度、福岡においても新たに寮を建設、竣工いたしました。

徒歩８分の距離には就労先となる当社グループの施設が位置し、職住近接した環境で通勤の負担が少なく、無理なく仕事と生活を両立できるロケーションです。建物は、豊富な実績を持つ木造アパートの開発ノウハウを活かし、母国の開放感や日本の豊かな自然を感じられる快適な居住空間を目指しました。セキュリティを重視したオートロックのエントランスに加え、仲間との交流を深める共有のコミュニティスペースを確保し、各個室にはあらかじめ家具やWi-Fi環境を完備することで、プライベートな空間を確保しつつ、母国との通信やオンライン学習等もストレスなく行える環境を整えております。

家具・Wi-Fiを完備した個室コミュニティスペースキッチンスペース

■ 自社支援体制とキャリアアップ実績

特定技能人材を支える登録支援機関としての業務を、これまで担ってきたグループ会社から、ケア＆ウェルネス事業を行うシノケンウエルネスへ移行いたしました。これにより、自社の支援員が直接、迅速で柔軟にサポートする体制が強化され、より安心して就労できる環境を整えました。

こうした環境のもと、現場での就労支援と学習サポートを継続し、これまでに７名の国家資格「介護福祉士」合格者を輩出しました（2025年：２名、2026年：５名）。資格取得者は現場のリーダーなどとして活躍するほか、年限の無い在留資格へ移行し、日本での長期的なキャリア形成を実現しております。

■ 今後の展望

当社グループは特定技能人材が働きやすい環境や、自社支援員によるサポート、各種キャリアアップの機会を提供し、海外人材のキャリア形成を支援しております。同時に、東京・大阪・福岡で寮を保有して受入れ基盤を整えることで、ケア＆ウェルネス事業のサービス提供体制をさらに充実させ、質の高いサービスを安定的かつ継続的に提供し、超長寿社会における地域課題の解決に貢献してまいります。

青雲館福岡の外観物件概要

物件名：青雲館福岡

所在地：福岡市東区

構造/規模： 木造（耐火構造）地上３階建て

事業主/設計/施工： 株式会社シノケンプロデュース

https://www.shinoken.co.jp/