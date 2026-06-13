『あんさんぶるスターズ！！』Edenの新曲「EMBRACE」6月13日(土)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Edenの新曲「EMBRACE」を2026年6月13日（土）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。

かけがえのない時間の尊さと、「今この瞬間」に宿る儚い輝きを、幸福感あふれるサウンドに乗せた、希望へと踏み出す高揚感と切なさが交差するロックアンセムにご期待ください♪

Eden「EMBRACE」配信

https://bio.to/POBcZM

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

Eden「EMBRACE」MV

https://youtu.be/9vrZDGQDg6Y

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2026年6月13日（土）配信

Eden「EMBRACE」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season7

【収録内容】

01.EMBRACE

02.EMBRACE (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：Nhato (Otographic Music)

【Eden】

乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW

■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars