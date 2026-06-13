そらとぶタクシー株式会社

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そらとぶタクシー株式会社

2026年6月11日

そらとぶタクシー株式会社、

「おおさか地域活性化ファンド」第2号投資先に選定

大阪発・空飛ぶタクシーの社会実装に向けた取り組みを加速

～大阪府・大阪信用金庫・ABAKAMが連携する地域活性化ファンドより出資。次世代航空モビリティ事業の本格展開に向け、資本体制を強化～

そらとぶタクシー株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：寶上 卓音・寶上 和音、以下「当社」は、大阪信用金庫および株式会社ABAKAMにより組成され、大阪府とも連携して活用促進が進められている「おおさか地域活性化ファンド」より、出資を受けたことをお知らせいたします。

本ファンドは、大阪府内における創業・第二創業に取り組む事業者、ならびに地域課題の解決や地域活性化につながるビジネスの成長支援を目的としたファンドです。

当社はこのたび、同ファンドにおける第2号投資先として選定されました。

今回の出資により、当社は大阪発の次世代航空モビリティ事業者として、空飛ぶタクシーの社会実装に向けた事業開発・許認可準備・パートナー連携をさらに推進するための資本体制を強化いたします。

当社は「空の移動をもっと自由に」をコンセプトに掲げ、次世代航空機であるeVTOL等を活用した空飛ぶタクシー事業の実現を目指しています。

現在は、航空運送事業許可の申請に向けた準備を進めるとともに、自治体、商業施設、観光関連事業者などとの連携を通じて、社会実装に向けた体制構築に取り組んでいます。

今回の出資を受け、当社は大阪発の次世代航空モビリティ企業として、都市交通の高度化、観光地へのアクセス向上、防災・災害時における活用など、空の移動がもたらす新たな社会インフラの実現に向けた取り組みをさらに加速してまいります。

また今後は、空飛ぶタクシー事業の社会実装に向け、行政・地域金融機関・事業会社・投資家の皆さまとの連携をより一層拡大し、大阪を起点とした次世代航空モビリティ産業の創出に取り組んでまいります。

出資の背景

大阪では、2025年大阪・関西万博を契機に、次世代モビリティや新たな都市交通インフラへの関心が高まっています。

一方で、都市部における移動時間の短縮、観光地へのアクセス改善、災害時の輸送手段確保など、空の移動が貢献できる社会課題は数多く存在しています。

当社は、大阪を起点に空飛ぶタクシーの社会実装を目指す企業として、これまで次世代モビリティ事業の構想、航空運送事業許可に向けた準備、自治体・事業会社との連携、運航体制の構築に向けた取り組みを進めてまいりました。

今回、「おおさか地域活性化ファンド」より出資を受けたことは、当社の事業が大阪の地域活性化、都市競争力の向上、国際的発信力の強化に資する取り組みとして評価されたものと受け止めております。

空飛ぶタクシーは、世界的にも新たな産業領域として注目されており、今後の都市交通、観光、防災、地方創生において大きな可能性を持つ分野です。

当社はこの成長領域において、日本・大阪発の事業者として、社会実装に向けた事業基盤の構築を進めてまいります。

今後の展開

当社は今後、以下の取り組みを中心に、空飛ぶタクシーの事業化に向けた準備を進めてまいります。

・航空運送事業許可の申請に向けた体制整備

・自治体、商業施設、観光地等との連携強化

・都市部・観光地・地方部を結ぶ新たな空の移動サービスの検討

・防災、災害時輸送、救援活動などへの活用可能性の検討

・国内外の機体メーカー、事業会社、投資家との連携拡大

・大阪発の次世代航空モビリティ事業としての社会的認知向上

当社は、空飛ぶタクシーを一部の特別な移動手段にとどめるのではなく、将来的には社会インフラの一つとして多くの方々に利用いただける移動手段にしていくことを目指しています。

今回の出資を契機に、当社は事業開発、許認可準備、地域連携、資本政策の各面において体制を強化し、空飛ぶタクシーの実現に向けた取り組みをさらに推進してまいります。

代表コメント

そらとぶタクシー株式会社

代表取締役 寶上卓音 寳上和音

このたび、「おおさか地域活性化ファンド」より出資をいただき、同ファンドの第2号投資先として選定いただきましたことを、大変光栄に思っております。

私たちそらとぶタクシー株式会社は、「空の移動をもっと自由に」というコンセプトのもと、大阪から新しい空の移動インフラをつくることを目指してまいりました。

空飛ぶタクシーは、単なる新しい乗り物ではありません。

都市部の移動、観光地へのアクセス、防災・救援、そして地方創生において、大きな可能性を持つ新しい社会インフラです。

今回の出資は、当社にとって資金面での支援にとどまらず、大阪の地域金融機関、行政、事業支援機関の皆さまから期待をいただいた大きな一歩であると受け止めています。

また、空飛ぶタクシーの社会実装には、行政、地域金融機関、事業会社、投資家、自治体、地域の皆さまとの連携が不可欠です。今回の出資を契機に、より多くのパートナーの皆さまとともに、大阪発の次世代航空モビリティ産業を育てていきたいと考えています。

大阪から日本へ、そして世界へ。

空の移動がもっと自由になる未来を実現するため、引き続き真摯に挑戦を続けてまいります。

おおさか地域活性化ファンドについて

「おおさか地域活性化ファンド」は、大阪信用金庫および株式会社ABAKAMにより組成されたファンドです。

大阪府との連携協定に基づき、府内における行政課題・地域課題の解決により地域活性化につながるビジネスの成長支援、創業者の育成、産業化の推進を目的としています。

そらとぶタクシー株式会社について

そらとぶタクシー株式会社は、「空の移動をもっと自由に」をコンセプトに、次世代航空機eVTOL等を活用した空の移動サービスの実現を目指す、大阪発の次世代航空モビリティ企業です。

都市部におけるビルからビルへの移動、アクセスが難しい観光地への移動、防災・災害時における救助・救援活動など、空の移動が社会にもたらす新たな価値の創出に取り組んでいます。

会社名：そらとぶタクシー株式会社

所在地：大阪府大阪市

代表者：代表取締役 寶上 卓音、寶上 和音

設立：2022年5月

事業内容：「そらとぶタクシー」での顧客輸送事業

公式サイト：https://skytaxi.co.jp/

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メール：ホームページの問い合わせフォームからお問い合わせください

電話：06-4400-3515

公式サイト：https://skytaxi.co.jp/