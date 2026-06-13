十三湖大和しじみPRキャラクターの名前が【とさみぃ】に決定しました

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十三漁業協同組合（所在地：青森県五所川原市）から、十三湖大和しじみの魅力をより多くの方へ伝えるために誕生した新PRキャラクターの名前が、【とさみぃ】に決定したことをお知らせします。

本キャラクターは、2026年4月10日（金）に初公開し、同日より一般公募による名前募集を実施しました。募集期間中には、青森県内外をはじめ全国から1996件の応募が寄せられました。

たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。





PRキャラクターの名前はとさみぃに決定

このたび、十三漁業協同組合公式十三湖大和しじみPRキャラクターの名前がとさみぃに決定しました。

とさみぃは、十三湖にすむ“しじみの精霊”。

十三湖で採れるしじみを食べる人たちの「おいしい」と思う気持ちから生まれたこのキャラクターは、性格は穏やかでやさしく、のんびりとしていて、そしてきれい好き。

十三湖の自然や、漁の営み、十三湖大和しじみのおいしさを、子どもから大人まで親しみやすく伝える存在として誕生しました。

今後は、十三漁業協同組合の公式SNSや各種PR活動を通じて、十三湖大和しじみの魅力を発信していきます。



名前に込められた想い

とさみぃという名前は、「十三湖」と、しじみの「み」を組み合わせて考えられました。

親しみやすく可愛らしい響きの中に、十三湖しじみをたくさんの方に届け、元気になってほしいという思いが込められています。

選考では、名前の響きや覚えやすさに加え、十三湖大和しじみとの親和性、子どもから大人まで親しみやすいこと、これから長く愛される名前であることを大切にしました。

その結果、選考委員による協議を経て、とさみぃを新PRキャラクターの名前として決定しました。



大賞受賞者について

大賞受賞者：ペンネーム 亜久美さん

採用名称：【とさみぃ】

賞品：十三湖大和しじみ 10kg

亜久美さんは、インターネットの公募情報サイトで名前募集を知り、十三湖の美味しいしじみと、かわいらしいキャラクターのイラストを見ているうちに、とさみぃという名前が思い浮かんだそうです。

受賞のご連絡には大変驚かれたとのことですが、「たくさんの方にとさみぃが親しまれ、愛されるキャラクターになってくれたら嬉しいです」と、あたたかいコメントを寄せてくださいました。

また、賞品の十三湖しじみ10kgについては、まずはご家族で楽しみ、日頃お世話になっているご近所の方々にもお裾分けして、十三湖しじみのおいしさを共有したいとのことです。



副賞受賞者について

大賞に選ばれた名称以外にも、選考委員から高い評価を受けた名称が多数ありました。

その中から、特に印象的だった名称の応募者5名に、副賞として十三湖大和しじみ3kgを贈呈いたします。

【トサミィ】

和ノ心 和夫さん

【とぅるる】

こたろきゅんさん

花村さん

【だしぇる】

さゆPONさん

ふじもんさん

賞品：十三湖大和しじみ 3kg

※受賞者名は応募時に登録されたペンネームを掲載しています。



名前募集の概要

募集内容：十三湖大和しじみPRキャラクターの名前

募集期間：2026年4月10日（金）～5月31日（日）

応募総数：1996件

選考方法：応募された名称、名付けた理由、キャラクターとの親和性などをもとに、十三漁協内にて総合的に判断

応募の中には、十三湖しじみにまつわる思い出や、家族で食べたしじみ汁の記憶、漁師さんへの感謝、地域へのあたたかい想いなども数多く寄せられました。



十三漁業協同組合 組合長 梶浦武也さんのコメント

キャラクターネーム募集に際して、

予想を超えるたくさんのご応募をいただきありがとうございました。

十三湖大和しじみのキャラクターに

ピッタリの名前「とさみぃ」に決まりました。

十三湖周辺の地域は、古くから「トサ」とも呼ばれてきました。その由来は、アイヌ語で水辺の入江や湖畔を意味する「トサム」だと聞いています。

十三湖産大和しじみの精霊をイメージできる名前をいただいた「とさみぃ」をPRキャラクターとして大切に育てていきます。

ぜひ「とさみぃ」を宜しくお願いします。



今後の展開

今後、とさみぃは十三漁業協同組合のPRキャラクターとして、公式SNSを中心に活動していきます。

十三湖の風景、漁のようす、しじみの豆知識、家庭で楽しめる食べ方などを通じて、青森県内外、十三湖大和しじみをまだ知らない方にも、その魅力を届けていきます。

また、地域イベントや販促物などへの展開も視野に入れながら、十三湖大和しじみの認知向上と、地域への関心づくりにつなげてまいります。





関連情報

十三漁業協同組合 公式サイト(https://jusangyokyo.com/)

Instagram(https://www.instagram.com/yamato.shijimi/)

X(https://x.com/13shijimi)

お問い合わせ先

十三漁業協同組合 キャラクターPR担当

担当：北畠(きたばたけ)

MAIL：info@farmin.co

住所：青森県弘前市駅前町6-15 SKビル3階

企画・制作：farm in合同会社