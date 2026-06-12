テレビ放送で相談殺到。歯科医療MaaSが100人の入れ歯難民救済へ

オーガイホールディングス株式会社

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田真一・長縄拓哉）は、2026年6月12日、クラウドファンディング「CAMPFIRE」にて、「100人の入れ歯難民を救う」プロジェクトを開始いたしました。

本プロジェクトは、高齢化や通院困難、過疎地域などを背景に十分な歯科医療を受けられない方々へ、移動型歯科医療MaaS（Mobility as a Service）を活用して入れ歯支援を届ける取り組みです。

クラウドファンディング詳細(https://camp-fire.jp/projects/942930/view): https://camp-fire.jp/projects/942930/view(https://camp-fire.jp/projects/942930/view)

■クラウドファンディング概要

“歯科医療MaaS” O-Gaiの挑戦！100人の入れ歯難民を救いたい！

実施期間 ：2026年06月12日～2026年08月30日

目標金額 ：10,000,000円

■クラウドファンディングの目的

「通えない=治療できない」この現実を変えるために、今回のプロジェクトは始まります。高齢、過疎地域、時間がないという理由で、歯医者に行きたくても行けない人がいる。食事のたびに痛みを感じ、それでも「仕方がない」と我慢する日々。この状況は一部ではなく、日本各地で起きている現実です。移動型歯科医療MaaSを活用し、現地で口腔内をスキャン、オンラインで遠隔設計、3Dプリンターでその場で仮の入れ歯を製作。通院が難しい方々に、必要な医療を届ける仕組みづくり。それが本プロジェクトの目的です。

■主な取り組み内容

集まった資金は、訪問型歯科医療MaaSの運用体制整備に活用します。訪問車両の運用費、3Dプリンター・口腔スキャナー等の機材導入、現地での設営・運用、歯科技工に関わる制作費用、支援体制構築にかかる運営費として使用。本活動を広く社会へ届けるための記録映像制作・広報費、その他運営に関わる諸費用にも充てられます。本資金は医療機関への紹介料等ではなく、車両運用および機材導入等の実費として適切に活用される仕組みです。

■「遠いですから…歯医者さんも」通えない理由で放置される不調

岡山県津山市に、入れ歯が合わず食事のたびに痛みを感じていた女性がいました。「遠いですから…歯医者さんも」と話す彼女にとって、通院には距離も時間も大きな負担。違和感があっても、すぐに診てもらえない現実。「仕方がない」と我慢するしかない日常が、そこにありました。これは一人の話ではなく、日本の各地で起きている現実です。高齢、過疎地域、時間がない。その結果、治せるはずの不調が放置されている。本プロジェクト代表・野田真一の父は、45年間歯科技工士として働いてきた職人でした。しかし引退後、自分自身は10年間も入れ歯を入れず、納得できる入れ歯に出会えなかった。やがて病を患い、思うように食事ができず、体力も落ちていく。その姿を見て「もう一度、しっかり噛めるようにしてあげたい」と強く思いました。デジタル技術を活用し入れ歯を製作した結果、父は再び食べられるようになり、体力も回復。最期の時間まで、自分の口で食べることができました。「人生は、食べることだ」その姿が、今も原動力となっています。

100人の入れ歯難民を救う為集まった100人応援団

■会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■お問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 南まで

Mail：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385