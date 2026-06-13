【岡山県内最大級！】大規模マルシェ「HARENOBA MARCHE」（ハレノバ マルシェ）を開催します[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市では、「大規模マルシェ創業プロデューサー」として活動する地域おこし協力隊が、令和8年6月27日（土）に大規模マルシェ「HARENOBA MARCHE」（ハレノバ マルシェ）を初開催します。

地元食材を使ったグルメ、こだわりの物販、親子で楽しめるワークショップなど約100店舗が出店します。ご家族やお友達と一緒にぜひお越しください。

開催の背景・目的

市内では、備前福岡の市や牛窓ヨットハーバーの朝市など、中小規模の月次マルシェが各地で開催されていますが、大規模マルシェが開催されていないこと、また市の中心地で開催されるマルシェがないという課題から、市ではJR邑久駅周辺の市有地を活用した「大規模マルシェ」の立ち上げに取り組む地域おこし協力隊を令和8年1月に任用しました。

当該隊員には、令和9年度から月1回以上の大規模マルシェを定期開催してもらうほか、その他大規模イベントの企画・運営にも取り組んでもらい、市内外から多くの人が集うまちづくりを推進していきます。

「HARENOBA MARCHE」（ハレノバ マルシェ）の概要

マルシェの詳細

出店予定者一覧（※6月10日時点）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184040/table/32_1_42f51d8e730283bff058887beea38c07.jpg?v=202606131151 ]