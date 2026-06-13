父の日ギフト、5割以上が義父にも！絶対失敗できない義父への父の日プレゼント選びのコツは「気を遣わせない」「実用的」「上品」が3原則。父の日ギフト 売れ筋ランキング 義父編TOP10＆アンケート調査発表

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父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、「義父への父の日ギフト」をテーマにしたアンケート調査および「父の日ギフト 売れ筋ランキング 義父編 TOP10」を発表しました。

父の日ギフト 売れ筋ランキング 義父編TOP10

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 19,980件、成果報酬成約件数 734件

調査期間：2026年6月1日～6月12日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

父の日ギフトは実父へ贈るものというイメージがありますが、実際には義父へも贈る人が多く、親族間のコミュニケーションを深めるイベントとして定着しています。一方で、義父への贈り物は「何を選べばよいか分からない」「失礼がないか心配」と悩む人も少なくありません。

今回の調査では、義父への父の日ギフトに関する意識や実態を分析するとともに、実際に人気を集めている義父向けギフトをランキング形式で紹介します。

5割以上が義父にも父の日ギフトを贈る予定

【2026年版】今年の父の日は、お義父さんにギフトを贈りますか？（父の日に関するアンケート調査）

ギフトを贈る予定：52.2％

ギフトを贈らない予定：31.7％

まだ未定：15.6％

その他：0.5％

「今年の父の日は、お義父さんにギフトを贈りますか？」という質問に対し、「贈る予定」と回答した人は52.2％となりました。

前年とほぼ同水準を維持しており、父の日が実父だけではなく、義父にも感謝を伝える機会として定着していることがうかがえます。

一方で、「贈らない予定」は31.7％となり、前年(29.6％)よりやや増加しました。近年の物価上昇や生活コストの増加を背景に、ギフトを贈る相手を絞る傾向も見え始めています。

また、「まだ未定」が減少していることから、ECサイトの普及や早割キャンペーンの浸透によって、父の日ギフト選びそのものが早期化していることも推察されます。

【2026年版】今年の父の日は、ギフトを贈りますか？（父の日に関するアンケート調査）

https://chichinohi.jp/survey120/

「父の日の贈る相手」に義父を含める人は65.9％

【2026年版】父の日にプレゼントを贈る相手として、義父や夫も含まれると思いますか？（父の日に関するアンケート調査）

義父も含まれる：65.9％

義父は含まれない：31.4％

その他：2.7％

「父の日にプレゼントを贈る相手として、義父も含まれると思いますか？」という質問では、「義父も含まれる」が65.9％となりました。

依然として多数派ではあるものの、2025年の68.1％から見ると徐々に減少傾向にあります。

この背景には、物価上昇による予算の見直しや、贈る人数を調整する“メリハリ消費”の広がりがあると考えられます。

父の日はこれまで「親族全体へ感謝を伝えるイベント」という側面もありましたが、近年は「より身近な相手を優先するイベント」へと変化しつつあることが読み取れます。

ただし、それでも約3人に2人が義父も父の日ギフトの対象と考えていることから、父の日が単なる家族行事ではなく、親族間の関係を築く重要なコミュニケーション機会であることは変わっていません。

【2026年版】父の日にプレゼントを贈る相手として、義父や夫も含まれると思いますか？（父の日に関するアンケート調査）

https://chichinohi.jp/survey128/

■義父へのプレゼント選びで重視される3つのポイント

調査結果や売れ筋商品の傾向から、義父向けギフト選びには3つの共通点が見えてきました。

- 気を遣わせない

高額すぎるギフトは相手に負担を感じさせてしまうことがあります。そのため、3,000円～5,000円程度の“ちょうど良い価格帯”の商品が人気を集めています。

【2026年版】父の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（父の日に関するアンケート調査）

お金をかけない：20.2％

4,000～5,000円未満：18.6％

3,000～4,000円未満：17.7％

2,000～3,000円未満：15.9％

5,000～8,000円未満：9.1％

金額は問わない：6.3％

8,000～10,000円未満：5.4％

1,000～2,000円未満：4.8％

10,000～30,000円未満：1.1％

1,000円未満：0.9％

【2026年版】父の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（父の日に関するアンケート調査）

https://chichinohi.jp/survey119/

- 実用的

食品や飲み物、寝具、健康グッズなど、日常生活で使えるアイテムが支持されています。「もらって困らない」が重要なキーワードです。

今年の父の日に贈りたいものは何ですか？ 【お義父さんへ】

食品・グルメ：42.2％

お酒・ビール：26.7％

スイーツ：6.6％

健康・生活雑貨：6.6％

趣味に関するもの：4.0％

ファッション・アクセサリー：4.0％

食事（食事券なども含む）：2.6％

その他：2.3％

お花・観葉植物：1.7％

旅行（旅行券・宿泊券なども含む）：1.3％

手紙・メッセージカード：1.3％

好きなことができる自由な時間：0.7％

- 上品

義父へのギフトは、友人向けや実父向けとは異なり、一定のフォーマルさも求められます。高級感のあるパッケージや落ち着いたデザインの商品が選ばれる傾向にあります。

【2026年版】今年の父の日に贈りたいものは何ですか？（父の日に関するアンケート調査）

https://chichinohi.jp/survey121/

ランキングから見える2026年の義父ギフトトレンド

今回のランキングでは、グルメ・飲料ギフトが上位を占める結果となりました。特に「家族で楽しめる」「消費できる」「気を遣わせない」という特徴を持つ商品が強い支持を集めています。

また、健康グッズや快適グッズもランクインしており、「いつまでも元気でいてほしい」という気持ちを伝えるギフトへの関心も高まっています。

義父への父の日ギフトは、単なる贈り物ではなく、感謝と気遣いを伝えるコミュニケーションのひとつ。2026年は、“気を遣わせない上質な実用品”が、義父ギフト選びの重要なキーワードとなりそうです。

父の日ギフト 売れ筋ランキング 義父編 TOP10

【第1位】ふっくら香ばしい 国産うなぎ蒲焼き3種セット

父の日ギフトの王道として高い人気を誇る国産うなぎセット。蒲焼きやひつまぶしなど複数の味わいを楽しめる内容で、特別感と実用性を兼ね備えています。「健康でいてほしい」という気持ちを伝えやすいことから、義父向けギフトとしても支持を集め第1位となりました。

店舗名：うなぎ屋かわすい 川口水産

価格：5,990円～

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank1

【2位】プレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリー コーヒーギフト

アイスコーヒーと無添加コーヒーゼリーを楽しめる人気ギフト。暑い季節にぴったりの内容で、上品なパッケージも魅力です。甘いものが好きな方にもコーヒー好きな方にも贈りやすく、義父ギフトに求められる“無難さと特別感”を両立した商品として支持されました。

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,880円

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank2

【3位】おつまみベスト9ナイン｜厳選おつまみ9種セット

海鮮系を中心とした9種類のおつまみを詰め合わせた人気セット。晩酌のお供として楽しめるだけでなく、少しずつ味わえる点も魅力です。お酒好きの義父へのギフトとして選びやすく、「失敗しにくいグルメギフト」として人気です。

店舗名：おつまみギャラリー伊万里

価格：3,580円～

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank3

【4位】高級海鮮お茶漬けセット

金目鯛やうなぎなど高級食材を使用した海鮮お茶漬けセット。お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるため、年代を問わず喜ばれる実用性があります。高級感がありながら気軽に贈れる父の日ギフトです。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank4

【5位】スイーツと花 詰め合わせギフト

スイーツと花を組み合わせた華やかなギフトセット。家族みんなで楽しめる内容が特徴で親世帯へのギフトとして人気です。

店舗名：おいもや

価格：3,998円～

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank5

【6位】生そば3種 食べ比べセット

異なる味わいのそばを食べ比べできる本格グルメギフト。食通の義父にも贈りやすく、季節感のある贈り物として人気を獲得しました。上品さと実用性を兼ね備えた一品です。

店舗名：本格冷凍麺工房 武蔵野

価格：4,816円 ※送料別

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank6

【7位】京都・辻が花 お茶漬け最中＆お吸い物最中詰合せ

花の形をした最中が目を引く上品な和ギフト。見た目の華やかさと手軽さを兼ね備えており、年代を問わず喜ばれる商品です。義父向けギフトに求められる「上品さ」を体現する父の日ギフトです。

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,480円

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank7

【8位】THE軽井沢ビール 飲み比べギフトセット

軽井沢の自然が育んだクラフトビールを楽しめる人気セット。上質なパッケージと飲み比べの楽しさがあり、ビール好きの義父へのギフトとして人気を集めています。

店舗名：軽井沢ブルワリー

価格：4,070円

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank8

【9位】世界一受賞ビール入り ベアレン醸造所 本格5種5本 飲み比べギフトセット

世界一受賞のラガーを含むクラフトビールセット。品質への信頼感と本格的な味わいが魅力で、お酒好きな義父への特別なギフトとして支持されています。

店舗名：ベアレンビール

価格：2,500円～

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank9

【10位】「座る」を快適にする ラテックス クッション

車の運転やデスクワークを快適にサポートする高反発ラテックスクッション。毎日使える実用品でありながら健康への気遣いも伝えられることから、近年人気が高まっている“健康系ギフト”としてランクインしました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：4,950円

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu/#rank10

義父への父の日ギフトは、実父への贈り物とは少し異なる難しさがあります。しかし今回の調査からは、「義父も父の日ギフトの対象」と考える人が依然として6割を超えていることが分かりました。一方で、物価上昇などを背景に、贈る相手や予算を見直す傾向も見られています。

そのような中で支持を集めているのが、「気を遣わせない価格帯」「実用性」「上品さ」を兼ね備えたギフトです。義父へのプレゼントは、モノを贈るだけではなく、感謝や気遣いを伝えるコミュニケーションのひとつとして選ばれていることがうかがえます。

父の日.jpでは、今後も変化する父の日ギフト市場を調査・分析し、プレゼント選びに役立つ情報を発信してまいります。

父の日ギフト 売れ筋ランキング 義父編TOP10

https://chichinohi.jp/fathersday-gift-ranking-gifu

関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。 応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。 抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。 応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。 ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、及び応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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