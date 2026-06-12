COZ × oui nails ピールオフマニキュア限定セット販売。表参道で開催される期間限定POP UP「COZ Jack in the Box」にHISTORICが出展

HISTORIC株式会社

HISTORIC株式会社（東京オフィス：東京都渋谷区、代表取締役：石原瞳）は、表参道で開催される期間限定POP UP「Jack in the Box」に出展いたします。

COZ "Jack in the Box"について

ファッション誌や広告を中心に第一線で活躍するスタイリスト・安西こずえ氏

「COZ Jack in the Box」は、ファッション誌や広告を中心に第一線で活躍するスタイリスト・安西こずえ氏がディレクションを手掛けるPOP UPイベントです。

安西氏は大学卒業後、アシスタント時代を経て2001年に独立。『otonaMUSE』『InRed』『VERY』をはじめとする人気女性誌や広告、著名人のスタイリングを多数手掛けるほか、リゾートウェアブランド「mikomori」、ニットブランド「COZ made by WRAPINKNOT」のディレクション、自身のオリジナルプロダクト開発など、多方面で活躍する人気スタイリストです。

Instagram▶https://www.instagram.com/cozcozrin/?hl=ja

2024年に表参道ヒルズ HILLS BOXにて開催され好評を博した本イベントは、本年で第2弾を迎えます。

アパレル・ジュエリー・ビューティーなど、安西氏がセレクトした旬のブランドやオンラインを中心に人気を集めるブランドが集結。ブランドの世界観をリアルに体験できる場として、多くのファンから支持を集めています。

今回は「ひと足早い夏祭り」をコンセプトに開催。感度の高いお客様が集う注目イベントとして、特別企画や限定アイテムも多数展開予定です。

その中でHISTORICは、ライフスタイルブランドCOZとのコラボレーション限定セットをはじめ、

「oui nails ピールオフマニキュア」「1秒まつエク」「TO」の3ブランドを出展いたします。

COZ × oui nails 限定セット販売

ファッション誌や広告などで活躍するスタイリスト・安西こずえ氏が手掛けるライフスタイルブランドCOZと、oui nailsによるコラボレーション限定セットを販売いたします。

「NO Blending ― 誰とも被らない」をテーマに誕生した本コレクションは、ファッション・ビューティー・アートが融合した特別なアイテムです。COZの感性でセレクトされたカラーセットと限定バニティバッグを組み合わせた特別なセットをご用意しております。

oui nails ピールオフマニキュア

会場では、oui nailsの人気商品「ピールオフマニキュア」単品も販売いたします。

ピールオフマニキュアは、

・1分で乾く

・除光液不要

・ペリッと剥がせる

・成分の50％以上が水

・ジェルのようなツヤ感

を特徴とした新感覚マニキュアです。

POP UP限定特典

ピールオフマニキュアを5本ご購入ごとに、お好きなカラーを1本プレゼントいたします。

▼Instagram

https://www.instagram.com/ouinails_peeloff_manicure/

TO

スキンケアブランド「TO」も出展いたします。

会場では全商品を実際にお試しいただけます。

TOの世界観とともに、商品をご体感ください。

Instagram▼

https://www.instagram.com/to.beauty.official/

1秒まつエク

接着剤不要で装着できるセルフまつげブランド「1秒まつエク」も展開いたします。

サロン級の目元を手軽に楽しめる新しいセルフまつげとして、多くのお客様にご愛用いただいております。

POP UP限定特典

1秒まつエクを5個ご購入ごとに、お好きな商品を1個プレゼントいたします。

Instagram▼

https://www.instagram.com/1smatsueku/?hl=ja

開催概要

COZ "Jack in the Box"

■ 期間 6月12日(金) ～ ６月16日 (火)

■ 時間 11:00 ～ 20:00

■ 場所 表参道ヒルズ 本館B1F HILLS BOX

https://www.instagram.com/coz_jackinthebox/

HISTORICは、ネイル・まつげ・スキンケアを通じて、お客様が自分らしい美しさを楽しめるブランドづくりを目指しています。今回のPOP UPでは、商品を実際に体験いただきながら、各ブランドの魅力をより身近に感じていただける機会を提供いたします。

HISTORIC株式会社

代表取締役：石原 瞳（いしはら ひとみ）

【本社】

〒461-0002

愛知県名古屋市東区代官町40-15 L building Daikancho 3階

【東京オフィス／HISTORIC HOUSE】

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-8-3 AND CROSS BLDG. 8階

設立：2009年6月

事業内容：美容商材・コスメ（プロ向け／一般向け）の企画・卸・販売

Webサイト：https://historic.jp

お問い合わせ先：HISTORIC株式会社

TEL：052-932-7828（平日10:00～18:00）

E-MAIL：support@historic.jp