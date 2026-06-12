「Surf & Breeze 高中正義／ANRI」開催　国内のみならず海外でも高く評価される高中正義とANRIが夢の競演！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の開催ウィークにて、2026年6月11日（木）、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとして「Surf & Breeze 高中正義／ANRI」をSGCホール有明で開催いたしました。

【ライブレポート】

高中正義と杏里によるスペシャルライブ「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Surf & Breeze」が6月11日、東京・SGCホール有明にて開催された。このライブは今週末6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」に向け、6月5日から13日にかけてお台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木など東京各地で展開中の「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」の一環で企画されたもの。国内のみならず海外でも高く評価される高中と杏里という、レジェンドの夢の競演が実現した。

キラキラしたシンセサウンドに導かれるようにステージに登場したトップバッターのANRIは、「WINDY SUMMER」を筆頭に夏を先取りしたような極上のシティポップチューンを連発。斉藤ノヴ（Per）をはじめとする手練のバンドメンバーが奏でるラグジュアリーなサウンドに乗せて、伸びやかな歌声を届けていく。先月、自身初のアメリカ単独公演を成功させたばかりとあってか、客席には海外のオーディエンスも目立ち、「CAT'S EYE」や「悲しみがとまらない」といった代表曲では会場がひとつになって合唱するひと幕も。クライマックスでは名バラード「オリビアを聴きながら」で会場を感動の渦に巻き込んだ。

続いて登場した高中は、カラフルな光を放つ「TAKANAKA」ロゴの電飾看板をバックに、グルービーなリズムにあわせてメロウなギターを奏でていく。この日は「渚・モデラート」をはじめとするフュージョン色の強いインストナンバーから、「THUNDER STORM」といったスリリングなロックチューン、「TAJ MAHAL」や「READY TO FLY」など高中のボーカルをフィーチャーした楽曲まで、バラエティに富んだ選曲で観客を魅了。MCでは4月のニューヨーク公演にポール・マッカートニーの娘・ステラが来場すると聞くも結局体調不良でライブに来られなかったというエピソードを明かしつつ、自身が影響を受けたビートルズナンバーを次々にギター演奏するサービスぶりも見せた。

「Jumping Take Off」で始まったアンコールでは、高中がおなじみのサーフボード型ギターを携えて登場し、軽快なステップとともにステージ上を往来する場面も。最後は代表曲の1つ「BLUE LAGOON」でエモーショナルなギターを鳴らし、会場をきらびやかな楽園へと一変させたところで、約2時間半におよぶ「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Surf & Breeze」をフィナーレに導いた。

【公演概要】

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

Surf & Breeze 高中正義／ANRI

日程： 2026年6月11日（木）

会場： SGCホール有明

時間： OPEN 17:30 / START 18:30

<出演者>

高中正義 ／ ANRI

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）

・後援：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

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