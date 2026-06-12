今年もやります！　夏のクルマ祭り！「SPEED FESTIVAL 2026 with TIPO OVERHEAT MEETING」岡山国際サーキットで7月20日（祝・海の日）開催！チケット好評販売中！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社（ビジュアル：田中むねよしさん）

カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部（以下ネコパブ）は、2026年7月20日（月・祝）の海の日に、「SPEED FESTIVAL 2026 OKAYAMA with TIPO OVERHEAT MEETING」（以下、SF2026岡山）を、岡山国際サーキット（岡山県美作市）にて開催いたします。

SPEED FESTIVALは、「集い、走り、語り、楽しむ」をテーマにしたクルマ好きのためのサーキットイベントです。国内外の名車から最新モデルまで、年代やジャンルを問わず様々なクルマが集結し、岡山国際サーキットを舞台に一日中クルマを満喫できます。

昨年に引き続き、自動車専門誌『Tipo（ティーポ）』とのコラボレーションにより開催。

サーキット走行はもちろん、走行会、レース、車両展示、体験型コンテンツ、オーナーミーティングなど、走る人も観る人も楽しめる“クルマ好きの夏祭り”として、多彩なプログラムをご用意しています。

■ イベントの目玉、サーキット走行！

イベントの目玉は、やはりサーキット走行です。

普段なかなか体験することのできない国際格式のレーシングコースを、自身のクルマで走る爽快感は格別です。「サーキットは初めてだから不安……」という方へ向けて、先導車付きの初心者向け走行枠もご用意しています。乗車定員まで同乗可能ですので、ご家族やご友人と一緒に気軽にサーキット走行をお楽しみいただけます。

また、本格的な走行を楽しみたい方にはフリー走行枠をご用意。

今年は1枠（20分）だけでなく、2枠、3枠と複数枠を申し込むほどお得になる料金設定としました。せっかくの機会ですので、思う存分サーキット走行を満喫してください。

■ 走るだけではない。観るだけでも楽しめるコンテンツが目白押し！

走るだけではありません。観るだけでも十分に楽しめるコンテンツが揃っています。

注目は、今シーズンから本格始動した「GC Returns」。1970年代に富士スピードウェイを熱狂の渦に巻き込んだグランチャンピオンレースのマシンたちが、現代によみがえります。迫力あふれるシルエットフォルムと大排気量エンジンが奏でるサウンド、そしてレース形式による白熱したバトルを間近でお楽しみいただけます。

さらに、「CATERHAM CUP JAPAN」も開催します。イギリスで長年親しまれてきたジェントルマンレースが、いよいよ日本でも本格スタート。ライトウェイトスポーツカーの代名詞ともいえるケータハム・セブン170Rによるスプリントレースは、ドライバーだけでなく観戦する側も思わず熱くなるバトルが繰り広げられることでしょう。

そして2027年シーズン開幕を予定している「RADICAL CUP JAPAN」も登場します。会場ではレーシングマシン「SR3 XXR」の展示とデモランを実施。世界14カ国で開催されているワンメイクレースの主役となるマシンを、いち早く体感できる貴重な機会となります。

ティーポ・オーバーヒート・ミーティングといえば、ルノー＆アルピーヌの存在も欠かせません。今年もオーナー向け専用走行枠を設定し、愛車でサーキット走行を楽しみながら、パドックではオーナー同士の交流をお楽しみいただけます。新旧ルノー＆アルピーヌが並ぶ光景は、このイベントならではの見どころです。

友人や仲間と参加する方にはクラブミーティングがおすすめです。専用エリアに愛車を並べ、クルマ談義に花を咲かせることができます。メーカーや車種、年式を問わず、同じ趣味を持つ仲間たちとの交流をお楽しみください。

■ 恒例のパレードラン！様々な体験型コンテンツも

イベントの締めくくりは恒例のパレードランです。こちらはどなたでも（自家用車で）参加可能ですので、ぜひ最後までイベントを満喫してください。

パドックエリアでは車両展示やショップ出展、ステージイベント、ワークショップも開催予定です。

大人気のサーキットタクシーをはじめ、自らステアリングを握って体験できる最新モデル試乗会、ホイールの違いを体感できるBBS試乗会など、今年も様々な体験型コンテンツをご用意しています。

走る人も、観る人も、語る人も楽しめる一日限りのクルマ祭り。

「SPEED FESTIVAL 2026 OKAYAMA with TIPO OVERHEAT MEETING」にぜひご来場ください！

■ 開催概要

イベント名：SPEED FESTIVAL 2026 with TIPO OVERHEAT MEETING

開催日時：7月20日（月・祝） 8:00～17:00（予定）

開催会場：岡山国際サーキット（岡山県美作市滝宮1210）

主催：カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部

入場料：無料（別途駐車場代）

＼ 各種チケット絶賛販売中！ ／

https://www.tipo-mag.com/fes2026ticket/(https://www.tipo-mag.com/fes2026ticket/)



※ ティーポのバックナンバーが読める「Tipo Garage会員」なら、イベント参加料に10％割引が適用されます。ぜひこの機会にご入会ください！

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■ イベントに関するお問い合わせ

SPEED FESTIVAL事務局

speedfes@ceg.co.jp

【イベント公式サイト】

https://www.tipo-mag.com/sf2026_event/



【SNS】

◎Tipo公式Instagram https://www.instagram.com/tipo_and_carmagazine/

◎Tipo公式フェイスブック https://www.facebook.com/tipoandcarmagazine/

◎Tipo公式X https://x.com/tipo_mag

【Tipo（ティーポ）について】

1989年の創刊当時、日本ではマイナー車として扱われていたイタリア車やフランス車にいち早く着目し、積極的に紹介したことでティーポは多くの方々に認知されるようになりました。今ではクルマ好きの間で普通に使われるようになった「イタフラ」という言葉も、ティーポが作った造語です。そうした経緯もあって、ティーポはラテン車の自動車雑誌と思われがちですが、実は国籍もジャンルも問いません。ティーポは“オモシロイ”と思ったクルマや遊びであれば、何でも積極的に取材し誌面にて紹介しています。ティーポは創刊400号を超えて、これからも常に読者に近い存在でいたいと考えています。雑誌・Web・イベントと媒体形式にとらわれることなく、クルマのある楽しく愉快なカーライフを提案していきます。

【ネコパブ事業部について】

1976年に、趣味の出版社「ネコ・パブリッシング」として創業。2021年2月にカルチュア・エンタテインメント株式会社と合併。

主に趣味の領域の雑誌／書籍／イベント企画や商品／ブランドプロデュース、地方創生等、新たな価値を提供しています。

【カルチュア・エンタテインメント株式会社について】

カルチュア・エンタテインメント株式会社は、2014年12月に設立。映像、出版、音楽などのエンタテインメント分野やライフスタイル分野におけるIPの企画・製作を主な事業としています。