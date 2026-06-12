KINTO Utsunomiya APP Asia Qualifier 2026 開催決定

ピックルボール日本連盟

一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJ）は、2026年7月10日（金）～7月12日（日）の3日間、栃木県宇都宮市・日環アリーナ栃木にて、「KINTO Utsunomiya APP Asia Qualifier 2026」を開催することをお知らせいたします。

本大会は、アジア地域で展開される国際ピックルボールツアー「APP（Association of Pickleball Professionals）」シリーズの一環として開催される大会です。あわせて、2026年8月30日～9月6日にベトナム・ダナンで開催予定の「Pickleball World Cup 2026」に向けた日本代表選考大会として実施されます。

Pickleball World Cup 2026には、世界80カ国・地域以上、約4000選手が参加予定となっており、本大会は、世界大会へ挑戦する日本代表選手の選考に関わる重要な大会となります。

車いす種目

本大会では、プロカテゴリー・一般カテゴリーに加え、車いすユニファイドカテゴリーおよび車いすダブルスカテゴリーを実施予定です。車いすユニファイドは前回大会に続く開催、車いすダブルスは本大会で初開催となり、競技性とインクルーシブ性を兼ね備えた大会を目指します。

Domenika TurkovicRoman EstarejaYu-Chieh HsiehBobbie Ohsiro■ 大会概要

【大会名称】

KINTO Utsunomiya APP Asia Qualifier 2026

【開催期間】

2026年7月10日（金）～7月12日（日）

【会場】

日環アリーナ栃木

（栃木県宇都宮市西川田4丁目1-1）

【主催】

一般財団法人ピックルボール日本連盟

【協賛】

KINTO

【賞金総額】

200万円

※プロ種目のみ

【実施カテゴリー】

・プロ男女シングルス

・プロ男女ダブルス

・プロミックスダブルス

・一般男女シングルス（19+ / 35+ / 50+）

・一般男女ダブルス（19+ / 35+ / 50+）

・一般ミックスダブルス（19+ / 35+ / 50+）

・車いすダブルス

・車いすユニファイド

日環アリーナ栃木が、世界への挑戦が始まる舞台へと生まれ変わります。※生成AIでの加工をしております。オリジナルメダル

選手たちの挑戦を称えるオリジナルメダルを製作します。

海外トップ選手

世界トップレベルの選手たちが宇都宮に集結します。

国際大会仕様コート

プロ種目はロールコートで試合を実施。

応援する仲間たち

コートの内外で仲間を応援し合う文化も、ピックルボールの大きな魅力です。

■ 日本代表選考について

本大会終了後、「本件KINTO Utsunomiya APP Asia Qualifier 2026」の結果を反映したランキング等を基に、「Pickleball World Cup 2026」日本代表選手を選考予定です。

選考対象カテゴリー：

・男子シングルス

・男子ダブルス

・男子ミックスダブルス

・女子シングルス

・女子ダブルス

・女子ミックスダブルス

※選考基準の詳細は後日発表予定です。

■ エントリーについて

プロカテゴリーは選考制、一般カテゴリーは先着順にて受付予定です。

エントリー開始時期、競技詳細、観戦情報等については、今後、一般財団法人ピックルボール日本連盟公式サイトおよび各種SNSにて順次発表いたします。

■ Pickleball World Cup 2026 概要

【大会名】

Pickleball World Cup 2026

【開催期間】

2026年8月30日～9月6日

【開催地】

ベトナム・ダナン市

【参加規模】

80カ国・地域以上

約4000選手

【競技形式】

国別対抗戦＋個人戦

■ 一般財団法人ピックルボール日本連盟について

一般財団法人ピックルボール日本連盟（Pickleball Japan）は、日本国内におけるピックルボールの普及、競技力向上、国際交流推進を目的として活動しています。

2026年4月には、一般社団法人日本ピックルボール協会（JPA）と一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJF）が、日本におけるピックルボールの持続的な発展と統一的な競技体制の構築を目的として統合し、新体制「Pickleball Japan（PJ）」として新たなスタートを切りました。今後は、日本における統括団体として、競技普及、育成、大会運営、国際連携を推進してまいります。

本大会を通じ、日本におけるピックルボール競技のさらなる発展と、世界への挑戦を推進してまいります。

■メディア取材・撮影および視察・来訪について

【KINTO Utsunomiya APP Asia Qualifier 2026】におけるメディア取材・撮影および視察・来訪は事前申請制です。取材・撮影をご希望のメディア関係者および視察・来訪をご希望の方は、以下の申請フォームよりお申し込みください。本大会では承認された方のみ取材・撮影・視察が可能です。円滑な大会運営および安全管理のため、事前申請へのご協力をお願いいたします。なお、当日申請も可能ですが、事前申請を優先して受付いたします。

▼メディア取材・撮影申請フォーム

https://forms.gle/YXSiSqFYmdUAi9yp7

▼視察・来訪事前登録フォーム

https://forms.gle/BYxqm6xNju6nfMBf6

■ お問い合わせ先

一般財団法人ピックルボール日本連盟

Mail：office@japanpickleball.org