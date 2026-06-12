【発売1周年】FIA APRC RALLY 選手権で鍛えた超撥水性能。ハセ・プロ「超撥水クリアシート」シリーズ累計販売好調！梅雨本番前に『超撥水シリーズ買い替えフェア』を開催！

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発売1周年を迎えた「超撥水クリアシートシリーズ」

2025年6月の発売以来、車種専用にこだわり発売を続けて参りました。

「超撥水クリアシートシリーズ」は、雨天時の視界確保や愛車保護を目的に、数多くのお客様にご愛用

いただき、嬉しいお声をたくさん頂戴しております。

「貼るだけで見やすくなった」

「雨の日の運転ストレスが軽減した」

また、自動車系メディアやYouTubeチャンネルでも紹介され、HASEPROブランドを知っていただくきっかけとなりました。

HASEPROの超撥水シリーズは、モータースポーツシーンで培ったノウハウを活かし、独自のモスアイ構造を採用。雨粒を弾き、クリアな視界をサポートすることで、安全運転にも貢献するアイテムとして支持されています。

発売から1周年を迎えた今、梅雨シーズン本番を前に、改めて「視界確保の重要性」をご提案いたします。

超撥水ドアミラークリアシートご説明動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=T4OZAEG5ba4&t=53s)

超撥水サイドガラスクリアシートご説明動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=SYU6xj6zxVw)

Rally Hokkaido 2025にて検証した動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=KjubDZ4wq78)

梅雨本番前の視界対策に

発売から1年間、多くのお客様にご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

超撥水クリアシートは、日々の雨風や紫外線、などによる影響を受ける消耗アイテムです。

発売1周年の節目となる今、“貼り替え・買い替えタイミング”としてのご提案をいたします。

【こんな症状は買い替えサイン】

- 水弾きが弱くなった- 雨天時の視界が気になる- 小傷や汚れが増えてきた- 施工から約1年経過している

これから迎える梅雨シーズンは、視界確保が重要になる時期です。

超撥水クリアシートを新しく貼り替えることで、雨の日の運転ストレス軽減や

視界サポートにつながります。

「約1年前に購入した方も、これから初めて使う方も。」

ぜひこの機会に、愛車の視界環境を見直していただけましたら幸いです。

超撥水ドアミラークリアシート適合一覧はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/sdm_tekigou)

雪の環境下での検証動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/shorts/onGBCy91ruk)

1周年の感謝を込めた特別フェア開催

「梅雨対策に必須アイテム！超撥水シリーズ買い替えフェア」開催

【開催期間】

2026年6月12日（金）20:00 ～ 2026年6月28日（日）23:59

【公式オンラインショップ】

・対象商品 最大20％OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）

・ポイント最大10倍

【本社施工ショップ】

・商品代20％OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）

・施工代10％OFF

発売1周年の感謝を込めた特別フェアとなります。

対象商品には、「超撥水ドアミラークリアシート」や「超撥水サイドガラスクリアシート」など、梅雨時期の視界確保をサポートする人気アイテムをラインアップしております。

セール詳細

〇公式オンラインショップ〇

開催日時：2026年6月12日(金)20:00～6月28日(日)23:59

商品最大20％OFF・ポイント最大10倍 ( ※ 一部対象外商品あり )

セール会場はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/swrm)

本社施工ショップ

商品代20%OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）＆ 施工代10%OFF

〇 本社施工ショップ 〇

本社施工ショップで施工をご検討の方はお気軽にご相談ください。

〒544-0014

大阪府大阪市生野区巽東2-20-12

電話番号 06-6751-2779

10：00～18：00

定休日：祝日/夏季休暇/年末年始

〒544-0014

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電話番号 06-6751-2779

10：00～17：00

定休日：土日祝/夏季休暇/年末年始