【発売1周年】FIA APRC RALLY 選手権で鍛えた超撥水性能。ハセ・プロ「超撥水クリアシート」シリーズ累計販売好調！梅雨本番前に『超撥水シリーズ買い替えフェア』を開催！
商品最大20％OFF
セールページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/swrm)
発売1周年を迎えた「超撥水クリアシートシリーズ」
2025年6月の発売以来、車種専用にこだわり発売を続けて参りました。
「超撥水クリアシートシリーズ」は、雨天時の視界確保や愛車保護を目的に、数多くのお客様にご愛用
いただき、嬉しいお声をたくさん頂戴しております。
「貼るだけで見やすくなった」
「雨の日の運転ストレスが軽減した」
また、自動車系メディアやYouTubeチャンネルでも紹介され、HASEPROブランドを知っていただくきっかけとなりました。
HASEPROの超撥水シリーズは、モータースポーツシーンで培ったノウハウを活かし、独自のモスアイ構造を採用。雨粒を弾き、クリアな視界をサポートすることで、安全運転にも貢献するアイテムとして支持されています。
発売から1周年を迎えた今、梅雨シーズン本番を前に、改めて「視界確保の重要性」をご提案いたします。
超撥水ドアミラークリアシートご説明動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=T4OZAEG5ba4&t=53s)
超撥水サイドガラスクリアシートご説明動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=SYU6xj6zxVw)
Rally Hokkaido 2025にて検証した動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=KjubDZ4wq78)
梅雨本番前の視界対策に
発売から1年間、多くのお客様にご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
超撥水クリアシートは、日々の雨風や紫外線、などによる影響を受ける消耗アイテムです。
発売1周年の節目となる今、“貼り替え・買い替えタイミング”としてのご提案をいたします。
【こんな症状は買い替えサイン】
- 水弾きが弱くなった
- 雨天時の視界が気になる
- 小傷や汚れが増えてきた
- 施工から約1年経過している
これから迎える梅雨シーズンは、視界確保が重要になる時期です。
超撥水クリアシートを新しく貼り替えることで、雨の日の運転ストレス軽減や
視界サポートにつながります。
「約1年前に購入した方も、これから初めて使う方も。」
ぜひこの機会に、愛車の視界環境を見直していただけましたら幸いです。
超撥水ドアミラークリアシート適合一覧はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/sdm_tekigou)
雪の環境下での検証動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/shorts/onGBCy91ruk)
1周年の感謝を込めた特別フェア開催
「梅雨対策に必須アイテム！超撥水シリーズ買い替えフェア」開催
【開催期間】
2026年6月12日（金）20:00 ～ 2026年6月28日（日）23:59
【公式オンラインショップ】
・対象商品 最大20％OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）
・ポイント最大10倍
【本社施工ショップ】
・商品代20％OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）
・施工代10％OFF
発売1周年の感謝を込めた特別フェアとなります。
対象商品には、「超撥水ドアミラークリアシート」や「超撥水サイドガラスクリアシート」など、梅雨時期の視界確保をサポートする人気アイテムをラインアップしております。
セール詳細
〇公式オンラインショップ〇
開催日時：2026年6月12日(金)20:00～6月28日(日)23:59
商品最大20％OFF・ポイント最大10倍 ( ※ 一部対象外商品あり )
セール会場はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/swrm)
本社施工ショップ
商品代20%OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）＆ 施工代10%OFF
〇 本社施工ショップ 〇
本社施工ショップで施工をご検討の方はお気軽にご相談ください。
〒544-0014
大阪府大阪市生野区巽東2-20-12
電話番号 06-6751-2779
10：00～18：00
定休日：祝日/夏季休暇/年末年始
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電話番号 06-6751-2779
10：00～17：00
定休日：土日祝/夏季休暇/年末年始