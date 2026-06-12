～夏空、しゅわり。～ 【オンラインストア限定】涼やかなソーダと果実の味わいを楽しむ「あめやえいたろうのキャンディセット」

株式会社榮太樓總本鋪株式会社榮太樓總本鋪(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)は、あめ専門ブランド「あめやえいたろう」より季節限定商品『ギフトBOX 夏』を、オンラインストアのみ限定販売いたします。

しゅわっと爽やか、夏色ソーダ。

微発泡が楽しい板あめ「ソーダ」を中心に、果実の味わいを詰め合わせました。

みつあめスイートリップ：りんご

青森県産りんごの濃縮果汁を使用した、甘さと酸味の調和が心地よい「りんご」

みつあめスイートリップ：ゆず

爽やかな香りとほどよい酸味の高知県産ゆず果汁を使用した「ゆず」

みつあめスイートリップは、そのままはもちろん、炭酸で割ってさっぱりと、

ヨーグルトやアイスクリームにかけてデザートソースとしてもお楽しみいただけます。

板あめ羽一衣（はねひとえ）：ソーダ

食べた瞬間にソーダのしゅわしゅわとした微発泡感が広がる、爽やかなパステルブルーの「ソーダ」

板あめ羽一衣（はねひとえ）：宮古島マンゴー×大長レモン

マンゴーのやさしい甘さとレモンの爽やかな酸味が調和した「マンゴー×レモン」

しゅわっと爽やかなソーダと、果実のやさしい味わい。

あめやえいたろうのキャンディーとともに、涼やかな夏のひとときをお楽しみください。

■商品情報

・商品名：「ギフトBOX 夏」

・販売価格：3510円（税込）

・内容量：みつあめスイートリップ「りんご」、「ゆず」

板あめ羽一衣（はねひとえ）「ソーダ（5枚入）」、「宮古島マンゴー×大長レモン（5枚入）」

・販売期間：2026年6月15（月）～なくなり次第終了

・販売店舗：公式オンラインストア限定⇒https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/1163785.htm

♦あめやえいたろうとは・・♦

1818年創業の榮太樓總本鋪があめ専門店ブランドとして2007年に立ち上げたブランドが「Ameya Eitaro(あめやえいたろう)」です。

200年続く和菓子屋の伝統製法を駆使しながら、こだわりの原料を活かし、「あめに恋して、あめに夢みて」をコンセプトに、概念に囚われない進化したあめの新しい形を表現し、あめの可能性を広げています。

代表商品である「板あめ 羽一衣（はねひとえ）」や「みつあめ スイートリップ」をはじめ、クリスマス・ホワイトデーといった特別な時期は宝石をモチーフにした「スイートジュエル」など、受け取った方の気持ちが華やぎ、驚きや喜び溢れるギフトをご用意しています。

■公式サイト・SNSのご案内

ブランドサイト：https://www.ameyaeitaro.com/(https://www.ameyaeitaro.com/)

オンラインショップ：https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html(https://www.eitarosouhonpo.co.jp/SHOP/319901/list.html)

Instagram：https://www.instagram.com/ameya_eitaro/(https://www.instagram.com/ameya_eitaro/)

X：https://twitter.com/ameyaeitaro(https://twitter.com/ameyaeitaro)

♦榮太樓總本鋪とは‥♦

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/

●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/