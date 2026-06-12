テロ・災害などの緊急事態に心のファーストエイドを！：　元・国連の専門官で弊社理事長の戸村智憲が、オーストラリア赤十字社PsFA（サイコロジカルファーストエイド）コース修了しメンタルケア講演メニュー拡充

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年6月12日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

昨今の国内外の社会情勢や災害の多い日本での生活に備え、元・国連の専門官で弊社理事長の戸村智憲みずから、下記の資格を取得して新たな拡充ラインナップでの講演・指導に活かし、緊急事態や家庭・社会・職場での心理的安全性の向上に努めてまいります。

サイコロジカルファーストエイド（PsFA）修了証 オーストラリア赤十字社発行 戸村智憲

【このたび取得した資格と新たに拡充した講演・指導メニュー】

・PsFA（一般呼称：PFA） サイコロジカルファーストエイド： オーストラリア赤十字社PsFAコース修了

・取得者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 （とむら とものり： https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

＜新たに拡充した指導メニュー＞

・演題/指導名称（例）： 「テロ・災害・危機的事態における心のファーストエイド」

・指導項目（例）：

１.テロ・災害・危機的事態と心のダメージ

２.リスク管理・危機管理の王道３ステップをメンタルケアに活かす： (1)心のダメージ最小化・(2)心のリカバリータイムの短縮・(3)レジリエンス強化への心の備えの積み増し

３.WHO方式のPSF(PsFA)サイコロジカルファーストエイドの寄り添い３ステップ： Look・Listen・Link

４.危機的状況での心のダメージと心身の反応と「メンタルヘルス・トリアージ」

５.心に寄り添うためのDEI（ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョン）のポイント

６.危機管理・救助の鉄則をメンタルケア支援者に適用する： 救助する側の安全確保・心のダメージコントロール・心のダメージ予防策

７.すべてを対応しようとしない： 医療福祉機関につなぐ・応援要請をする・相手の多様な意思や希望を尊重する

など

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

＜戸村よりコメント＞

これまで、国内では防災士やテロ対策に大切な化学物質管理者資格・バイオハザード対応資格・放射線取扱主任者資格などに加え、国際的にはテロ対策国際ライセンスなども取得して、危機に備えつつ指導に当たって参りました。

家庭では、妻のがん闘病・メンタル不調での「おうち入院」の院長として、妻の闘病支援・育児・家事・仕事にあたり、社会では、防災/減災・BCP・危機管理と「心の復興」などの指導にあたり、ESGや「ビジネスと人権」においても「職場の心理的安全性」など、心のケアに注力して参りました。

このたび、さらに、人間として大切な「心」の危機にも備えられるよう、WHO方式のサイコロジカルファーストエイド（PFA）資格を取得し、家族や社会の危機に備え、より一層、心に寄り添えるよう努めて参ります。

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html(https://www.jmri.co.jp/contact2.html)

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html(https://www.jmri.co.jp/contact.html)

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html