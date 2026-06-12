海外のクリエイターからゲーム開発におけるブランディングの考え方を学ぶ！6/24（水）無料セミナー「ゲームブランディング入門」を開催!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は6月24日（水） 、ゲームクリエイターの方々を対象に、ゲーム開発におけるブランディングの考え方をテーマにした無料のオンラインセミナー「ゲームブランディング入門～企画初期からリリースまで一貫した“伝わる”設計とは～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175961/?rls)」を開催します。



※英語でのセミナーとなりますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。（ご自身でオリジナル［英語］または通訳チャンネルを選択していただくことができます）

ロゴやキービジュアル、ストアページなどを思い浮かべがちな「ブランディング」。本セミナーではそれだけにとどまらず「プレイヤーがゲームに抱く“期待”」「プロダクトとしての“らしさ”」「ゲーム体験とビジュアルの整合性」など、開発全体に関わる設計要素としてのブランディングに焦点を当てます。また、ターゲットユーザーを起点としたデザインの考え方や、ゲームデザイン・UX・ビジュアル・マーケティングを横断した一貫性のつくり方など、実務に応用できる視点を具体的に紹介します。



講師を務めるのは、アーティストでありデザイナーのマシュー・モス氏です。「自分たちのゲームらしさ」をどう定義すべきか悩んでいる方やゲーム内容とビジュアルの見せ方にズレを感じている方、ビジュアルが“なぜそうあるべきか”を言語化・説明したい方など、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・ゲームブランディングの全体像と基本的な考え方が理解できる

・ターゲットに合わせた一貫性のあるデザイン判断ができるようになる

・ゲーム内容とビジュアル・見せ方のズレを防ぐ視点が身につく

・リリースに向けたストア素材やプロモーションへの落とし込みを理解できる

・ブランディングを継続的に活用するための実践的な考え方が得られる



＜こんな方におすすめ＞

・「自分たちのゲームらしさ」をどう定義すべきか悩んでいる方

・ゲーム内容とビジュアルや見せ方にズレを感じている方

・ビジュアルが“なぜそうあるべきか”を言語化・説明したい方

・ストアページやトレーラーで自分のゲームの魅力をうまく伝えたい方

・開発とマーケティングの間で一貫性のある方向性を作りたい方

・ゲーム制作における「ブランディングの考え方」を基礎から理解したい方

ゲームブランディング入門～企画初期からリリースまで一貫した「伝わる」設計とは～

■日時

2026年6月24日（水）19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことをめざし、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175961/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175961/?rls)

※締切：2026年6月24日(水) 20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「ゲームブランディング入門」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼色ってなに？から始める色彩講座【eラーニング】 ～ゼロから学べる、デザイン初心者のための色彩入門～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。



▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)