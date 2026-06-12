『BLEACH』× 『アフターダーク』ASIAN KUNG-FU GENERATIONのコラボMVがジャンプチャンネルにて6月13日（土）19時より公開決定！

株式会社小学館集英社プロダクション

【JUMP MV】シリーズ第50曲目として、

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/@jumpchannel(https://www.youtube.com/@jumpchannel) ）にて、

『BLEACH』（久保帯人）× 『アフターダーク』ASIAN KUNG-FU GENERATIONの公開が決定しました。2026年4月12日で結成30周年を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATION

にとって『アフターダーク』は2007年に発売されたメジャーデビュー後10枚目のシングルとなっております。

ジャンプチャンネルにて6月13日（土）19時よりプレミア公開予定です。





・6月13日（土）19時：

JUMP MV /『BLEACH』× 『アフターダーク』ASIAN KUNG-FU GENERATION

URL：https://youtu.be/Y_KJnyhbOoE(https://youtu.be/Y_KJnyhbOoE)

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【『BLEACH』作品紹介】

『BLEACH』とは、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載開始より絶大な人気を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。2022年10月からは、最終章である「千年血戦篇」がテレビ東京系列ほかにて放送中です。









【『BLEACH』書影（1巻、74巻）】







【「ASIAN KUNG-FU GENERATION」アーティスト紹介】

1996年結成の4人組ロックバンド。

2002年「崩壊アンプリファー」をリリース、翌年4月に同作でメジャーデビュー。2003年からNANO-MUGEN FES. を立ち上げ、年々規模を拡大。WEEZERやMANIC STREET PREACHERSなどの海外アーティストも招き、幅広いジャンルの音楽をファンに紹介する試みも積極的に行う。

2025年、11年ぶりにNANO-MUGEN FES. をKアリーナ横浜にて2日間開催。世界の音楽シーンを牽引するBeckをはじめ、国内外の多彩なアーティストが集結。

同年10月には、Oasis東京ドーム公演でオープニングアクトを務めた。

2026年4月にバンド結成30周年を迎え、５月には、世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2026」授賞式でパフォーマンスを披露した。

後藤が描くリアルな焦燥感、絶望さえ推進力に昇華する圧倒的なエモーション、勢いだけにとどまらない「日本語で鳴らすロック」でミュージックシーンを牽引し続け、世代を超えた絶大な支持を得ている。

★「アフターダーク」の配信リンク：https://kmu.lnk.to/AfterDark(https://kmu.lnk.to/AfterDark)

SNS情報：

ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルホームページ www.asiankung-fu.com/

結成30周年特設サイト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/AKG/30th/(https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/AKG/30th/)

公式X：https://x.com/AKG_information(https://x.com/AKG_information)

公式Instagram：https://www.instagram.com/akfg_official/(https://www.instagram.com/akfg_official/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@akfg_official_(https://www.tiktok.com/@akfg_official_)

公式Facebook：https://www.facebook.com/akg.offical/(https://www.facebook.com/akg.offical/)

公式LINE： https://line.me/ti/p/%40akg_information(https://line.me/ti/p/%40akg_information)

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/akgSMEJ(https://www.youtube.com/user/akgSMEJ)

公式＋（会員サイト）： https://k.asiankung-fu.com(https://k.asiankung-fu.com)

・「アフターダーク」MV：https://youtu.be/uRluqu6yFe4?si=ydw3lLe-9udRBQGN(https://youtu.be/uRluqu6yFe4?si=ydw3lLe-9udRBQGN)

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【JUMP MV とは】

週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ

所属アーティストのコラボMV企画。

ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中！





再生リストURL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6(https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6)

（『NARUTO -ナルト-』『銀魂』『BLEACH』『HUNTER×HUNTER』『ハイキュー!!』『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』ほか。）





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【動画公開スケジュール】

・6月13日（土）19時：

JUMP MV /『BLEACH』× 『アフターダーク』ASIAN KUNG-FU GENERATION

URL：https://youtu.be/Y_KJnyhbOoE(https://youtu.be/Y_KJnyhbOoE)







【関連SNS】

・ジャンプチャンネル公式X：https://twitter.com/jumpch_youtube(https://twitter.com/jumpch_youtube)

・ジャンプ公式X：https://twitter.com/jump_henshubu(https://twitter.com/jump_henshubu)

・ソニーミュージック公式X：https://twitter.com/SonyMusic_JPN(https://twitter.com/SonyMusic_JPN)

・【公式】TVアニメ『BLEACH』X：https://twitter.com/BLEACHanimation(https://twitter.com/BLEACHanimation)

・久保帯人＆スタッフX：https://twitter.com/tite_official(https://twitter.com/tite_official)





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【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式Youtubeチャンネルで、現在登録者数は250万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)





■主なジャンル

【JUMP MV】

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【名作アニメ】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs)

【公式PV】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H)

【作業用BGM】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC)

【ボイスコミック】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9)

【ドローイング】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0)





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