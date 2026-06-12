ハマっ子がおすすめする横浜の“いいじゃん！”が集まるオウンドメディア「JAN!」オープン

株式会社横浜アーチスト

株式会社横浜アーチスト(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：關 裕之)は、横浜に特化したオウンドメディア「JAN!」をオープンいたしました。

https://yokohama-jan.com/

メディア運営の背景

「JAN!」ロゴ

弊社は昭和29年の創業以来、横浜の地に根ざし、60年以上にわたり地域とともに歩んでまいりました。創業当初から事業領域を拡大しながら、横浜の企業や自治体、地域との関わりを深めてきました。その中で、街の魅力や文化の価値を実感し、現在はその知見を活かし、企業や自治体のマーケティング・ブランディング支援を行っています。

地元企業や自治体との関わりの中で、魅力的なコンテンツやイベントが十分にユーザーへ届いていない課題を受け、横浜のリアルな魅力を届けるため、オウンドメディア「JAN!」の運営を開始いたしました。

社長メッセージ

私たちは長年、横浜という街とともに歩み、さまざまな取り組みを重ねてまいりました。その中で、横浜にはまだ十分に伝わりきっていない魅力や価値が数多く存在していると感じています。

華やかな観光地としての側面に加え、日常の中にある小さな発見や、人の想いが紡ぐストーリーこそが、この街の本当の魅力であると考えています。『JAN!』は、そうした横浜のリアルな姿を伝え、その魅力を身近に感じていただけるメディアを目指して立ち上げました。

今後も地域に根ざした企業として、『JAN!』での情報発信を通じて、横浜のさまざまな魅力をより多くの方に届けていきたいと考えています。（代表取締役：關 裕之）

JAN!の強み

「JAN!」Webサイト

1. 横浜特化のメディア

『JAN!』は横浜に特化して情報を発信する地域密着型メディアです。 エリアを絞ることで、広域メディアでは拾いきれない多様な情報を深く掘り下げ、街の魅力をより立体的に伝えることができます。 観光・文化・商店街・子育て・ローカルイベントなど、横浜の“今”を丁寧に取り扱うことを強みとしています。

2. 観光客のみでなく、地元の生活者にも寄り添う

『JAN!』は観光情報だけでなく、横浜で暮らす人々の視点にも寄り添います。 ハマっ子だけが知るディープなスポットや、日常の中にある小さな魅力も積極的に取り上げ、 “地元の人にも愛されるメディア”を目指しています。

3. “人”や“街”のストーリーを

『JAN!』は単なる情報掲載にとどまらず、街に息づく“人”や“場所”のストーリーを届けることを大切にしています。 店舗や施設、イベントの紹介だけでなく、その背景にある想いや成り立ち、地域とのつながりまで掘り下げることで、横浜という街が持つ魅力をより深く、豊かに伝えるメディアを目指しています。

4. 地元代理店とプロデュース会社がタッグを組んだ記事企画

横浜に根ざした広告代理店・横浜アーチストが運営し、 エンターテインメントのプロデュース会社・オルゴールが記事制作を担当。 地域を熟知した視点と、読ませるコンテンツを生み出すクリエイティブ力が掛け合わさることで、 信頼性と読み応えのある記事を提供します。

『JAN!』について

私たちは、横浜のイベント・グルメ・ライフスタイルを発信する情報サイトです。

みなとみらいの華やかな景色も、野毛のディープな一軒も、週末を彩るイベントも。観光で訪れる人にも、日々暮らす人にも役立つ“リアルな横浜”を届けたい。そんな想いから、このメディアは生まれました。



話題のお店の最新情報、地元で愛される名店、家族で楽しめるイベント、横浜らしい暮らしのヒントを丁寧に発信していきます。



横浜が好きな人と、横浜をもっと好きになりたい人へ。

この街の魅力を、もっと深く、もっと楽しく。

あなたの毎日が少し豊かになる“きっかけ”を、ここから。

■公式サイト：https://yokohama-jan.com/

■X：https://x.com/jan__yokohama

■Instagram：https://www.instagram.com/jan.yokohama

会社概要

株式会社横浜アーチスト

所在地：〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町1 シルクセンター4階

代表者：關 裕之

設立： 1960年5月2日

事業内容： 広告の企画からイベントの運営、タレントの斡旋や警備まで、エンターテインメントに関わる幅広い事業を提供。

コーポレートサイト：https://www.y-artist.co.jp/

合同会社オルゴール

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目2-40 日興パレス南麻布 301

代表者：広瀬 基樹

設立：2021年9月

事業内容：”みんなの毎日を楽しくする”プロデュース代理店。ジャンル問わず企画重視のアウトプットを行う。

コーポレートサイト：https://orgel.inc/

取材依頼や情報提供など『JAN!』に関するお問い合わせ

横浜アーチスト内『JAN!』編集部：info@yokohama-jan.com

サイト

https://yokohama-jan.com/