【創刊】日本、アジアの文芸／アートを国内外に発信する日本語・英語バイリンガル文芸誌『THE EASTERN OBSERVER』（木星社）

株式会社木星社

株式会社木星社（京都府京都市、代表取締役／編集・発行人：藤代きよ、以下「木星社」）は、日本とアジアの同時代の文芸とアートを日本語と英語のバイリンガルで世界に発信する新しい文芸誌『THE EASTERN OBSERVER』（イースタン・オブザーバー）を、2026年7月4日から発売します。旅／自然／文芸／アート／スポーツをテーマに良質な書籍／雑誌、デジタルコンテンツを手掛けてきた木星社は、最新の刊行タイトルとなる『THE EASTERN OBSERVER』を通して、国内はもちろん海外の書店やアートブックフェアと協働し、出版、読書文化の発展に貢献します。どうぞご期待ください。

『THE EASTERN OBSERVER』とは？

『THE EASTERN OBSERVER 01』カバー「リナ・ゴットメ」ポートレート by YUKI UEBO

『THE EASTERN OBSERVER』は、日本とアジアの文芸、アートを日本語・英語で国内外に発信するタイトルです。2026年7月4日から創刊号『THE EASTERN OBSERVER 01』を全国の書店、木星社公式サイトほかで発売します。

- 創刊となる01号では、スケートボード・写真ユニット「川」（アート、日本）、リナ・ゴットメ（建築家、レバノン／パリ）、小田香（映画監督、日本）、空族（映画制作コレクティブ、日本）、アルフィアン・サアット（作家、シンガポール）、ウォシバイ（カートゥーニスト、中国）、村瀬弘行（suzusan CEO兼クリエイティブディレクター、日本／ドイツ）、Minsu（ミュージシャン、韓国）、鳥さんの瞼（歌人、日本）など同時代の13組の作家、アーティスト、作家、クリエーターが登場します。- 執筆には、藤井光（東京大学大学院文学研究科・准教授）、渡辺三津子（ファッション・ジャーナリスト、元『VOGUE JAPAN』編集長）、柳樂光隆（音楽評論家）、宮田文久（編集者／ライター）、若林恵（黒鳥社、元『WIRED』日本版編集長）などトップクラスの専門家が参画しています。カバーはイラストレーターYUKI UEBO、誌面ビジュアルは山田陽、中森真、CHABECKほか気鋭の写真家が担当しました。- さらに、公式ニュースレターでのオリジナル連載シリーズを7月よりスタートするとともに、代官山蔦屋書店ほかでのエキシビション（2026年7月1日～15日）とトークシセッション（同7月2日）も開催します。- また、海外の書店や、パリ、ロンドン、インドネシア、台湾、東京などの国内外アートブックフェアとの協働を通して、広く日本とアジアの文化を発信していきます（順次発表予定）。

『THE EASTERN OBSERVER』では、各地でのセッションやアートブックフェアでの活動を積極的に展開し、良質なジャーナリズムを通して日本とアジア、世界のコミュニティをつなぎ、「いま」「ここ」とは何か、そして私たちは「これから」についてどのような兆しを感じることができるのか、読者の皆様と考えていきます。

『THE EASTERN OBSERVER』お求め方法

全国の書店でお求めいただけます。本日以降いつでもご予約いただけます。

木星社公式サイトでは6月中旬からご予約受付をスタートします。

『THE EASTERN OBSERVER 01』2026年7月4日発売

ISBN: 978-4-910567-14-3 C0070 B5・208頁 日本語・英語 本体4200円+消費税

[アート] 「川/kawa」荒川晋作・関川徳之 スケートボーダーの見る日本の景色、あれこれ

[建築] リナ・ゴットメ（建築家、レバノン／パリ）「未来の考古学」

[小説・詩] アルフィアン・サアット(シンガポール) 小説と初邦訳の詩3編 翻訳／解説：藤井光

[映画] 小田香（映画監督） 「Underground」、空族（映画制作集団）「ILHA FORMOSA」

[ファッション] 渡辺三津子「suzusan 有松絞りの新たな可能性」

[カートゥーン] ウォシバイ（中国） ロングインタビュー 「無言の世界に遊ぶ」

[音楽] Minsu（韓国）ロングインタビュー「日々の音楽」

[短歌] 鳥さんの瞼 十一首 新作及び第一歌集「死のやわらかい」より

[写真] フォトグラファー山田陽 初公開「境界 LIMINAL」シリーズ

[ブックレビュー] 堀部篤史「ここ2、3年の読みもの、あるいは静かになってから」

[音楽レビュー] 柳樂光隆「日本のジャズの海外でのトレンド」

[コラム] 若林恵「古本屋の時間 」

公式ニュースレター、代官山蔦屋書店エキシビション／セッションほか

書店／各種お取扱店の皆さまへ

- 本誌でのストーリーに加え、公式ニュースレターを定期配信します。オリジナル連載シリーズや、セッションレポート、各地のカルチャーに関するリサーチを配信し、読者の皆さまと様々なディスカッションを展開します。- また、書店やギャラリーなどでのキュレーション／エキシビション、国内外アートブックフェアでのセッションなど、年間を通して幅広い活動を行っていきます。- セッションシリーズの第1弾として、2026年7月1日から山田陽（フォトグラファー）とのエキシビション『境界 LIMINAL』、同7月2日に山田陽、渡辺三津子（ファッション・ジャーナリスト 元『VOGUE JAPAN』編集長）と本誌編集発行人・藤代きよによるスペシャルトークを代官山蔦屋書店（東京都渋谷区）で開催します。また、代官山蔦屋書店では、7月1日より本誌を先行発売いたします。お申し込み方法など詳細は6月中旬以降に各サイトでご覧ください。- - 代官山蔦屋書店公式ウェブサイト : store.tsite.jp/daikanyama/event(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/)- - 『THE EASTERN OBSERVER』公式ニュースレター：theeasternobserver.substack.com(https://theeasternobserver.substack.com/)- - 公式Instagram：@easternobservermag(https://www.instagram.com/easternobservermag/) @mokusei222(https://www.instagram.com/mokusei222/)

書店／美術館／ギャラリー／カフェ／ショップ／ホテル等での本誌のお取扱については次の方法でお問い合わせください。

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木星社について

お問い合わせ

- トランスビュー経由 www.bookcellar.jp(https://www.bookcellar.jp/) FAX 0120-999-968- 全ての取次経由 メール books@mokusei.pub FAX 075-600-2401- 一冊！取引所 www.1satsu.jp/item/32870 (https://1satsu.jp/item/32870)- 直取引 メール books@mokusei.pub- 木星社は、雑誌・書籍・デジタルコンテンツ・ニュースレター・ポッドキャスト番組のリリースやトークセッション／イベントを展開しながら、ブランドパートナー向けのエディトリアルやフォトグラフィー、イラストレーションを含む幅広いクリエイティブソリューションを日本国内外で広くプロデュースしています。- パートナーシップやプロダクション、リサーチ、R&D、アドバイザリーについてはbooks@mokusei.pub までお気軽にお問い合わせください。- 木星社（英名 Mokusei Publishers Inc.)は、良質な書籍や雑誌、デジタルコンテンツシリーズを手掛けるパブリッシャーです。- エドゥアルド・ガレアーノ『スタジアムの神と悪魔 サッカー外伝 改訂増補版』（飯島みどり訳）、マイク・スピーノ『ほんとうのランニング』（近藤隆文訳）、パーシー・セラティ『チャンピオンへの道』（同）、リッキー・ゲイツ『アメリカを巡る旅 3700マイルを走って見つけた、僕たちのこと』（川鍋明日香訳）、ドミンゴ『ニュー・ダイエット 食いしん坊の大冒険』、ランニングカルチャー誌『LIKE THE WIND』日本版などの刊行物に加え、ポッドキャスト番組『THURSDAY』や映像シリーズをリリースしています。- 媒体への寄稿や「読書とランニングの時間」（neighbors sports clubとの共催）や『エキシビションの時間』（京都・誠光社）イベント／キュレーションシリーズなども展開しています。- 木星社／代表・藤代（『VOGUE JAPAN』『GQ JAPAN』『WIRED』日本版（Conde Nast Japan）等を経て木星社ファウンダー／編集・発行人）の活動詳細や、トークセッションや取材のご依頼について、お気軽にお問い合わせください。

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