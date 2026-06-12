名古屋発3ピースロックバンドMaki、主催フェス『Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026』第一弾ゲスト解禁！

日本コロムビア株式会社

名古屋発の3ピースロックバンドMakiが、11月22日(日)に開催される主催フェス『Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026～人生とは博打の連続である。～』の第一弾ゲストアーティストとして、FOMAREの出演を発表した。

その記念すべき第一弾ゲストとしてMakiが真っ先に名前を挙げたFOMAREは、Makiがバンドを始めてからの大半の時間をともに過ごしてきたと言っても過言ではないほど、非常に長い付き合いを持つ盟友だ。

同じ時代を生き、同じ「3ピース」という形態で牙を研いできた同世代。バンドを始めた仲間たちが次々とステージを去っていく中、今もなお第一線を走り続けている数少ない存在である。これまでもお互いのツアーに誘い合うなど友好的な関係を築いてきたが、MakiにとってFOMAREは「常に一歩先を行く存在で、悔しくもあり、それ以上に心から尊敬しているバンド」だという。だからこそ、自分たちの大きな節目となるこの主催フェスには絶対にいてほしいと、並々ならぬ想いで今回のオファーに至った。

同じ魂を持った3ピース同士、意地とリスペクトが交差する熱いステージを見せてくれるに違いない。

チケットは本日20時より3次先行がスタート。昨年、凄まじいスピードでソールドアウトを叩き出した『天和』だけに、今年も激しいチケット争奪戦となることは間違いない。この先もメンバーがこだわり抜いた熱い豪華ゲスト陣が続々と解禁されるため、全貌が明らかになる前に早めにチケットを確保しておくのが必須となるだろう。今後発表される続報からも目が離せない。

さらに、11月の『天和』に向けてシーンを駆け回るMakiは、現在全国ツアー『Maki Tour 2026「四暗刻」』を絶賛開催中。フェスへと繋がる彼らの“今”の勢いを体感できるこのツアーは、約1/3を終えて各地で熱狂の渦を生み出している。こちらのチケットも現在一般発売中となっているため、11月のフェスを最高の状態で迎えるためにも、ぜひ今すぐチェックしてほしい。

【『Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026～人生とは博打の連続である。～』】

日時：2026年11月22日(日)

OPEN 14:30 / START 15:30

会場：COMTEC PORTBASE

出演：Maki、FOMARE and more…

チケット代：前売 \6,500 / 当日 \7,500

※入場時に1Drink代別途必要

3次先行：6/12(金)20:00～6/21(日)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/maki-tenho2026/

【ツアー情報】

『Maki Tour 2026「四暗刻」』（全国31公演）※今後開催の公演のみ記載

6/13(土)松山WStudioRED with/KUZIRA

6/14(日)高松DIME with/KUZIRA

6/18(木)柳ヶ瀬ants with/kurage

6/26(金)水戸LIGHT HOUSE with/HERO COMPLEX

6/28(日)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 with/Northern19

7/3(金)神戸太陽と虎 with/dustbox

7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room with/TETORA

7/11(土)出雲APOLLO with/サバシスター

7/15(水)静岡UMBER with/HONEST

7/16(木)F.A.D YOKOHAMA with/Blue Mash

7/24(金)KYOTO MUSE with/カライドスコープ

7/31(金)the five morioka with/KOTORI

8/2(日)札幌PENNY LANE 24 with/KOTORI

8/8(土)仙台Rensa with/coldrain

8/9(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE with/w.o.d.

8/11(祝・火)金沢EIGHT HALL with/ヤバイTシャツ屋さん

8/15(土)福岡DRUM LOGOS with/ROTTENGRAFFTY

8/16(日)広島LIVE VANQUISH with/バックドロップシンデレラ

8/21(金)GORILLA HALL OSAKA 【ONEMAN】

9/4(金)Zepp Divercity TOKYO 【ONEMAN】

10/4(日)沖縄Output with/ヤングオオハラ

▼受付URL

https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/

【New Release】

2026.03.18 (wed) Release

Major 1st Full Album『My favorite things』

Streaming / DL Link：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings

▼ご予約/ご購入URL

https://lit.link/maki_mft

Maki「Art」Music Video

URL：https://youtu.be/0RB625pSl7E

▼初回限定盤

▼通常盤

初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 \5,280 （税込） ＊特殊パッケージ仕様

通常盤（CD）COCP-42655 \3,300 （税込）

コロムビアミュージックショップ限定盤 （Tシャツ付）

・初回限定盤＋Tシャツ \8,280 （税込）

・通常盤＋Tシャツ \6,300 （税込）

＊サイズ展開：M・L・XL （数量限定）

【初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付

収録曲 （初回限定盤/通常盤/CMS限定盤 共通）｜全12曲収録

CD

1.May

2.走れ

3.Art

4.My favorite things

5.Tours

6.Buddy Buddy

7.星

8.迎春

9.Night Glory??

10.ナード

11.All Days All Night

12.BIRTHDAY

DVD（初回限定盤のみ）

・Maki pre. MUSIC FESTIVAL 「天和」 ～全てを賭ケろ！～ Live & Making Movie

1.風

2.ストレンジ

3.シモツキ

4.斜陽

5.ユース

6.斜陽

7.Landmark

8.RINNE

9.フタリ

10.銀河鉄道

11.Lucky

12.憧憬へ

13.平凡の愛し方

14.こころ

・Making of 「My favorite things」

【レギュラー番組情報】

「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」

放送日時：毎週月曜～木曜日25:00～26:00

水曜日担当：Maki

◎HP：https://www.tokairadio.co.jp/sessions929/

【プロフィール】

2015年、名古屋にて結成された、激情の3ピースロックバンド

2016年からライブ活動を始め、2018年1月、First Mini Album「平凡の愛し方」で全国デビュー以降、コンスタントに作品をリリースし、ライブ活動を重ねる。

リスナーの心を激しく揺さぶる“衝動的かつ叙情的”なライブアクトで、リリースツアーは全国各地でソールドアウト、サーキットイベントでは入場規制がかかるなど着実にライブの動員を増やす。

2025年、『ARABAKI ROCK FEST』、『COUNTDOWN JAPAN』などの大型フェスに出演。

自身初となる主催フェス 『Maki presents. Music Festival 「天和」』をZepp Nagoyaで開催、大成功に収める。

2026年1月1日にプライベートレーベル『NEVERMIND Rec.』を立ち上げ、3月18日に「RINNE」（2020年）以来約6年振り2枚目となるフルアルバム「My favorite things」を日本コロムビアよりリリース。始動から10年でメジャーデビューを果たす。

同作を携え、4月29日のZepp Nagoyaを皮切りに10月4日沖縄 Outputまで全国31公演となる過去最大規模の全国ツアー『Maki Tour 2026「四暗刻」』を開催。

今、ライブシーンで最も勢いを増すロックバンドのひとつである。

【Information】

Official HP：https://maki-official.com/

日本コロムビア特設HP：https://columbia.jp/maki/

TikTok：https://www.tiktok.com/@maki_band_official

YouTube：https://www.youtube.com/@maki5561

Instagram：https://www.instagram.com/maki.info/

X：https://x.com/maki__jpn