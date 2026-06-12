ハマっ子がおすすめする横浜の“いいじゃん！ ”が集まるオウンドメディア「JAN!」を合同会社オルゴールでプロデュース

合同会社オルゴール

合同会社オルゴール(本社：東京都港区)は、株式会社横浜アーチスト(本社：神奈川県横浜市)が、運営する横浜に特化したオウンドメディア『JAN!』をプロデュースいたしました。

「JAN!」ロゴ

『JAN!』は60年以上にわたり横浜の地に根ざし、街の魅力や文化の価値を活かした、企業・自治体のマーケティング支援を行う広告代理店「横浜アーチスト」からの依頼を受け、オルゴールにて、立ち上げのコンセプト設計にはじまり、ロゴ・Webサイトなどのクリエイティブ、記事制作サポートにいたる運用までを、SEOに強いメディアプロダクション「株式会社Belay」の協力のもと一気通貫でプロデュースをいたしました。

「JAN!」Webサイト

単なる情報検索のツールとしてではなく、横浜の街を愛する人々が、日常的に集まりたくなるようなクリーンで親しみが湧くWebサイトをデザイン。また『JAN!』の精神でもある「いいじゃん!」を体現するべく、キャッチーで愛らしい横浜の新たな”ポジティブアイコン”として、ロゴマークとオリジナルキャラクターを制作。気鋭のグラフィックデザイナー「AND THROUGH DESIGN」の安藤徹平がデザインを手掛けています。

メディア概要

オリジナルキャラクター

私たちは、横浜のイベント・グルメ・ライフスタイルを発信する情報サイトです。

みなとみらいの華やかな景色も、野毛のディープな一軒も、週末を彩るイベントも。観光で訪れる人にも、日々を暮らす人にも役立つ“リアルな横浜”を届けたい。そんな想いから、このメディアは生まれました。



話題のお店の最新情報、地元で愛される名店、家族で楽しめるイベント、横浜らしい暮らしのヒントを丁寧に発信していきます。



横浜が好きな人と、横浜をもっと好きになりたい人へ。

この街の魅力を、もっと深く、もっと楽しく。



あなたの毎日が少し豊かになる“きっかけ”を、ここから。

■公式サイト：https://yokohama-jan.com/(https://yokohama-jan.com/)

■X：https://x.com/jan__yokohama(https://x.com/jan__yokohama)

■Instagram：https://www.instagram.com/jan.yokohama(https://www.instagram.com/jan.yokohama)

JAN!の強み

1. 横浜特化のメディア

『JAN!』は横浜に特化して情報を発信する地域密着型メディアです。 エリアを絞ることで、広域メディアでは拾いきれない多様な情報を深く掘り下げ、街の魅力をより立体的に伝えることができます。 観光・文化・商店街・子育て・ローカルイベントなど、横浜の“今”を丁寧に取り扱うことを強みとしています。

2. 観光客のみでなく、地元の生活者にも寄り添う

『JAN!』は観光情報だけでなく、横浜で暮らす人々の視点にも寄り添います。 ハマっ子だけが知るディープなスポットや、日常の中にある小さな魅力も積極的に取り上げ、 “地元の人にも愛されるメディア”を目指しています。

3. “人”や“街”のストーリーを紡ぐ

『JAN!』は、単なる情報掲載にとどまらず、街に息づく“人”や“場所”のストーリーを届けることを大切にしています。 店舗や施設、イベントの紹介だけでなく、その背景にある想いや成り立ち、地域とのつながりまで掘り下げることで、横浜という街が持つ魅力をより深く、豊かに伝えるメディアを目指しています。

4. 地元代理店とプロデュース会社がタッグを組んだ記事企画

横浜に根ざした広告代理店・横浜アーチストが運営し、 エンターテインメントのプロデュース会社・オルゴールが記事制作を担当。 地域を熟知した視点と、読ませるコンテンツを生み出すクリエイティブ力が掛け合わさることで、 信頼性と読み応えのある記事を提供します。

運営会社情報

株式会社横浜アーチスト

所在地：〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町1 シルクセンター4階

代表者：關 裕之

設立： 1960年5月2日

事業内容： 広告の企画からイベントの運営、タレントの斡旋や警備まで、エンターテインメントに関わる幅広い事業を提供。

コーポレートサイト： https://www.y-artist.co.jp/

合同会社オルゴール

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目2-40 日興パレス南麻布 301

代表者：広瀬 基樹

設立：2021年9月

事業内容：”みんなの毎日を楽しくする”プロデュース代理店。ジャンル問わず企画重視のアウトプットを行う。

コーポレートサイト：https://orgel-jp.com/

取材依頼や情報提供など『JAN!』に関するお問い合わせ

横浜アーチスト内『JAN! 』編集部：info@yokohama-jan.com