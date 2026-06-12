6月23日（火）20時～ ニコニコ生放送「サテライト！（仮） curated by アフロ 第4回」に、ゲストとして長谷川カオナシ（クリープハイプ）が登場！

株式会社ドワンゴ

「日々の名場面は音楽と共に」

そんなコンセプトでお送りする、ニコニコ生放送の新しい音楽番組です！



MCには、活動休止中のバンド・MOROHAからアフロ（天々高々）が登場。

これまでステージでは口角泡を飛ばし、ひたすらに自分の話ばかりをしてきたMCアフロ。

しかし、気づけば38歳。

「人の話を聞ける大人になりたい！」と意気込んで始める新番組がこちら。

音楽を介し、あなたのトホホな思い出、ぶっとんだ妄想、お悩み、ただの近況などを

力一杯！拝聴いたします。



あなたの帰り道に、晩酌のお供に、早めの就寝タイムに。お邪魔します！

次回放送内容



第4回放送：6月23日（火）20時00分～ 90分（くらい）の生放送！

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350729562(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350729562)

ゲスト：長谷川カオナシ（クリープハイプ）



音楽番組なのに、第4回にして初めてミュージシャンをゲストに迎えます！

クリープハイプのベーシストでありながら古参ニコニコユーザーでもある長谷川カオナシは、

意外なことにニコニコ生放送初登場。

さらに、第1回から「俺は『中年どうする？』を番組名にしたい」と語り続けてきたアフロは、

同い年のバンドマンと何を語り合うのか？

いろんな意味でどうなるかわからない第4回放送、詳細は追って！



アフロとカオナシへの質問・お悩み相談……お便りを募集中です！

もちろん通常コーナーもやります！

サテライト！（仮）参加フォーム(https://forms.gle/DiLog9D5g2vUbSCG8)

コーナー概要

▼参加・お便りフォーム▼

サテライト！（仮）参加フォーム(https://forms.gle/DiLog9D5g2vUbSCG8)



『あの日、あの時、あの曲が』

ラジオなどでよくある楽曲リクエストの逆！

アフロが音楽を介して、あなたの話をリクエストするコーナーです。

毎月1曲、テーマ楽曲を発表。

（6月23日放送のテーマ楽曲は後日お知らせします）

楽曲が脳内にトゥクトゥン！と流れて沁みまくったシチュエーション、

私のあんな体験こんな経験に合わせてこの曲が流れたら素敵だな、と思うエピソード。

あるいは「こんな瞬間にこの曲が流れたら素敵だな」という願望・妄想まで、

「エピソードによって音楽がさらに輝く」瞬間を、実話・創作関わらず、自由にお送りください。



『押し売りのコーナー』

▼アフロの無音CMはこちら▼

アテレコ用素材をダウンロードする(https://drive.google.com/file/d/1HhHQFuKxXtOUDXAjxzgrBGduJvW5rgnh/view?usp=sharing)



改変期でも何でもないのに、いきなり始まった音楽番組。

ということで、サテライト！（仮）はあなたの宣伝力と拡散力を頼ります！

上記のリンクから「お手製・アフロの無音CM」を手に入れていただき、

アフロの声がミュートされた動画に自由にアテレコしてください。

地声、ボカロ……アフロに合わせてなんでも載せてOK。

その動画をニコニコ動画にアップしていただければ、番組内で紹介いたします！

動画の利用は、あくまで本番組の宣伝のみに限らせていただきます！

（宣伝への御礼形式については、絶賛会議中！）



『もしかしてだけど』

あなたが好きな曲の、好きな一節。

その1ラインから広がるイメージ、想像を自由にお送りください！

「BUMP OF CHICKEN“天体観測”の望遠鏡は、結婚式の引き出物カタログでもらったものだと思う」

「aikoさんの“ボーイフレンド”。あの歌に出てくるテトラポットは千葉の海のものだと思います」

など、あなただけが想像する歌のディテールを教えてください！



『お悩み相談、ふつおた、なんでもOK！』

応募フォームより、あなたのお悩み、雑談、話したいこと、なんでも送ってください！

「人の話を聞ける大人になりたい！」という意気込みの本番組、対話が命です！

プロフィール

アフロ



1988年1月7日生まれ。東京ドームと同い年。

2008年に「MOROHA」を結成しラップを担当。

2022年2月11日、MOROHA初の日本武道館単独公演開催。

2023年には俳優として映画「さよなら ほやマン」に主演、

第78回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、日本映画批評家大賞新人男優賞を受賞。

「ABCお笑いグランプリ」、テレビCM「Galaxy S7 edge」他、多くのナレーションを務め、

文筆業においては著書にエッセイ集「俺のがヤバイ」、信濃毎日新聞ではコラムも連載中。

2024年12月 MOROHA活動休止発表。現在はソロの音楽活動に邁進中。

2025年 同郷（長野）のシンガーソングライター・ヒグチアイと、天々高々（てんてんたかたか）としての活動も開始。

2025年6月12日に新しいエッセイ集『東京失格』（実業之日本社）がリリース。

2025年12月27日 渋谷Spotify O-EASTにて自主企画「再就職」を開催。早々にSOLD OUTを記録。

2026年、ソロ作品もリリース開始予定。

好きな口説き文句は「あなたの本棚を見たいと思ってしまいました」。

何でも屋の頑張り屋。



X：https://x.com/MOROHA_AFRO

放送概要

【ゲスト：長谷川カオナシ（クリープハイプ）】サテライト！（仮） curated by アフロ【第4回】

日時：6月23 日（火）20時00分～

出演者：アフロ／長谷川カオナシ（クリープハイプ）

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350729562

タイムシフト：未定

「サテライト！（仮）」過去放送まとめ：https://www.nicovideo.jp/series/556135