女子プロゴルファー脇元華選手とスポンサー契約を締結 「想像もつかない世界」を目指し、共に新たな挑戦へ　＜両備ホールディングス＞

両備ホールディングス株式会社

両備ホールディングス株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役COO：三宅健夫）は、このたび、女子プロゴルファーの脇元華選手（所属：GMOインターネットグループ）とオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

女子プロゴルファーの脇元華選手（所属：GMOインターネットグループ）

脇元華選手は、コンディションと向き合いながら調整を続け、復帰に向けた準備を進めております。6月11日に開幕する「宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」を復帰戦として、今シーズンのツアー参戦を予定しております。当社は、そんなタイミングの脇元選手と出会えたこと、そして、ともに成長していく仲間として迎えられたことを、大変うれしく、そして、心強く感じています。

両備グループは、2025年に創立115周年を迎え、岡山をベースに、交通運輸・情報・まちづくりなど幅広い事業を展開しながら、「想像もつかない世界へ」というブランドメッセージのもと、常に新しい挑戦を続けてまいりました。

脇元選手の一打一打が、多くの人に勇気を届きますように。

そして、ともに、まだ見ぬ景色、「想像もつかない世界」へ。

両備ホールディングス :https://www.ryobi-holdings.jp/

■契約の背景・目的

脇元華選手は、長身を生かした美しく力強いショットと安定したプレーを持ち味に、国内女子プロゴルフ界の第一線で挑戦を続け、さらなる飛躍を目指しています。

未来へ挑戦する個人や活動を応援し、社会に新たな価値や活力を生み出したいという両備グループの思いと、高みを目指して挑戦を続ける脇元選手の姿勢が深く共鳴し、今回の契約に至りました。本契約を通じ、脇元選手の競技活動を支援するとともに、スポーツが持つ前向きな力、挑戦する人を応援する文化を、地域社会へ広げてまいります。

■脇元華（わきもとはな）選手 プロフィール

脇元華選手

1997年10月4日生まれ、宮崎県小林市出身。

父親の薦めで8歳からゴルフを始め、2018年に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストに合格。同年5月には台湾TLPGAツアー「SAMPO Ladies Open」においてプロ初優勝を果たした。

2019年よりJLPGAツアーに本格参戦。地元・宮崎県で開催された「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」では首位でスタートし、最終日には最終組でラウンド。4位タイに入賞するとともに、シーズン賞金ランキング47位で初シード権を獲得した。

その後も着実に実力を伸ばし、2022年にはステップ・アップ・ツアー「Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament」で国内ツアー初優勝を達成。

2023年はQTランキング11位の資格でJLPGAツアーに参戦し、7月には海外メジャー大会である「全米女子オープン」へ初出場を果たした。

2024年シーズンはQTランキング7位でJLPGAツアーに参戦。JLPGAツアーでトップ10入りを5度記録したほか、USLPGAツアー「TOTOジャパンクラシック」では6位タイに入賞し、国内外で存在感を示した。

シード選手として迎えた2025年シーズンは、「明治安田レディスゴルフトーナメント」で5位タイに入るなどトップ10入りを3度記録。そして11月開催の「第41回 伊藤園レディスゴルフトーナメント」において、悲願であったJLPGAツアー初優勝を達成した。

■互いにエールを。両者からのコメント

＜脇元華選手 コメント＞

この度、岡山に本社を置く両備グループ様とオフィシャルスポンサー契約を締結させていただきました。

両備グループ様は、1910年に11.5kmの小さな鉄道からスタートし、創業115周年を迎えられた歴史ある企業グループです。交通・物流・まちづくり・IT・飲食・介護など約50社にわたる事業で、人々の「くらしの一番大切なところ」を支え続けてこられました。

「想像もつかない世界へ」というブランドメッセージが、とても好きです。私もプロゴルファーとして、自分自身の「想像もつかない世界」を目指して、毎日練習に向き合っています。115年間、常に新しい挑戦を続けてきた両備グループ様と一緒に戦えることを、とても心強く思っています。

これからも一打一打に魂を込めて、皆さんの想像を超えるプレーを届けられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。

脇元華選手＜両備ホールディングス株式会社 代表取締役COO 三宅健夫 コメント＞

脇元選手と、「想像もつかない世界」へ向けて、ともに歩み出せることを大変嬉しく思います。

私たち両備グループは、115年前、わずか11.5kmの鉄道から始まりました。それから1世紀以上、常に変化と挑戦を続け、今日に至ります。

脇元選手の、日々のたゆまぬ努力と、さらなる高みを目指す真摯な姿勢は、私たちの「挑戦のDNA」と重なるものがあります。

ゴルフという厳しい勝負の世界で、限界を突破しようとする脇元選手。私たちもまた、社会の課題に対して新しい価値を創造し、「想像もつかない」驚きと喜びを提供していきたいと考えています。

いよいよ、6月11日からはサントリーレディスですね。今シーズンの初戦、両備グループ全社員、全力で応援しています！ 一緒に、まだ見ぬ景色を見に行きましょう。

■スポンサー契約の概要

・契約当事者：Casaパートナーズ株式会社

・契約期間：2026年6月より（1年契約、最長2年予定）

■今後の展開

脇元華さんの活動を通じた発信力を活用し、スポーツ振興や地域社会への貢献を図るとともに、企業ブランド価値のさらなる向上に取り組んでまいります。また、各種イベントやプロモーションを通じて、幅広い世代に新たな価値と感動を提供してまいります。

■両備ホールディングス株式会社 会社概要

本社 ：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 杜の街グレース オフィススクエア 5階

創立 ：1910年7月

資本金：4億円

代表者：代表取締役COO 三宅 健夫

主な事業：交通運輸業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業

URL：https://www.ryobi-holdings.jp/

両備ホールディングス :https://www.ryobi-holdings.jp/両備グループ :https://ryobi.gr.jp/