【Dior】ロザリアが”LUX” ツアーでディオールを着用
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Beth Saravo
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2026年6月11日、ボストンにて開催された”LUX” ツアーのパフォーマンスにて、ロザリアがディオールを纏いました。
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ロザリアは、ラウンドネックのニットタンクトップとオーガンザのチュチュスカートからなるアイボリーのアンサンブルを着用しました。スカートには、葉をモチーフにしたメダリオンが施され、ホワイトのスパンコールやビーズがあしらわれています。
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刺繍を施したブランデンブルグで装飾された、ファインジャージー素材のドレスを着用しました。また、2026年春夏 コレクションより、サテンのトリコーンハットも合わせました。
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また、サテンリボンの織り地の上に、ブルーのグラデーションのサテンリボンが刺繍であしらわれた、フロントオープンのパニエドレスを纏いました。
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ロザリアは、アンサンブルも着用していました。それは、オーガンザとシフォンの羽根が刺繍されたエンジェルウィングスタイルのケープ、キルティング加工のリブディテールが施されたホワイトサテンのブラ、そしてアイボリーのオーガンザの鱗が刺繍され、スパンコールとシルバービーズがあしらわれたショートパンツで構成されていました。
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