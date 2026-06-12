海外で活躍するXRクリエイターからXRを学んで仕事の幅を広げよう！7/3（金）・7/13（月）好評セミナー「サンフランシスコで活躍する XRクリエイターから学ぶ」のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月3日（金）及び7月13日（月）、XR（AR/VR/MR）業界をめざすデザイナーの方を対象に、2024年から2025年にかけて開催したオンラインセミナー「サンフランシスコで活躍する XRクリエイターから学ぶ」のアーカイブ映像を無料配信します。なお、本セミナーは、全編英語で実施されたものですが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。



▼「2Dから3Dクリエイターへのスキルアップについて」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175387/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175387/?rls)

※締切：2026年7月3日（金） 20：00



▼「読書スキルを向上させるAIとAR/VR技術とは」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175403/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175403/?rls)

※締切：2026年7月13日（月） 20：00





現実世界とデジタル仮想世界を融合させる革新的技術の総称であるXR（クロスリアリティ）。新しい体験を創造する技術で、「VR（仮想現実）」「AR（拡張現実）」「MR（複合現実）」などの先端技術を内包します。XR分野は、ゲーム業界に限らず、製造業や建築業・医療・教育分野においても活用できる技術です。精度も徐々にあがり企業での活用も進む中、XRデザインを学んで仕事の幅を広げたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。



C&R社はXR業界をめざすデザイナーの方を対象に、XRデザイン・コンサルタントのドミニク・ウー氏をお迎えし、UnityベースのXRデザインを解説いただくセミナーを開催。ドミニク氏は、サンフランシコのHummingbirdsday Design Studio（※１）の創始者で、XReality Pro（※２）でワークショップの運営もされており、長年にわたりXRデザインのリーダー的存在かつ教育者として活躍されています。多くの著名なカンファレンスにもご登壇され、著書『Breaking the 2D Paradigm: Spatial Design』では、10の基本的な空間デザインの原則とデザインパターンを、38人を超えるXR専門家から得た洞察をもとに解説。今回のセミナーではこうしたドミニク氏のご経験を踏まえ、XRデザインのポイントや、AIとAR/VR技術がどのようにして学生の興味関心を引くことができるかについてをご紹介いただきます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



（※１）Hummingbirdsday Design Studioは、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、複合現実（MR）を専門とするデザインスタジオです。最新のAR/VR/MRテクノロジーを駆使した革新的なソリューションを構築し、企業の顧客体験の変革を支援しています。



▼Hummingbirdsday Design Studio

https://www.hummingbirdsday.com/



（※２）XReality Proは、2019年からニュース、ポッドキャスト、ハッカソン、ワークショップを制作しているコミュニティベースの教育プラットフォームで、多様なXRコンテンツが教育と融合するハブとして存在しています。創業以来、一貫して毎週XRコンテンツを配信、その使命は世界中の人々がアクセス可能なXR教育リソースを開発することです。500を超える国際イベントの主催から参加まで、20万人以上のバーチャル参加者がおり、現在までに100以上のXRワークショップを開催し、AR、VR、MRのためのUnity、Vision Pro、Spatial AI、WebXRなどのトピックを扱っています。さらに、Spatial AI Podcastをプロデュースし、XRクリエイターに様々な業界のビジネスチャンスを発掘するためのノウハウを提供しています。デザイナーのXR体験を向上させることを目的とした空間デザインに関する本も出版し、ShapesXRと協力してハッカソンイベントを成功させています。XReality Proは、その革新的なコミュニティに参加するクリエイターを募集しています。



▼XReality Pro

https://xrealitypro.com/



▼ShapesXR

https://www.shapesxr.com/



＜セミナーの内容＞

7月3日（金）「2Dから3Dクリエイターへのスキルアップについて」

・XRデザインとは

・デザイン思考を2Dから3Dに変えるには

・XRデザインの10 原則（一部ご紹介）

・3Dデザインへの移行の準備



7月13日（月）「読書スキルを向上させるAIとAR/VR技術とは」

学生の読書スキルの低下に焦点を当て、AIとAR/VR技術がどのようにして学生の興味関心を引くことができるかについて、サンフランシスコで活動するXRデザイン・コンサルタントのドミニク・ウー氏が実際に行っている事例を見ながら学んでいきます。

VRアプリ「The Raven」の実例とその肯定的なユーザー調査結果を紹介や、AIアシストコーディングを用いた学生プロジェクトも発表します。



＜こんな方におすすめ＞

・XR（AR/VR/MR）業界をめざすデザイナー

・XRでのUXの考え方を知りたい・学びたいクリエイター

・優れたXR製品を作りたいプロダクトオーナー

・優れたXR体験を作りたい開発者

・キャリアアップをめざすデザイナー

・スキルを伸ばしたいと考えているAR/VRデザイナー

・教育におけるAR/VRツールの統合に注力する教育技術者

・AR/VR分野への参入を希望するクリエイティブ・プロフェッショナル

・ポートフォリオにさらなる創造性を加えようとしているUXデザイナー

・AR/VRテクニックの使い方を向上させたいUIデザイナー



※アーカイブ録画配信なので、ご質問には対応しておりません。

【アーカイブ録画配信】サンフランシスコで活躍する XRクリエイターから学ぶ～2Dから3Dクリエイターへのスキルアップについて～～読書スキルを向上させるAIとAR/VR技術とは～

■日時

2Dから3Dクリエイターへのスキルアップについて：2026年7月3日（金） 19：00～20：00

読書スキルを向上させるAIとAR/VR技術とは：2026年7月13日（月） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者

Dominique Wu氏

XRクリエイター/作家/講師

ユーザー中心の空間インターフェースの創造と、3D環境内での詳細なユーザーリサーチとユーザーテストの実施に専念。彼女の専門知識により、Metaやウォルマートのイノベーション・ハブであるStore 8などの企業に貴重なコンサルティングやデザイン・サービスを提供している。コンサルタント業にとどまらず、Hummingbirdsday Design StudioとXReality Proの指揮をとり、さまざまな業界に合わせた空間デザイン・ソリューションを生み出している。カニャーダ・カレッジの非常勤講師として、XRと空間コンピューティングの教育に力を注いでいる。過去10年間、UXデザインのスキルを駆使して没入型テクノロジー分野に貢献し、大手企業や業界全体に影響を与えてきた。また、XReality Proに関連したチュートリアル、講演、ハッカソンを通じて、米国で30,000人以上の人々を巻き込み、活気あるXRコミュニティの構築にも重要な役割を果たしている。ここで、空間デザインの専門家を集めたバーチャル・ミーティングを毎週開催し、学習とネットワーキングの場を促進している。彼女のプロジェクトは、特にUnityを使用した空間デザインのプロトタイプの開発や、ユーザーフレンドリーな空間インターフェースの制作に関わるもので、革新的かつ実用的なデザイン・ソリューションを通じてユーザー体験を向上させることに重点を置いている。



■対象

・XRクリエイター

・３Dデザイナー / ２Dデザイナー

・ゲームデベロッパー / ゲームデザイナー / ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・UXデザイナー

・ユーザー / プレーヤーリサーチァー

・AIプログラマー / デベロッパー



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼「2Dから3Dクリエイターへのスキルアップについて」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175387/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175387/?rls)

※締切：2026年7月3日（金） 20：00



▼「読書スキルを向上させるAIとAR/VR技術とは」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175403/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175403/?rls)

※締切：2026年7月13日（月） 20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「サンフランシスコで活躍する XRクリエイターから学ぶ」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム関連サービス＞

▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/



【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)