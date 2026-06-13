SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、電子冷却向けヒートパイプ市場に関する調査を実施しました。同市場は2025年の26.9億米ドルから2035年には52億米ドルに拡大し、年平均成長率6.9%で成長すると予測されています。

2026年6月09日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Heat Pipe in Electronic Cooling Market(電子冷却向けヒートパイプ市場)」に関する調査を実施しました。 調査結果公表日：2026年6月09日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Heat Pipe in Electronic Cooling Market(電子冷却向けヒートパイプ市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場規模は2025年に約26.9億米ドル、2035年には約52億米ドルに達し、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）約6.9%で成長すると見込まれています。 詳細な洞察はこちら：https://www.sdki.jp/reports/heat-pipe-in-electronic-cooling-market/590642400

市場概要

最新ニュース

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当社の調査によると、Heat Pipe in Electronic Cooling Market(電子冷却向けヒートパイプ市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • Furukawa Electricは2026年3月、フィリピン、タイ、中国においてデータセンター向け冷却機器の生産体制を拡大するため、約550億円（345百万米ドル）を投資する計画を発表しました。 • Flexは2024年11月、ハイパースケールおよびエンタープライズ顧客が抱える電力、熱、規模拡大（スケールアップ）に関する課題解決を支援すべく、データセンターおよび電力関連のポートフォリオを拡充する目的で、JetCool Technologiesを買収すると発表しました。

市場セグメンテーション

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Heat Pipe in Electronic Cooling Market(電子冷却向けヒートパイプ市場)は、アプリケーション別に「エレクトロニクス、航空宇宙、自動車、再生可能エネルギー」に分割されています。エレクトロニクス分野が予測期間を通じて40%という圧倒的なシェアを占め、家電製品、通信機器、AI演算デバイスの急速な普及が成長を牽引しています。

地域概要

アジア太平洋地域が38%という圧倒的な市場シェアを占め、2026―2035年にかけて9%のCAGRを記録すると予測されています。中国、インド、台湾、韓国における電子機器製造の拡大に加え、ハイパースケールデータセンターやAIコンピューティングインフラへの投資が市場拡大を後押ししています。 日本市場も予測期間中に大幅な成長を遂げると見込まれており、強固な半導体・電子機器の製造基盤に加え、AIデータセンター、5G、高度な通信インフラの急速な拡大が成長要因です。

Heat Pipe in Electronic Cooling Market(電子冷却向けヒートパイプ市場)の主要企業

世界市場の主要企業：Advanced Cooling Technologies (ACT)、COFAN USA、Heat Pipe Technology (HPT) Inc.、Boyd Corporation (Aavid Thermal)、Euro Heat Pipes (EHP) 日本市場の主要企業：Furukawa Electric Co., Ltd.、Fujikura Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems、TLV Co., Ltd.、WELCON Inc.

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