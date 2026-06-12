【全国無料のBS放送局「BS10」】日本生命セ・パ交流戦全18日程を連続生中継中！ 全国無料放送にて「史上初！」の企画はなぜ実現できたのか？

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(C)ORIX Buffaloes (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions (C) CHIBA LOTTE MARINES (C)HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS (C) SoftBank HAWKS (C)︎YDB (C)ヤクルト球団 (C)広島東洋カープ

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は、2026年5月26日(火)より開催中の「日本生命セ・パ交流戦 2026」の期間中、全国無料放送としては史上初※となる全18日程で連続生中継しております。（※2026年5月自社調べ：無料BS放送局における、同一シーズン内でのセ・パ交流戦の全日程連続生中継として）

しがらみのないTV局＝「BS10」だからこそ実現できた、他局には真似できないこの交流戦全18日程の生中継。BS10は系列のしがらみがない「中立で独立したポジション」だからこそ、セ・パ両リーグの多くの球団と試合を組むことが出来ました。また、編成の工夫とスポンサー各社の協力により、試合が延長しても生中継を最後まで放送することをポリシーに機動力高く柔軟に対応が出来たことが大きな要因です。BS10は2025年1月にリニューアル開局したばかりの新しい局であり、ジャパネットグループのスローガンである「今を生きる楽しさを！」を体現し、すべてのプロ野球ファンの皆さんに「今を熱く！」楽しんで頂くため、圧倒的なスピード感と独自の切り口で大胆な取り組みを実現させました。

BS10のプロ野球中継は、「BS10はデータで深読み！超解説！プロ野球中継」をテーマに掲げ、これまでの野球中継の常識を覆すリアルタイム・データ分析を導入。本交流戦期間中は、その取り組みをさらにパワーアップさせた独自の3大特別企画を展開し、全国の野球ファンへこれまでにないディープな野球の楽しみ方をお届けしております。

■本取り組みにおける「3つの独自ポイント」

１.【データで深読み】データスタジアム社完全協力！生中継に「専門アナリスト」が参戦

ただの数字データの羅列ではなく、試合の流れを決定づける「隠れた要因」を浮き彫りにするため、スポーツデータ解析のプロフェッショナルである「データスタジアム株式会社」が全面協力。放送席には豪華解説陣（各球団レジェンドOB）に加え、データスタジアム社の専門アナリストがリアルタイムで参戦します。最新指標（セイバーメトリクス等）や独自ランキングを駆使し、一打席ごとの配球意図や守備位置の妙をその場で「解剖」する、知的好奇心を刺激する「超解説」をお届けしております。

２.【豪華解説＆レジェンド出演】各試合の解説には球界を沸かせた名将・レジェンドが集結

交流戦初戦（東京ヤクルトスワローズ vs 埼玉西武ライオンズ）では、1990年代の日本シリーズでも激闘を繰り広げた高津臣吾氏・渡辺久信氏による豪華W解説が実現。期間中も、齋藤隆氏、中田翔氏、澤村拓一氏など、球界の歴史に名を残す各球団のレジェンドOBたちが日替わりで出演。データ分析と連動しながら、当事者にしかわからない鋭い視点と貴重な裏話を交え、試合を深掘りしてお届けしています。

３.【独自のエンタメ企画】球界レジェンドが全力食レポ!?「応援メシコーナー」＆「豪華プレゼント企画」

野球ファンのもう一つの楽しみである「球場グルメ」や「野球中継のお供になるグルメ」にスポットを当てた特別ミニコーナーを放送。日頃は厳しい目線で試合を語る豪華解説陣が、試合前に各球団自慢の「応援メシ」やスイーツ、多国籍料理などの“ガチ食レポ”に挑戦します。さらに、視聴者の皆様へ向けた「交流戦期間 特別プレゼント企画キャンペーン」も実施し、試合観戦をより一層盛り上げます。

＜キャンペーン概要＞

【タイトル】皆さんが思うMVP大募集!!️BS10 日本生命セ・パ交流戦 豪華プレゼントキャンペーン

【応募概要】全18日程で連続生中継『日本生命 セ・パ交流戦』特別プレゼント企画！

豪華プレゼントが抽選で10名様に当たります！

【応募方法】皆さんが選ぶMVPは誰！？ 投票数で『BS10独自 セ・パ交流戦MVP選手』を決定します！MVP投票してくれた方の中から、抽選で豪華プレゼントを差し上げます。

【プレゼント賞品】

１.プロ野球OBサインボード＆BS10PR大使 ポチャッコぬいぐるみ３Lサイズ（１名）

２.ポチャッコベースボールシャツ＋ポチャッコオリジナルグッズ（５名）

３.優勝球団、優秀選手に贈られる セカパカクッション（４名）※提供：日本生命

【応募締切】6/18(木) 21:30頃まで

【当選者発表】6/18（木）よる9時からBS10での生放送「ダグアウト!!!」にて発表

【応募フォームはこちらから】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjQ4KJg8lgqXM7MBhkMW1BEFsBXKGop0_wFsmOtFQlUm8MWg/viewform

【メディアミックス企画】

セ・パ全12球団、各局協力のもとBS10独自の「セ・パ交流戦ハイライト」を放送。さらにNPB公式YouTubeでも配信中！

BS10が『日本生命セ・パ交流戦』をパートナーとしてサポート！テレビの前で生中継を楽しめないファンや、移動中の方々にも熱狂をお届けするため、「NPB公式YouTubeチャンネル」との連動企画を実施中。BS10が誇る独自データと「超解説」のエッセンスを凝縮した、ここでしか見られないBS10独自のオリジナルハイライトを放送。さらにNPB公式YouTubeでも配信中！

■NPB公式YouTube【日本生命セ・パ交流戦×BS10】ハイライト映像

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrpE5isvCTv6m0TAi8nUvYkGjfi2LO6Bj

【交流戦中継概要】※放送日時・解説者は変更になる可能性がございます

番組名: 「BS10はデータで深読み！超解説！プロ野球中継」（日本生命セ・パ交流戦 2026 徹底生中継）

放送日程: 2026年5月26日（火）～ 6月14日（日）予定 ※交流戦終了まで（全18日程・連続生中継）

放送チャンネル: BS10（全国無料放送）

特設サイト: https://www.bs10.jp/20260525_baseball/(https://www.bs10.jp/20260525_baseball/)

※公式アプリの同時配信や見逃し配信はございません。BS放送にてお楽しみください。

※番組ＨＰはこちら https://www.bs10.jp/baseball/



■公式アプリで熱いコメントを大募集！

中継では、BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」から熱いコメントをリアルタイムコメントで大募集！いただいたコメントは中継内で発表します！みなさんの熱いコメントで一緒に盛り上がりましょう。

▼アプリダウンロードはこちら

https://www.bs10.jp/app/