sophisticated silence、新作シングル「Rainy Days」をリリース。
株式会社STARBASE
「Rainy Days」アートワーク
●楽曲情報●
「Rainy Days」アートワーク
東京在住のローファイビートメイカー sophisticated silence が、新曲「Rainy Days」を6月12日(金)にリリースした。
淡く滲むローファイサウンドと柔らかな空気感が交差する本作は、雨音に溶け込むビニールノイズ、静かにリフレインするピアノメロディーで、都会の雨の日にそっと寄り添うチルアウト・トラックとなっている。
雨の午後、夜更けのドライブ、ひとり静かに過ごす時間に。「Rainy Days」は、心をゆっくりと解きほぐしていくローファイ・チルアウト作品に仕上がっている。
●楽曲情報●
配信開始日：2026/6/12(金)
アーティスト：sophisticated silence
タイトル：Rainy Days
レーベル：Idiot Pop Records
配信リンク：https://lnk.to/SS_RD
●sophisticated silence プロフィール●
東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。
アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。
＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence