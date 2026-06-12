sophisticated silence、新作シングル「Rainy Days」をリリース。

株式会社STARBASE「Rainy Days」アートワーク

東京在住のローファイビートメイカー sophisticated silence が、新曲「Rainy Days」を6月12日(金)にリリースした。

淡く滲むローファイサウンドと柔らかな空気感が交差する本作は、雨音に溶け込むビニールノイズ、静かにリフレインするピアノメロディーで、都会の雨の日にそっと寄り添うチルアウト・トラックとなっている。

雨の午後、夜更けのドライブ、ひとり静かに過ごす時間に。「Rainy Days」は、心をゆっくりと解きほぐしていくローファイ・チルアウト作品に仕上がっている。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/6/12(金)

アーティスト：sophisticated silence

タイトル：Rainy Days

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/SS_RD

●sophisticated silence プロフィール●

東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。

アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence