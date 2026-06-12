【お酒買取・販売のJOYLAB】浅草に新店舗ブランド「MY CELLAR by JOYLAB」を6月13日（土）グランドオープン！待望の店頭販売を開始

JOYLAB株式会社「MY CELLAR by JOYLAB（マイセラー バイ ジョイラボ）浅草店」グランドオープン

東証プライム上場グループ（株式会社オークネット）の子会社で、酒類の買取・販売を行うJOYLAB株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：則竹 勇毅、以下：JOYLAB）は、2026年6月13日（土）、東京都台東区浅草に、買取と店頭販売を融合させた新店舗ブランドの第1号店として「MY CELLAR by JOYLAB（マイセラー バイ ジョイラボ）浅草店」をグランドオープンいたします 。

2026年2月にプレオープンし、これまで「お酒の買取のみ」を行っていた浅草店が、お客様からのご要望にお応えし、お酒の販売も行う実店舗として本格始動いたします。新ブランドの幕開けとなる浅草店では、海外からも人気の高い「山崎」「響」「白州」などの希少なジャパニーズウイスキーをはじめ、「森伊蔵」「十四代」といった手に入りにくい焼酎・日本酒まで、当店が独自にセレクトしたお酒を各種取り揃えて販売を開始いたします 。

これを記念し、浅草店限定の「酒類全品10%OFFキャンペーン」および、家に眠るお酒の「買取総額5%UPキャンペーン」を同時開催し、皆様の実店舗へのご来店を心よりお待ちしております 。

📍新ブランド「MY CELLAR by JOYLAB」浅草店が提供する価値と信頼

MY CELLAR by JOYLAB（マイセラー バイ ジョイラボ）浅草店

浅草は古くからお酒との縁が深く、観光客によるお土産需要や周辺飲食店での消費が活発なエリアです。新ブランド「MY CELLAR by JOYLAB 浅草店」は、単なるお酒の販売店に留まらず、1985年の創業以来培ってきた確かな実績と、東証プライム上場グループとしての高い信頼性をリアルな空間に落とし込んだ、全く新しいお酒の専門店です。

【11年連続「ヤフオク年間ベストストア」受賞、累計32万点超の圧倒的実績】

多くのお客様に選ばれ続け、ヤフオク年間ベストストアを11年連続で受賞。2021年から2025年の5年間だけでも、累計取扱実績95,000件以上、325,000点超という圧倒的な流通量を誇ります。

【プロの仕入れにも対応する、幅広いニーズに応じた商品力】

一般にはあまり流通していない希少酒やコレクター垂涎の終売品をはじめ、飲食店様や問屋様の仕入れとしてニーズの高い定番酒まで幅広く網羅。個人のお客様の日常を彩る一本から、プロフェッショナルなビジネス需要まで、さまざまなニーズに沿った商品を取り揃えています。

【品質を守り抜く「15℃～17℃」の徹底された定温管理体制】

デリケートなお酒の品質を損なうことなく次の方へ繋ぐため、すべての商品は15℃～17℃に温度・湿度管理された専用倉庫で厳重に保管・管理されています。劣化のリスクを徹底的に排除し、最高のコンディションを維持したまま浅草店の店頭へ届くため、高額なヴィンテージ酒でも安心してお買い求めいただけます。

【東証プライム上場グループ運営による、安心・安全の取引環境】

高額な商品や希少価値の高いお酒の売買において、最も重要となるのは「運営元の信頼性」です。東証プライム上場グループであるJOYLAB株式会社が法令遵守のもとでクリーンに運営しているため、どなたでも安心・安全にお取引いただけます。

このような実績に裏付けられた質の高いサービスを「MY CELLAR by JOYLAB」の実店舗でも是非ご体験ください。今回の浅草店グランドオープンを皮切りに、今後は他エリアでの実店舗展開も視野に入れ、地域に根差した「MY CELLAR」ブランドの認知向上と浸透を図ってまいります。

📍グランドオープン記念 特別キャンペーン概要

1. 【浅草店限定】酒類全品10%OFFキャンペーン（購入）

【浅草店限定】酒類全品10%OFFキャンペーン（購入）

【特典内容】

・期間中、浅草店の店頭でのご購入に限り、表示価格から酒類全品10%OFF!!

【開催期間】

・2026年6月13日（土）～2026年6月30日（火）

【対象】

・浅草店限定

・後述のオンラインショップでの購入は対象外となります 。

・その他、注意事項はクーポン画像の注記をご覧ください。

2. 【浅草店限定】買取総額5%UPキャンペーン（買取）

【浅草店限定】買取総額5%UPキャンペーン（買取）

【特典内容】

・査定受付時にチラシ等に掲載のクーポンをご提示いただくと、買取総額を5%UPいたします（増額上限は1件につき最大30,000円まで） 。

【有効期限】

・2026年7月31日（金）まで

【対象】

・浅草店限定

・LINE/電話/オンライン査定時に、浅草店グランドオープンクーポンを見たとお伝えください。

お買取の際、浅草店にて当記事内のクーポン画像をご提示ください。

・その他、注意事項はクーポン画像の注記をご覧ください。

📍スマホで完結！「LINEお友達追加」で簡単査定＆最新情報をチェック

ご来店前に「これ、いくらになる？」と思ったら、スマートフォンで写真を送るだけで見積もりが完了する「LINE簡単査定」が便利です 。 登録は以下のQRコードを読み込んでください。

JOYLABのLINE公式アカウントLINE公式アカウント お酒買取専門店JOYLAB

👈お酒を撮影して送るだけで簡単無料査定！

👈お得なキャンペーン情報を配信いたします！

👈買取り相場情報の確認が簡単に行えます！

手軽に査定依頼ができるほか、お得なキャンペーン案内を定期的にお届けいたします 。ご来店前や、ご自宅の在庫整理の際にぜひお友達追加のうえ、ご活用ください 。

📍多彩なニーズに応えるJOYLABのオンラインサービス

店頭へのご来店が難しいお客様や、事業者・コレクターの皆様の異なるニーズにお応えするため、JOYLABでは以下のオンラインチャネルもあわせて運営しております。

【MyCellar Auction（マイセラーオークション）】

「お酒のプロ（卸売・飲食関連事業者等）やコレクター」の取引ニーズへ お酒専門オークション

定番酒から希少酒まで全ジャンルのお酒を、PC・スマホから場所を選ばずにお取引いただける専門B2Bオンラインオークションサイトです

※参加には適格請求書事業者番号、出品時は酒類販売免許が必要です。

MC Autionの詳細を見る :https://joylab.jp/lp/mycellar-auction?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_asakusa_grandopen

【moment（モーメント）】30,000円以上のお買い上げで送料が無料!!

「お店が遠くて足を運べない」「自宅でじっくり選びたい」という方へ 自社ECサイト

ヤフオク年間ベストストアを11年連続で受賞した当社が運営する自社ECサイト。希少なヴィンテージから日常を彩る銘柄まで幅広く取り扱う、JOYLAB運営のオンラインショップです 。山崎、響、白州、森伊蔵、十四代、DRC、オーパスワン、ケンゾーエステートなど様々な人気商品を取り揃えております。全商品15～17度に定温管理された倉庫から最高の状態でお手元へお届けいたします 。

momentの詳細を見る :https://store-moment.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_asakusa_grandopen

📍2002年ワールドカップの熱狂を再び。元サッカー日本代表監督フィリップ・トルシエ氏が手掛ける至高のボルドーワイン

オンラインショップ「moment」では、元サッカー日本代表監督フィリップ・トルシエ氏が手掛けるボルドーワインの国内販売を行っております。

2002年日韓ワールドカップ 元サッカー日本代表監督フィリップ・トルシエ氏Sol Beni /Coup du Chapeau / Grain Bleuワインを紹介するフィリップ・トルシエ氏

■ ワールドカップの感動と情熱が息づくワイン「3-4-3」の哲学

フィリップ・トルシエ氏

2002年の日韓ワールドカップにおいて、日本代表を史上初の決勝トーナメント進出へと導いた名将フィリップ・トルシエ氏。

現在はフランス・ボルドー右岸のサンテミリオンにて、ワイナリー「La Belle Gabrielle（ラ・ベル・ガブリエル）」のオーナーとしてワイン造りに情熱を注いでいます。

フィリップ・トルシエ氏のワインには、日本代表を率いた代名詞とも言える戦術のフォーメーション「3-4-3」が名前に取り入れられており、ラベルやキャップシールにはサッカー日本代表のイメージカラーであるブルーがあしらわれています。

■ 【醸造責任者】ルドヴィック・ヴァヌロン氏（「空飛ぶワインメーカー」故ミシェル・ロラン氏の協力者）

ルドヴィック・ヴァヌロン氏

1998年～2006年 「空飛ぶワインメーカー」と呼ばれた故ミシェル・ロラン氏の協力者として活動。ボルドーのグラン・クリュ・クラッセ（格付けシャトー）をはじめ、国内外48のシャトーで技術指導やプロジェクト管理を担当。

2007年～2011年 210ヘクタールの敷地を持つプロパティの技術責任者を務める。環境配慮型のブドウ栽培や10種類の高品質ワイン、高級フルーツブランデーの製造を手掛ける。

2011年～現在 ワインとスピリッツの生産に特化したコンサルティング会社「Oenosmart」をボルドーで設立し、創設者兼代表を務める。これまでにアメリカ、イタリア、スペイン、ニュージーランド、南アフリカ、日本など18カ国でコンサルティングを遂行。ニュージーランドの高級ワインブランド「LVCA」の共同創設者であるほか、ボルドー近郊の蒸留所（Two Origins Distillery）の共同創設者としてジンやウイスキーの製造も手掛けるなど、多岐にわたり活動。

■ フランス料理界を牽引する著名シェフも絶賛するクオリティ

トルシエ氏のワインは、国内外の一流シェフからも極めて高い評価を獲得しています。「moment」では、フランス料理界を牽引する以下の著名なシェフお二人から推薦のコメントをいただいております。

ティエリー・ヴォワザン氏ティエリー・ヴォワザン氏

2005年4月～ 帝国ホテル 東京「レ セゾン」シェフ

2011年11月 フランス共和国 農事功労章シュヴァリエ 受章

「ワインと偉大なワインを分けるもの…それは2つの要素です。エレガンス。そして、力強さ。フィリップ・トルシエのサンテミリオンワインは、まさにこの2つの要素を体現しています」と絶賛されています。

ドミニク・コルビー氏ドミニク・コルビー氏

1994年 「ラ・トゥール・ダルジャン東京」 エグゼクティブシェフ

2019年 フランス農事功労章オフィシエ昇格

「誠実で緻密、そして優雅な職人技、バランスと個性への真摯な追求を感じます。料理の味を損なうことなく、自然に引き立ててくれるワイン」と高く評価。特に赤ワインはしっかりとした骨格があるため、ロースト肉やジビエ、伝統的なフランス料理にインスパイアされた煮込み料理とのペアリングをおすすめされています。

トルシエワインをもっと詳しく :https://store-moment.jp/troussier-top/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_asakusa_grandopen

■ フィリップ・トルシエ氏が手掛けるボルドーワインのラインナップ

「moment」にて、以下の3銘柄をお買い求めいただけます。

Sol Beni（ソル・ベニ）Sol Beni（ソル・ベニ）

【コンセプト・特徴】

・ドメーヌの個性を映すフラッグシップ

全区画の魅力を鮮やかに映し出した、アペラシオンを代表する典型的なブレンドです。

・格付けシャトー同等の厳格な基準

サン・テミリオン特別級と同等の高い要求水準で醸造。複雑味と確かな骨格を備えています。

【醸造・熟成プロセス】

・徹底した選果

受け入れ時に二重選果を行い、植物片を完全に除去した厳選された果粒のみをフェルメンター（発酵槽）へ投入。

・発酵・マセラシオン

15～20%のセニエと低温浸漬を経てタンクで10日間発酵。その後、15日間のポスト発酵マセラシオンで深みを抽出。

・MLF・熟成

主にステンレスタンク、一部新樽（約30%）でマロラクティック発酵を実施。総熟成期間は18～20か月に及びます。

Coup du Chapeau（クー・デュ・シャポー）Coup du Chapeau（クー・デュ・シャポー）

【コンセプト・特徴】

・最高峰のテロワールが育む単一区画キュヴェ

サン・テミリオン特別級近郊の、南南東向き石灰質粘土土壌の小高い丘にある単一区画から生まれる特別なワインです。

・贅沢なメルロー100%×新樽100%

厳選されたメルローを100%使用し、フランス産オークの新樽100%で仕立てる贅沢なスタイルが特徴です。

【醸造・熟成プロセス】

・発酵と繊細な抽出

4～5日間の低温浸漬後、15日間のアルコール発酵。初期の1週間は軽いピジャージュ（櫂入れ）を中心とした穏やかで繊細な抽出を徹底します。

・マセラシオン・ブレンド

発酵後、1週間のポストファーメンテーション・マセラシオンを実施。圧搾後にフリーランワインとプレスワインをアッサンブラージュします。

・MLF・長期樽熟成

同一の新樽内にてマロラクティック発酵（MLF）を行い、その後20か月間にわたりじっくりと熟成させます。

Grain Bleu（グラン・ブルー）Grain Bleu（グラン・ブルー）

【コンセプト・特徴】

・若木が表現するしなやかなスタイル

主に若木のブドウを使用し、砂利質および砂質土壌の区画を中心に造られるフレッシュなキュヴェです。

・グラーヴを思わせる豊かな芳香

比較的薄い果皮に由来する、ボルドー・グラーヴ地区を想起させる華やかな芳香としなやかなタンニンが魅力です。

【醸造・熟成プロセス】

・芳香を最大化する独自製法

25℃のステンレスタンクで醸造。セニエ果汁を白ワイン同様にデブルバージュ（清澄）した後、再び果皮入りのタンクへ戻すことで、芳香成分のポテンシャルを最大限に引き出します。

・発酵・マセラシオン

マセラシオン期間は約3週間。その後、21℃のステンレスタンクでマロラクティック発酵を行います。

・樽とタンクの調和による熟成

全体の70%を1～3年使用のオーク樽（区画ごと）、残り30%をタンクで1年間熟成。アッサンブラージュ（ブレンド）後、さらにタンクおよび樽で6か月間追加熟成させます。

【30,000円以上のお買い上げで送料が無料!!】

フィリップ・トルシエ氏が手掛けるボルドーワインの他、山崎、響、白州、森伊蔵、十四代、DRC、オーパスワン、ケンゾーエステートなど様々な人気商品を取り揃えております。

ご購入はこちらから

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店舗情報

店舗名： MY CELLAR by JOYLAB 浅草店

所在地： 〒111-0032 東京都台東区浅草1-17-12（雷門近く）

営業時間： 10:00～19:00

定休日： 火曜日・水曜日

フリーダイヤル： 0120-555-438

JOYLAB（ジョイラボ）会社概要

社名：JOYLAB株式会社

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア（〒107-8349）

代表者：代表取締役社長 則竹 勇毅

設立日：1985年12月25日

資本金：60百万円

事業内容：酒類の買取・販売

株主：株式会社オークネット（東証プライム 証券コード：3964）100％

オークネット会社概要

社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア (〒107‐8349)

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

創業年月日：1985年6月29日

資本金：1,807百万円 （2025年12月31日現在）

連結売上高：64,139百万円（2025年12月期）

連結従業員数：1,119名（2025年12月31日現在）

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。

株式：東証プライム（証券コード：3964）

URL：https://www.aucnet.co.jp/(https://www.aucnet.co.jp/)

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