VTuber・VSinger・声優・アーティスト・クリエイターが集結。「discover -Re-ride Collection-」2026年8月25日(火)発売決定！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池祐輔）は、V Collection（Vコレ）第一弾楽曲『discover』を題材としたコンピレーションアルバム「discover -Re-ride Collection-」を、2026年8月25日(火)に発売することをお知らせいたします。

また、2026年6月19日(金)19:00より、オンラインストアにて予約受付を開始いたします。

◆「discover」から生まれる、新たな音楽体験

本作「discover -Re-ride Collection-」は、V Collection（Vコレ）第一弾楽曲『discover』をベースに、様々なアーティスト・クリエイターが自由な表現で参加する、C.H.E.T.提唱の制作プロジェクト「Re-ride」によって制作されたコンピレーションアルバムです。

今回の「Re-ride」には、VTuber、VSinger、Vライバー、2.5次元Singer、声優、イラストレーター、クリエイターなど、多彩なジャンルで活躍するアーティストたちが参加。

それぞれの個性や感性が交差し、一つの楽曲から新たな作品が生まれていく、“未来型共同創作”として展開される「Re-ride」ならではの、独創的かつ多彩な『discover』をお楽しみいただけます。

※本楽曲は、C.H.E.T.が名付けたバトン形式の制作手法「Re-ride（リライド）」を採用。

特定のアーティストが"メインパート"を歌唱し、それ以外のパートを様々なアーティストやクリエイターたちが自由に歌唱することで楽曲を生み出す、未来型共同創作スタイルです。

◆商品情報

【商品概要】

タイトル：discover -Re-ride Collection-

各Re-rideアーティストのアートジャケット版（全17種類）

予約開始日：2026年6月19日(金)19:00～

発売日：2026年8月25日(火)

◆収録内容

全17曲収録（全形態共通）

discover / えのぐ feat. C.H.E.T.

discover / Figaro feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / ヤマネコ feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / めぐ feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / シヴァ犬こむぎっす feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / 焼まゆる feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / ラティオ・ユィリス feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / Lucia feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / 凛々咲 feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / 蜂屋ひまわり feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / 久遠たま feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / アメチカンのもな feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / 詩趣ミンゴス feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / 巫てんり feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / Ridel. feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / よしか⁂&ユプシロン feat. えのぐ & C.H.E.T.

discover / イツク feat. えのぐ & C.H.E.T.

◆参加アーティスト情報

参加アーティスト情報の詳細は、下記プレスリリースをご確認ください。

第一弾アーティスト情報

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000505.000058915.html

第二弾アーティスト情報

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000518.000058915.html

◆EC・店舗限定特典情報

▼CHET公式ECサイト限定取り扱い商品

・disciver -Re-ride Collection- ＜各アーティストver.＞2,900円（税込）

└CD（ジャケットデザイン選択）

※2枚購入毎にランダムステッカー1枚付き

・disciver -Re-ride Collection- ＜缶バッジ付き＞3,500円（税込）

└CD（ジャケットデザイン選択）

└缶バッジ（1個/CDジャケットデザインと同じキャラクターアート）

・disciver -Re-ride Collection- ＜チケット風アクリルカード付き＞6,200円（税込）

└CD（ジャケットデザイン選択）

└チケット風アクリルカード（1個/CDジャケットデザインと同じキャラクターアート）

・disciver -Re-ride Collection- ＜アクリルジオラマ付き＞5,900円（税込）

└CD（ジャケットデザイン選択）

└アクリルジオラマ（1個/CDジャケットデザインと同じキャラクターアート）

・disciver -Re-ride Collection- ＜グッズフルセット付き＞8,800円（税込）

└CD（ジャケットデザイン選択）

└缶バッジ

└チケット風アクリルカード

└アクリルジオラマ

※各1個/CDジャケットデザインと同じキャラクターアート

・disciver -Re-ride Collection- ＜CDコンプリートセット+デジタルサイン色紙付き＞49,300円（税込）

└CD（全ジャケットデザイン17種類）

└デジタルサイン色紙（1種類）

・disciver -Re-ride Collection- ＜CDコンプリートセット+缶バッジ全種類+デジタルサイン色紙付き＞61,300円（税込）

└CD（全ジャケットデザイン17種類）

└缶バッジ（全20種類）

└デジタルサイン色紙（1種類）

詳細ページ： https://creativityhackseverything.chet.com/collections/gallery-v-collection

▼アニメイト（池袋本店のみ）限定取り扱い商品

・disciver -Re-ride Collection- ＜各アーティストver.＞2,900円（税込）

└CD（ジャケットデザイン選択）

特典：ランダムポストカード付き（全20種類）

※アニメイトでの予約受付はございません。

※特典は無くなり次第終了となります。

◆V Collection（Vコレ）とは

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

公式X：https://x.com/V_Collection_A

◆C.H.E.T.について

Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開していく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。

公式サイト：https://arts.chet.com/

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp