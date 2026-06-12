和歌山県産の南高梅をたっぷり使用した梅酒「mume Pink the rich / mume Pink とろとろセット」が販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、梅酒「mume Pink the rich / mume Pink とろとろセット（むめ）」を、2026年6月12日（金）17:00より抽選販売を開始します。(https://kurand.jp/pages/mume-therich-set）

「mume Pink the rich / mume Pink とろとろセット」について

「mume Pink the rich / mume Pink とろとろセット」は、希少な梅の新品種「露茜（つゆあかね）」を使用した、2種類のピンク色の梅酒を飲み比べられる特別なセットです。セット内容は、通常よりも梅の量を多く使用した透明感のある「mume Pink the rich」と、南高梅に露茜の果肉をブレンドしてとろとろとした質感に仕上げた「mume Pink とろとろ」の2本で構成されています。

「mume」とは

「mume（ムメ）」は、特許を取得した日本初の新製法「氷室選択的抽出製法」から生まれた、新感覚の“透明な天然梅酒”です。これまで抽出が極めて難しいとされていた完熟梅の本物の香りと、フルーティーで上品な味わいを極限まで引き出しています。非常に特殊な技術のため大量生産が難しく、ここでしか味わえない希少な逸品です。その確かな品質とおいしさは多くのお客様に支持され、Makuakeでの先行販売を含め、シリーズ累計販売本数は1.8万本を突破いたしました。

※日本初の新製法：完熟梅を使用し香りを抽出する製法として日本初（2024年4月 自社調べ / 特許第7334967号・2023年8月登録）

※製法の詳細については、こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000386.000006894.html)のプレスリリースをご覧ください。

※「mume」誕生の裏側やこだわりを綴った開発ストーリーはこちら(https://prtimes.jp/story/detail/qb6eXGiMGLr)からご覧いただけます。

本商品の魅力

【mume Pink the rich】

通常の「mume」が持つクリアな透明感は保ちながら、梅の仕込み量をこれまでよりも増やした贅沢な1本です。最大の特徴は、ベースとなる南高梅の梅酒に、梅とスモモを掛け合わせた希少品種「露茜（つゆあかね）」をブレンドした点です。露茜は、赤色成分（アントシアニン）が南高梅の約60倍と言われるほど真っ赤に色づく果実であり、熱に弱いこの美しい赤色成分を壊さないよう、冷凍果肉を独自の低温仕込みで丁寧に漬け込みました。生の果実を使用する場合に比べて約2倍の赤色色素を抽出したことで、上品で美しいピンク色を実現しました。みずみずしくフレッシュでありながら、ほのかにベリーを思わせる甘酸っぱく濃密な香りと味わいが魅力です。

【mume Pink とろとろ】

果肉の繊維を極力取り除く独自製法で仕上げた、通常の「mume とろとろ」の質感を進化させた濃厚なピンクの梅酒です。南高梅の果肉に、さらに「露茜」の果肉をたっぷりとブレンドすることで、まるでいちごのように濃く色鮮やかなピンク色を表現しました。口の中にまったりと広がる“とろとろリッチ”な質感を追求するため、新鮮な完熟梅の中から特に風味が良好なものを手作業で厳選しています。また、使用している果肉は「mume Pink the rich」を造る際に残った果肉を余すことなく活用したもの。環境にも配慮し、梅の実の恵みを丸ごと閉じ込めたサステナブルな逸品です。

商品詳細

【mume Pink the rich / mume Pink とろとろセット】【mume Pink the rich】

◯ジャンル：梅酒

◯アルコール度数：10％

◯内容量：500ml

◯原材料：梅（和歌山県産）、砂糖、醸造アルコール

◯製造元：中野BC（和歌山県）

【mume Pink とろとろ】

◯ジャンル：梅酒

◯アルコール度数：10％

◯内容量：500ml

◯原材料：梅（和歌山県産）、砂糖、醸造アルコール

◯製造元：中野BC（和歌山県）

酒蔵について

＜中野BC（和歌山県）＞

中野BCは、梅の一大産地である和歌山県にある酒蔵です。南高梅をはじめ様々な梅で梅酒造りに力を注いでいます。飲み手が求める「美味しい」と真摯に向き合いながら、付加価値のあるモノづくりを目指す中野BCは、磨き上げられた技術で、たくさんの飲み手を魅了するワンランク上の酒造りを追求しています。