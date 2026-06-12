ホテル「seven x seven」のレーシングチーム「seven × seven Racing」がル・マン24時間レースに出場
FHG HOTELS（霞ヶ関キャピタルグループ、代表取締役：緒方秀和）が展開するホテルブランド「seven x seven」のレーシングチーム「seven × seven Racing」は、世界三大自動車レースのひとつとして知られる「第94回ル・マン24時間レース」に出場いたします。
ル・マン24時間レースは、フランス西部のル・マン市で開催される世界最高峰の耐久レースです。24時間にわたり走行距離を競う過酷なレースとして知られ、ドライバーの技術はもちろん、チームの戦略やマシンの信頼性など総合力が問われます。「seven × seven Racing」は、ドイツの強豪プロトン・コンペティションとタッグを組み、オレカ07でLMP2クラスの完走および上位入賞を目指してまいります。
ドライバーはヨナス・リエド、ハリー・キング、そして太田格之進の3名が務めます。太田選手はこれまでスーパーフォーミュラ、スーパーGT、IMSA、スーパー耐久など国内外の幅広いカテゴリーで活躍してきた日本を代表するドライバーのひとりで、今回が初のル・マン参戦となります。
これにあわせ、「seven × seven 糸島」「seven × seven 石垣」「edit × seven 富士御殿場」「edit × seven 瀬戸内小豆島」の4施設で、ル・マン24時間レースのパブリックビューイングを開催します。
会場では「seven × seven Racing」が挑む熱戦の模様をリアルタイムでご観戦いただけます。モータースポーツファンの方はもちろん、初めてレースをご覧になる方もぜひお気軽にご参加ください。
◼︎ル・マン24時間レース パブリックビューイング Supported by J SPORTS概要
開催施設：seven x seven 糸島、seven x seven 石垣、edit x seven 富士御殿場、edit x seven 瀬戸内小豆島
開催日：2026年6月13日(土)午後10時20分～2026年6月15日(月)午前0時30分
参加費：入場無料（出入り自由）
参加条件：どなたでも参加可（宿泊者以外も観覧いただけます）
事前予約：不要
◼︎施設概要
・seven x seven 糸島（セブン バイ セブン 糸島）
所在地：〒819-0202 福岡県福岡市西区西浦266番地
アクセス：博多駅から車で約45分
客室数：47室
公式サイト：https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/
Instagram：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/
・seven x seven 石垣（セブン バイ セブン 石垣）
所在地：〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里254-19
アクセス：新石垣空港から車で約18分
客室数：121室
公式サイト：https://sevenxseven.com/hotels/ishigaki/
Instagram：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/
・edit x seven 富士御殿場（エディット バイ セブン 富士御殿場）
所在地：〒412-0026 静岡県御殿場市東田中1179-1
アクセス： 東名高速道路「御殿場I C」から車で2分
ハイウェイバス/路線バス「東名御殿場」から徒歩13分
客室数： 49室（内ドッグフレンドリールーム6室）
公式サイト：https://editxseven.com/fujigotemba/
Instagram：https://www.instagram.com/editxseven_hotels/
・edit x seven 瀬戸内小豆島（エディット バイ セブン 瀬戸内小豆島）
所在地：〒761-4411 香川県小豆郡小豆島町安田甲144-21
アクセス：小豆島オリーブバス 坂手線 「安田」停留所より徒歩3分
「土庄港」より車で28分
客室数： 45室
公式サイト：https://editxseven.com/setouchi-shodoshima/
Instagram：https://www.instagram.com/editxseven_hotels/
◼︎seven × seven Racing体制
クラス：LMP2
カーナンバー：9
車両：オレカ07
チーム：プロトン・コンペティション
ドライバー：ヨナス・リエド／ハリー・キング／太田格之進