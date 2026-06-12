光と影をテーマにした3Dポータルライクパズル新作『THANKS, LIGHT.』は2026年6月15日より、「Steam Nextフェス」に参加決定！最新60秒トレーラーも同時公開 !

Game Source Entertainment



[2026年6月12日, 香港] Game Source Entertainment(GSE)は、韓国のインディー開発スタジオLightersgamesが開発した3Dポータルライクパズルプラットフォーマー『THANKS, LIGHT.』を、2026年9月にPlayStation(R)5とSteamにて正式リリースすることを発表いたします。無料試遊版は今Steamにて配信中です、さらに、6月16日（火）からはコンテンツアップデートと最新60秒トレーラーを引っ提げて「Steam Nextフェス」に参加します。ご興味のあるプレイヤーの皆様、ぜひ体験版をプレイして、ウィッシュリストへの登録をお願いいたします！本作の特徴は懐中電灯で光を操り、想像力を駆使して物体を2Dと3Dの形態に切り替えことです。この幾何学と物理が融合したパズルをまみれたリミナルスペース（Liminal Space）で冒険しましょう。



「Steam Nextフェス」詳細情報



今回の「Steam Nextフェス」への参加を記念して、体験版のコンテンツアップデートを実施いたします！本作の核心である「幾何学と物理演算が融合したパズル」を一足早くプレイヤーの皆様にお届けします。

さらに、これに合わせて『THANKS, LIGHT.』の最新60秒版トレーラーも同時公開！ 今回の映像では、これまでにない新たなゲーム内容やストーリーの世界観が明かされます。『THANKS, LIGHT.』の魅力をより深く知りたいというプレイヤーの皆様、ぜひこの機会をお見逃しなく！

▼『THANKS, LIGHT.』 - 最新60秒版トレーラーはこちら：https://youtu.be/7MbYn9g5b7Y

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7MbYn9g5b7Y ]

【《THANKS, LIGHT.》体験版詳細】

この度、『THANKS, LIGHT.』の体験版がコンテンツアップデートと全面的な最適化を行いました！今回の主な更新内容は以下の通りです。

● コンテンツアップデート： 新たなプレイ可能ステージが解放されました！従来の 第1章 と 第2章 に加え、今回は初となる 第3章 を特別に追加。より深みした幾何学と物理演算のパズルに挑戦していただけます。

● プレイ快適度の最適化：プレイヤーの皆様からのフィードバックに基づき、既知の不具合を修正し、パズル解きがよりスムーズになりました。

● 字幕のON/OFF切り替え機能を追加。好みに合わせて字幕の表示を自由に変更できるようになりました。

● 完全新規のゲーム内BGMを実装し、より没入感のあるゲームの雰囲気を演出します。

新コンテンツは「Steam Nextフェス」よりすべて配信開始！プレイヤーの皆様、ぜひSteamにて最新の体験版をダウンロードし、パワーアップしたパズルの魅力を体感してください。あわせて、ウィッシュリストへのご登録もよろしくお願いいたします！

Steam 体験版ページ： https://store.steampowered.com/app/2544740/THANKS_LIGHT/





【Steam Nextフェス 活動詳細】

【Steam Nextフェス について】

「Steam Nextフェス」は、近日登場予定のゲームを祝うオンラインの一大イベントです。プレイヤーの皆様にとっては、リリースを控えた数百本ものゲームの最新体験版を一足早く探索・プレイできる最高の期間であり、開発チームにとっては、プレイヤーコミュニティと繋がり、貴重なフィードバックをいただける重要な機会でもあります。今回『THANKS, LIGHT.』も、さらにパワーアップした新規コンテンツと最新トレーラーを引っ提げて参加いたします！

【イベント詳細】

開催期間： 2026年6月16日（火）～ 2026年6月23日（火）

⏰ 日本時間： 6月16日 午前2時 開始（太平洋時間：6月15日 午前10時）

あらゆる形の裏側には真実が潜む……

『THANKS, LIGHT.』は、韓国のインディーゲームスタジオ「Lightersgames」が手掛けるデビュー作となります。本作は、『Portal』や『Superliminal』、『Viewfinder』、『The Talos Principle』といった名作の系譜を受け継ぐ、一人称視点のパズルプラットフォーマーです。そのルールは極めてシンプル。光を当てると影が立体的なオブジェクトへと変わり、光が吸収されると再び平面の影へと戻ります。本作の特徴の一つは、複雑なチュートリアルが存在しないことです。プレイヤーご自身の観察、推測、さまざまな角度から試行錯誤しながら、自分のゲームルールを発見し理解していきます。そうすることで、より自然に謎解きやゲームの世界観へと没入できるようになっています。



本作は、韓国最大級のインディーゲームの祭典「INDIECRAFT」において2度の受賞を果たし、東京ゲームショウ2025の「Selected Indie 80」にも選出されております。現在はSteamにてゲームの無料試遊版が配信中です。ぜひこの「完璧」を目指して世界に足を踏み入れ、光と影、次元、そして知覚の狭間で隠された真実を解き明かしてください。





『THANKS, LIGHT.』初プロモーションビデオ：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0NM0H0DTEBs ]

公式チャンネル・コミュニティー



『THANKS, LIGHT.』Steam：https://store.steampowered.com/app/2544740/THANKS_LIGHT/

『THANKS, LIGHT.』(Demo) Steam： https://store.steampowered.com/app/3276550/THANKS_LIGHT__DEMO/

『THANKS, LIGHT.』Discord：https://discord.gg/5csZ7V5R



GSE STEAM 公式YouTubeチャンネル ：www.youtube.com/@GSESteam(https://youtu.be/0NM0H0DTEBs?si=FrXJ1qMgh2C7kp9H)

GSE STEAM 公式 X ：https://x.com/GseSteamJP



今すぐ『THANKS, LIGHT.』とGSE STEAMの公式アカウントをフォローして、最新のSTEAMゲーム情報を手に入れよう！

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■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)️、Nintendo Switch(TM)️、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。

■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP：https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter)：https://x.com/gamesource_ent

YouTube GSE チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

GSE JP公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート：support@gamesource-ent.jp



製品情報

■タイトル: THANKS, LIGHT.

■対応機種: PlayStation(R)5、Steam

■発売日: 2026年9月

■ジャンル: 3Dポータルライクパズルプラットフォーマー

■プレイ人数: 1

■表示対応言語：日本語／英語 / 中国語（簡体字、繁体字）／韓国語／ドイツ語／タイ語／スペイン語／ロシア語／カタルーニャ語／ポルトガル語／フランス語／トルコ語／オランダ語／イタリア語／デンマーク語／フィンランド語／ギリシャ語／ポーランド語／スウェーデン語／ウクライナ語／ヒンディー語／インドネシア語／ベンガル語／アラビア語

■開発元: Lightersgames

■発売元: Game Source Entertainment

■CERO: 未定

■権利表記：(C) 2026 Lightersgames Co.,Ltd. All Rights Reserved. THANKS, LIGHT.(TM) is a trademark of Lightersgames Co.,Ltd. Published by Game Source Entertainment.