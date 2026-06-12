8月13日(木) LINE CUBE SHIBUYAにて『千鳥の大漫才2026』4年ぶりの東京開催決定！ 大悟プロデュース“オリジナル芝居”【大悟道】も上演

吉本興業株式会社

千鳥による単独ライブ『千鳥の大漫才2026』を8月13日(木)、LINE CUBE SHIBUYAにて開催することが決定しました。東京での単独ライブ開催は、実に4年ぶりとなります。

前回の単独ライブが大阪のみでの開催だったこともあり、関東のファンにとっては待望の本公演。ステージでは「これぞ千鳥」という牙研ぐ新作漫才を披露するほか、「千鳥の大漫才」では恒例となっている大悟発案のオリジナル芝居「大悟道」も実施します。“カンヌ俳優”となった大悟がどのような生芝居を仕掛けてくるのか、一瞬たりとも目が離せない内容となっています。

また、全国のファンの皆さまにお楽しみいただけるようオンライン配信も予定しています。

チケット先行受付は、6月13日（土）11:00よりFANYチケットにて開始します。

千鳥 コメント

＜大悟＞

久しぶりの大漫才。漫才はもちろん、大悟道で泣かせてしまうかもです。楽しんで下さい！

＜ノブ＞

真夏の大漫才やります！！新作漫才楽しみです！！

今年のポスターは僕が描いたカンヌ千鳥です！力作です。

漫才の後、また何かあるのか。しんど

千鳥単独ライブ「千鳥の大漫才2026」 公演概要

■日時：8月13日(木) 開場17:00/開演18:00

■会場：LINE CUBE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町1-1-1）

■出演：千鳥（大悟、ノブ）

■主催：吉本興業株式会社

■料金（税込・全席指定）：指定席8,800円、注釈付指定席5,500円

【FANYチケット販売スケジュール】

・先行受付：6月13日（土）11:00～6月21日（日）11:00 ⇒当選発表：6月26日（金）18:00

※未就学児入場不可

※電子チケットでの取扱いです。

※先行販売では指定席のみの販売となります。

※後日注釈付指定席（5,500円）の販売を予定しております。

※本公演は有料配信を予定しています。詳細は後日発表します。

＞＞FANYチケットはこちら：https://ticket.fany.lol/event/detail/17443