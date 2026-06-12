フジテレビ大人気番組『逃走中』のVRイベント！『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げきれ』【公式から挑戦状!!VR空間を逃げ切ったらリアルで100万円獲得イベントを開催！】参加者限定 200名募集開始

株式会社ABAL『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げきれ』100万円チャレンジ企画_キービジュアル

XR技術を中心に次世代のテーマパーク創出を目指す株式会社ABAL（本社：東京都目黒区、代表取締役・CEO：尾小山 良哉、以下「ABAL」）は、株式会社フジテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水賢治）、株式会社フジクリエイティブコーポレーション（本社：東京都江東区、代表取締役社長：前田和也）、戦略的提携している株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里）と共に、フジテレビの人気番組『逃走中』の世界を、VR空間で体験できる次世代型VRイベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げきれ』を製作し、2026年6月27日(土)から9月27日(日)まで、お台場ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL（東京都江東区青海1-1-10 6F ）にて開催致します。

本イベントは『逃走中』が史上初めてVR空間に進出し、これまでにないスリルとワクワク感が融合したバーチャル逃走劇を楽しめるイベントで、情報解禁後多くの反響をいただいております。

公式サイト：https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release

この度、『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』のコンテンツ内で、ハンターから一度も捕まらずに完全制覇した逃走者がリアルに100万円を獲得できる特別企画「逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ」を 7月1日(水) 1日限定で開催することとなりました。本特別企画は、参加費無料・200名限定。完全制覇を達成した挑戦者に、賞金100万円を贈呈します。なお、通常の『逃走中リミナルワールド』イベントよりもレベルの高い“ハードモード”での開催となります。応募はTikTok・X・Instagramの公式アカウント3窓口から、SNSアクションのみで完結。オリジナルグッズも会場で販売することが決定いたしましたので、ぜひお楽しみに！

番組ファンも、Z世代SNSヘビーユーザーも巻き込む、フジテレビ×VR×SNS時代の新しいエンタメ体験を提示いたします。

『 逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ 』開催概要

【 SNS別 応募方法 】

【『 逃走中リミナルワールド100万円チャレンジ 』 のポイント 】

『逃走中リミナルワールド』 グッズ販売決定！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53239/table/42_1_1ec356a2f9386a03fe488c7d39c5e0f4.jpg?v=202606130951 ]SNS応募方法- ついにあなたも逃走者に！バーチャル世界でハンターから追われるスリル！VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーは逃走者に！広大なエリアを自由に歩き回り、ハンターから逃げ切れ。- "走らず"に"隠れて"生き残れ！本作は体力勝負ではない。不思議な異世界"リミナルワールド"で、ハンターから隠れて生き残るVRアトラクション。- 1日限定のハードモード！「完全制覇」で本当に100万円。7月1日(水)1日限定で、「逃走中リミナルワールド」は最高難度のハードモードに！完全制覇を達成した逃走者には100万円を贈呈！仮想ではない、現実の賞金を獲得できるチャンス！

『逃走中リミナルワールド』の世界観をたっぷり楽しめる、このイベントのために描きおろしたハンターイラスト満載のオリジナルグッズが、会場限定で登場します！すべて本イベントのために新たにグッズ化されたアイテムばかり。ポップで躍動感のあるハンターたちのデザインは、子どもはもちろん、大人も思わず手に取りたくなる仕上がりです。

イベントの思い出としてはもちろん、日常でも使いやすいアイテムが揃っていますので、ぜひ会場でお気に入りを見つけてください。（※グッズ画像はイメージになります）

『逃走中リミナルワールド』開催概要

Tシャツソックスタオルハンカチクリアファイル飛び出すアクリルキーホルダーホログラムステッカー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53239/table/42_2_6572c49f89d55e7d02e887a66fe194b6.jpg?v=202606130951 ]

【注意事項】

・7歳未満の方、及び身長110cm未満の方は体験ができません。

（年齢を満たしていても110ｃｍ未満の場合は体験出来かねます）

・13歳未満の方の体験には、保護者の同意書が必要です。

・履物が５cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。

※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。

XRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」

特許技術による“空間拡張”イメージ

ABALのXRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」は、来場者が実際には移動していなくても、広大な空間を歩き回っているように錯覚させる特許技術を備えています。

8つのアプリが連動し、100人同時体験を少人数で運営可能。18件の特許により、限られた物理空間を10～20倍以上に拡張し、商業施設でも大規模なXRテーマパークを構築できます。

株式会社ABALについて

ABALは XR 技術を活用し、次世代のテーマパークを創出する企業です。XRプラットフォーム「Scape(R)」を基盤に、アトラクションの企画・演出から制作、運営までを一貫して手がけています。代表作『戦慄迷宮：迷』では東京タワーで45日間の興行で2万人を動員するなど、高い評価を獲得。今後はアトラクションを進化させ買い物や飲食も含めた複数の体験をデジタルによってつなぎ、次世代のテーマパーク実現を目指します。

▼HP：https://www.abal.jp

▼プラットフォーム「Scape(R)」LP：https://scape01.abal.jp/lp/scape-lp/

● 本件に関するお問い合わせ ●

取材・撮影をご希望の場合は下記までご連絡ください。

一般の方のお問い合わせ窓口はチケット販売ページをご確認ください。

（営業のご連絡はご遠慮ください）

株式会社ABAL 佐藤志織 TEL：090-2526-6218 MAIL：sato.shiori@abal.jp