【開催決定】日本三霊山ラリー2026を10月10日（土）11日（日）に開催いたします

一般社団法人日本ライダーズフォーラム

一般社団法人 日本ライダーズフォーラム（本社：東京都渋谷区、代表：風間深志）は、日本三霊山誘客促進協議会（石川県、静岡県、富山県）と連携し、2026年10月10日（土）から11日（日）の二日間にわたり、石川県、富山県、静岡県を横断し、日本三霊山（富士山、立山、白山）を巡るツーリングラリーイベント「日本三霊山ラリー2026」を開催することを決定いたしました。

本イベントは、日本を代表する霊峰である富士山、立山、白山をバイクで周遊する広域観光ルートの定着と、地域社会への貢献を目的として実施されます。単なる走行技術や速度を競うものではなく、各地の自然環境、歴史、そして山岳信仰の文化を五感で追体験する、社会的な意義とニュース性を併せ持った新しい形のバイクラリーイベントです。2024年から始まり、今年で3回目の開催です。

開催概要

日本三霊山ラリー2026は、GPSシステムを活用し、各地に設定されたチェックポイントを通過しながらポイントを獲得し、ゴールを目指すツーリングラリーです。過酷な長距離走行とルーティングへの柔軟な対応が求められる、ライダーの自立性を高める試みとなっております。

本年度のイベントに関する今後のスケジュールおよび詳細発表は、以下の通り予定しております。

イベント名： 日本三霊山ラリー2026

開催日： 2026年10月10日（土）～10月11日（日）

開催地： 静岡県、富山県、石川県および周辺地域

開催要項発表：2026年7月予定

エントリー受付開始：2026年7月下旬予定

HP：https://www.round4poles.com/threesummit

詳細なルールや参加申し込み方法については、7月の開催要項発表にて公表いたします。

報道関係の皆様におかれましては、地方創生とバイク文化の融合を図る本取り組みについて、ぜひ広くご取材・ご紹介をいただけますようお願い申し上げます。

日本三霊山ラリーとは

日本三霊山ラリーのロゴマーク

古来より日本の山岳信仰の対象とされてきた富士山、立山、白山。これらの雄大な自然の象徴である三つの頂を巡るツーリングラリーが、「日本三霊山ラリー」です。「中部日本トライアングルルート」と名付けられた、起伏に富んだルートを走行します。本イベントは、日本三霊山誘客促進協議会と日本ライダーズフォーラムが協力し、日本を代表する新たなツーリングルートとして提唱するものです。

主催・運営

主催：日本三霊山誘客促進協議会、石川県、静岡県、富山県

運営：株式会社風間深志事務所、一般社団法人日本ライダーズフォーラム、株式会社マーブル

お問い合わせ先

一般社団法人日本ライダーズフォーラム（JRF）

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2 長谷部第2ビル９F

TEL：03-3447-8522

E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp

HP：https://www.round4poles.com/threesummit

団体概要：

オートバイ文化の振興と社会貢献を目的とした団体です。ライダーの地位向上やツーリングを通じた地域活性化、災害支援活動などを行っています。代表的なイベントとして、太陽を追いかけるツーリングラリー「SSTR」、地域応援とツーリングを組み合わせた「にっぽん応援ツーリング」、女性ライダーと琵琶湖を巡る「マザーレイク・ラリー」などを開催しています。