番組を「観る人」から「作る人」へ。エンタメ特化の人材サービスがTVerでCM配信を開始！

SKALY staffing株式会社

エンタメ業界に特化した人材派遣・人材紹介サービスを展開するSKALY staffing株式会社（本社：東京都港区）は、2026年6月12日（金）より、民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、自社運営の求人サイト「エンタメJOBS」のCM配信を開始いたします。

エンタメ業界には、現場を支える"裏方"の力が欠かせません。「テレビが好き」――その気持ちは、番組を"作る"仕事への第一歩になります。当社は、エンタメに関心を持つ視聴者へ、テレビ制作の現場を支えるAD（アシスタントディレクター）という選択肢を届けるべく、本CMの配信を開始します。

＜CM配信の概要＞

・配信媒体：TVer（ティーバー）

・配信期間：2026年6月12日（金）～7月2日（木）

・配信エリア：関東

・配信面：バラエティ番組

・紹介サービス：エンタメJOBS(https://entamejobs.com)（エンタメ業界特化の求人サイト）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZyKo0AhsXUw ]

＜SKALY staffingが選ばれる理由＞

1. 20代・未経験から挑戦できる「AD派遣・紹介」の強み

エンタメへの「好き」を入り口に、未経験からの現場デビューを支援。ADを起点に、ディレクターやマネージャーなど幅広いキャリア展開を後押しします。

2. 現場のニーズを熟知した取引実績

主要テレビ局や制作会社との豊富な実績から、現場が本当に求める人材を把握。企業と求職者の精度の高いマッチングを実現します。

3. 就業後も続く伴走型サポート

「テレビ業界で働きたい」「エンタメに関わる仕事がしたい」そんな想いに寄り添い、転職・就業後も専任エージェントが継続的にフォロー。現場での悩みやキャリア相談にも対応し、エンタメ業界で長く活躍できるようサポートします。

■会社概要

詳細を見る :https://entamejobs.com

会社名：SKALY staffing株式会社

所在地：東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附7F

設立：2019年9月20日

資本金：2,000万円

事業内容：エンタメ業界特化の人材派遣・有料職業紹介、求人サイト「エンタメJOBS」運営

許可番号：労働者派遣事業 派13-314523／有料職業紹介 13-ユ-311637

URL：https://skalystaffing.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

■エンタメJOBS

TEL：03-6277-7212／E-mail：info@skalystaffing.jp

求人掲載をご希望の企業様はこちらまで(https://entamejobs.com/form-listed/)

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