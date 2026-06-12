TechSuite株式会社、コーポレートサイト・新卒採用サイトを全面リニューアル。事業部体制を4部門に拡大し、組織拡大を加速

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：畠山夏輝、以下「当社」）は、このたびコーポレートサイトおよび新卒採用サイトを全面リニューアルいたしました。事業領域の拡大に伴い、4つの事業部体制への移行を明確化するとともに、各事業部のミッションや提供価値をより分かりやすく発信できる情報設計へとアップデートいたしました。

コーポレートサイト：https://techsuite.co.jp/

新卒採用サイト：https://techsuite.co.jp/recruit-new-grads

■ リニューアルの背景

TechSuiteは、「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げ、マーケティング・採用・DX・不動産の4領域で生成AIを活用した事業支援を展開しております。

近年、生成AIの進化によって企業を取り巻く環境は大きく変化しています。マーケティング、採用、業務改革、不動産など、さまざまな領域でAI活用のニーズが高まる中、当社も事業領域を拡大してまいりました。こうした事業成長に伴い、提供価値や目指す方向性をより明確に伝えるため、このたびコーポレートサイトを全面刷新いたしました。

■ 4つの事業部体制へ

今回のリニューアルにあわせて、当社の事業を以下の4事業部として整理し、それぞれのミッションを明確化しました。

◎ 生成AI×マーケティング事業部

「生成AIの力で、グロースパートナーとしてお客様の事業成長を共に描く」をミッションにサービスを展開。AI検索対策 (GEO/AIO/LLMO) の「AI検索パートナーズ」、メディア構築支援の「メディア立ち上げパートナーズ」、コンテンツ記事執筆支援の「バクヤスAI記事代行」を通じて、お客様の集客を支援します。

◎ 生成AI×HR事業部

代表サービス「AIスカウトくん」によるスカウト文面の最適化・候補者マッチング精度の向上に加え、「AI RPOパートナー」による採用活動全般の効率化まで、採用活動をトータルで支援します。

◎ 生成AI×DXコンサルティング事業部

「生成AIとデータで、お客様の変革を伴走する」をミッションに、デジタル化を支援するコンサルティングサービスを提供。大手企業とのDX推進を三人三脚で進め、戦略策定から実行まで一貫して支援します。

◎ 生成AI×PropTech事業部

「生成AIの力で、不動産の常識を書き換え」をミッションに、生成AIを活用した土地情報の分析・活用に関する事業を展開。建築基準法の条例学習や土地情報の分析・投資判断など、"地図に残る"仕事に取り組んでいます。

■ コーポレートサイトの主なリニューアル内容

・事業内容・サービス情報の再設計

・各4事業部のミッションの明確化

・サイト全体のデザイン刷新

■ 新卒採用サイトも全面刷新

当社では創業以来、新卒採用を重要な成長戦略の一つとして位置付けています。2026年卒では9名の新卒社員が入社し、2027年卒についても現時点で10名の内定承諾をいただいております。現在は2028年卒の採用活動も開始しており、今後も事業拡大に伴い積極的な採用を継続してまいります。

また、就活生がAI検索や対話型検索エンジンで企業情報を収集するケースが増えていることを踏まえ、こうした検索でも当社の正確な情報が届くようFAQコンテンツを新たに設置しております。

新卒採用サイト：https://techsuite.co.jp/recruit-new-grads

学生インターン：https://techsuite.co.jp/recruit-new-grads/intern

▽ 新卒採用への応募はこちら

https://techsuite.co.jp/recruit-new-grads

▽ 中途採用への応募はこちら

https://techsuite.co.jp/recruit-mid-career

▽ メンバーインタビュー（公式Note）

https://note.com/techsuite/

■ TechSuite株式会社とは

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や、企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスを提供しております。

コーポレートサイト：https://techsuite.co.jp/

【生成AI×マーケティング事業部】

・バクヤスAI 記事代行：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

・バクヤスAI 医療記事代行：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/medical/

・AI検索パートナーズ：https://ai-search.techsuite.co.jp/

・メディア立上げパートナーズ：https://media-partners.techsuite.co.jp/

・AI書籍出版代行：https://ai-book-publishing.techsuite.co.jp/

【生成AI×HR事業部】

・AIスカウトくん：https://techsuite.co.jp/ai-scout

・AI RPOパートナー：https://ai-rpo-partner.techsuite.co.jp/

・AI書類選考代行くん：https://techsuite.co.jp/ai-screening