福島県郡山市の塾の先生が書いた異世界小説、6月8日（月）より発売中！

郡山商工会議所著者：難波一 ｜ 出版社：アルファポリス ｜ ジャンル：異世界ファンタジー購入する :https://amzn.asia/d/0axvvLRF

郡山市在住の著者・難波一（なんば・はじめ）さんの、WEB小説として長く愛されてきた作品『真祖竜転生』がこのたびアルファポリスより書籍化されました。

郡山で45年続く学習塾を営みながら、小・中・高生に毎日向き合いつつ書き続けてきた著者の、待望の書籍デビュー作です。

「世界最強」なのに目指すのはのんびり気ままな異世界ライフ！笑いあり、時にはバトルありの、読んでいてほっこりする冒険譚です。難しい予備知識は一切不要。中高生から保護者世代まで、家族みんなで楽しめる一冊です。

「郡山から生まれた物語を、地元の皆さんと一緒に届けたい」という著者の思いのもと、地元書店・メディアとの連携を積極的に進めています。

■作品情報

■あらすじ

主人公・アルドは、世界最強クラスの真祖竜に転生した少年。しかし彼が望むのは支配でも征服でもなく、自由気ままに世界を旅すること。チート級の力を持ちながらも正体を隠して人間のふりをし、個性豊かな仲間たちと出会いながら冒険を続けます。

笑いあり、時にはバトルあり--最強なのにどこかマイペースな主人公が織りなす、のびのびとした異世界譚。コメディ寄りで読みやすく、異世界ファンタジー初心者から読み慣れた方まで幅広く楽しめる作品です。

■著者プロフィール

難波一（なんば・はじめ）本名：佐藤順一

・郡山市在住。地域の教育活動に45年貢献してきた学習塾の二代目経営者。小・中・高生に理系教科を日々指導する現役塾講師でもある。

・本作は著者にとって初めての書籍化作品（書籍デビュー作）。WEB版から多くの読者に愛されてきた作品が、いよいよ全国の書店に並ぶ。

・WEB版の原稿は、自宅のほか郡山市内のカフェでも執筆。「この場所で書いた本が書店に並ぶ」という特別な縁がある。

・「郡山から生まれた物語を、地元の皆さんと一緒に届けられたら嬉しい」という思いで、書店・メディアとの連携を大切にしている。

◆著者コメント

「最強の竜に転生した主人公アルドが目指すのは、自由気ままな異世界ライフ！笑いあり、時にはバトルありののんびり異世界譚、開幕！

毎日子どもたちと向き合う中で、本離れが進んでいることを肌で感じてきました。身近な塾の先生が書いたファンタジー小説が、書店に足を運び活字に触れる体験への第一歩になってほしい--そんな願いを込めた一冊です。地元・郡山の皆様にお届けできることを、心から嬉しく思います。」

■受賞歴

第18回ファンタジー大賞 奨励賞受賞 （アルファポリス主催）

■佐藤塾について【郡山商工会議所会員事業所】

■ 地元・郡山とのつながり

購入する :https://amzn.asia/d/0axvvLRF

本作は「郡山から生まれた書籍化作品」として、地域と密接に結びついています：

・著者は郡山市在住・在勤。地域の教育活動に45年貢献してきた学習塾の二代目経営者でもある。

・一部の原稿は郡山市内のカフェで執筆。「この場所で書いた本が書店に並ぶ」ストーリーを持つ。

・地元書店・メディアとの連携を歓迎。サイン本・手書きPOP・著者コメント・SNS告知など、書店様のご都合に合わせて柔軟に対応可能。