国際テニス大会「KINUJO 東京有明国際オープン 2026」へ特別協賛。世界へ挑む若きアスリートの挑戦を応援。

株式会社KINUJO

美容家電ブランドを展開する株式会社KINUJO（本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田 智章）は、有明テニスの森公園にて開催中の国際テニス大会「KINUJO 東京有明国際オープン 2026」（開催期間：2026年6月9日～6月14日）へ特別協賛していることをお知らせいたします。

本大会は、2006年の誕生以来、数多くのトッププレーヤーを世界の舞台へと輩出してきた歴史ある国際大会です。2026年大会においても、国内外の若い選手たちが世界トップレベルの舞台を目指し、現在も連日熱戦を繰り広げています。KINUJOは、美容家電を通じて日々の暮らしの中にある「自分らしく、美しくありたい」という想いを支えるブランドとして、世界の舞台へ羽ばたこうとする選手たちの挑戦と、本大会を支える皆さまの熱意を応援してまいります。

■ 特別協賛の背景：スポーツと美容に共通する「日々の積み重ね」

「KINUJO 東京有明国際オープン」は、伊達公子選手をはじめ、森田あゆみ選手、土居美咲選手、綿貫陽介選手、島袋将選手など、数多くの選手が世界へと羽ばたいていった“登竜門”です。

スポーツの世界における、華やかなプレーの裏側にある計り知れない努力や孤独な練習、そして何度も壁を乗り越えてきた時間。それは、KINUJOが大切にしている「日々の小さな時間の積み重ねが、その人の前向きな気持ちや自信につながる」という商品づくりの理念と深く共鳴します。

選手たちが日々の練習で心と身体を整え試合に向かっていくように、私たちKINUJOもヘアアイロンやドライヤーなどのプロダクトを通じて、お客様が自分を整え、自信を持って一日を迎えられるようサポートしています。大会期間中、未来のスターを目指してコートで戦う選手たちの挑戦を全力で応援してまいります。

■ 株式会社KINUJO 代表メッセージ

「東京有明国際オープンは、国内外の若い選手たちが世界を目指して挑戦する、非常に意義のある大会です。ここ有明から、次のグランドスラム、そして世界の舞台へと羽ばたく選手が生まれていくことを、大変楽しみにしております。 KINUJOは、美容家電を通じて、日々の暮らしの中にある『自分らしく、美しくありたい』という想いを支えるブランドです。スポーツの世界でも、美容の世界でも、共通しているのは『日々の積み重ねが大きな成果につながる』ということ。本大会を応援させていただくことで、選手の皆さまの挑戦、そして大会を支える皆さまの熱意に少しでも貢献できれば大変嬉しく思います」

■ 「KINUJO 東京有明国際オープン 2026」開催概要

大会名： KINUJO 東京有明国際オープン 2026

開催日程： 2026年6月9日(火)～14日(日)

会場： 有明テニスの森公園（東京都江東区有明2-2-22）

大会公式HP： https://ariake-open.tokyo/index.html

■ 株式会社KINUJOについて

会社名： 株式会社KINUJO

本社所在地： 東京都千代田区

代表取締役： 浜田 智章

事業内容： 美容家電の企画・製造・販売