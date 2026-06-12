【大盛況】NU茶屋町で異例の行列が発生中！次なる仕掛けとは・・

米と蜜

大阪・梅田の「NU茶屋町プラス」に5月19日にオープンした、新感覚の米食体験を提案するライフスタイルショップ「カジュアルに、米。」がオープン直後から連日長蛇の列を作る大盛況となっています。

同店は、さらなる仕掛けとしてこれからの季節にぴったりな15時からのカフェ限定新メニュー「桃茶フロマージュ」（かき氷）と夜の食事を遊び心たっぷりに演出する「お米のお供ガチャガチャ」を新たにスタートします。

目の前で握る「おにぎりワゴンサービス」SNSで話題を作り連日長蛇の列

平日でも変わらない列の長さ。本町米と蜜の知名度とSNSの認知が広がりオープン日から連日の満席。最大3時間と並ぶお客様も・・・

「カジュアルに、米。」は、厳選されたこだわりの山形県産の美味しいお米を、これまでにないモダンでカジュアルなスタイルで楽しんでいただくお店です。

丁寧な手仕事が光るメニューや、洗練された空間づくりがトレンドに敏感な梅田の若者や感度の高いビジネスパーソンに響き、オープン以来「NU茶屋町エリアで異例の行列」として大きな話題を呼んでいます。

同店はランチタイム目の前で握るおにぎりワゴンサービスがSNSで話題を集めており、さらなる二毛作、三毛作で全時間帯を網羅する仕掛けを作ろうとしている。

老若男女問わず最大3時間待ちのランチタイム。目の前で握るおにぎりスタイルがSNSで大反響！■ 【昼の仕掛け】お米のプロが本気で作る、涼を呼ぶ「カフェタイムのかき氷」

今回、新たに追加される昼の仕掛けは、ランチ後のカフェタイム（15:00～17:00 ）に登場する

6月26日から販売する「特製かき氷」です。

単なるデザートではなく、当店ならではのエッセンスを散りばめた、見た目にも華やかな一杯。お買い物の合間のひとときや、これからの本格的な夏に向けて、五感で涼しさを感じていただける新感覚のスイーツとしてご提供いたします。

桃と和紅茶、チーズといった和洋が混ざった1品。■ 【夜の仕掛け】大人も夢中になる、遊び心を詰め込んだ「ディナータイムのガチャガチャ」

一方、ディナータイム（17:00～）には、店内に突如「ガチャガチャ」が登場します。

お食事やお酒を楽しみながら運試しができるこの仕掛けは、大人たちの遊び心をくすぐる体験型コンテンツです。カプセルの中には、次回使えるお得なクーポンや、ここでしか手に入らないユニークな仕掛けをご用意。美味しい食事に「ワクワクする体験」をプラスし、ディナータイムをさらに盛り上げます。

サブカルチャーの街ならではの仕掛けを開始する。

■代表安井からのコメント

「お米をもっとカジュアルに、もっと楽しく日常に取り入れてほしいという想いでオープンした『カジュアルに、米。』ですが、想像以上の反響をいただき大変嬉しく思っています。

今回導入する『かき氷』と『ガチャガチャ』は、美味しいお米を食べる場所、という枠を超えて、いつ来ても新しい発見がある“体験型空間”を楽しんでいただくためのネクストステップです。ぜひ、新しくなった昼と夜の仕掛けを体感しにきてください！

本町の米と蜜同様長く愛されるお店を目指します。

■ 店舗概要

店舗名： カジュアルに、米。

所在地： 大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス3F

営業時間： 11:00～22:30

ランチタイム：11:00～15:00

カフェタイム（かき氷）：15:00～17:00

ディナータイム（ガチャガチャ）：17:00～22:00

公式Instagram：https://www.instagram.com/haveariceday0624/

取材お問い合わせ先：kometo0624@gmail.com

または09051623124