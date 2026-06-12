対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』本日配信開始！ iOS版・Android版が登場

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』を、本日2026年6月12日（金）より配信開始いたしましたことをお知らせします。

『棋桜（KIOU）』は、魅力的なキャラクターとの交流と、競技性の高い将棋対局を同時に楽しめる新感覚の将棋ゲームです。多くの将棋ファンの皆様より期待を寄せていただいた本作を、本日よりお手持ちのスマートフォンでお楽しみいただけます。

【ダウンロードについて】

■ iOS版

App Storeより配信中です。下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E6%A3%8B%E6%A1%9C/id6755948307



■ Android版

Android版は、公式サイトのお知らせページより配信中です。下記ページにアクセスのうえ、案内に沿ってインストールしてください。

▼Android版ダウンロード（公式サイト内お知らせ）

https://kioushogi.com/notice

※Google Play版につきましては、今後の配信を予定しております。

【LINE公式ショップからの購入がお得！】

『棋桜』では、LINE「棋桜公式ショップ」からゲーム内通貨「棋晶石」をご購入いただけます。アプリ内での購入よりもお得にご利用いただける特典をご用意しております。

アプリ内購入より5%OFF（※お得セットを除く） アプリ内の一部の「1度切りお得セット」が、もう1セット購入可能に。

LINEで「棋桜公式ショップ」を友だち追加するだけでご利用いただけます。今後もLINE限定のお得なセットなどを追加予定です。ぜひこの機会に友だち追加をお願いいたします。

【棋桜（KIOU）の特長】

■ 初心者から有段者まで楽しめる本格将棋

伝統に忠実な本格ルールを採用しながら、将棋を始めたばかりの方でも安心して楽しめる対局システムを搭載。プロ棋士・谷合廣紀 五段が手がける将棋AI『棋桜AI』が、対局中の「次の一手」をサポートし、幅広い棋力のプレイヤーに寄り添います。

■ 多彩な対戦モードと持ち時間設定

オンライン対戦、段位戦、カジュアル戦、CPU戦など、気分や実力に合わせて選べる多彩な対戦モードを用意。プロ棋戦「ABEMAトーナメント」でも採用される「フィッシャールール」をはじめ、3分切れ負けや10秒将棋など、豊富な持ち時間設定で対局をお楽しみいただけます。

■ キャラクターと共に楽しむ、新感覚の将棋体験

豪華声優陣によるボイス演出、キャラクターとの好感度システム、戦法ごとの演出、成駒で舞う桜など、これまでにない将棋体験をお届けします。

【今後の展開】

PC（Steam）版につきましても、近日配信を予定しております。

続報をどうぞお楽しみにお待ちください。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/77_1_f960e7c2695a5b04dae40d75a9de9644.jpg?v=202606130951 ]

本リリースの内容、ゲームに関するご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 株式会社ネコノメ 広報担当 E-mail：contact@neconome.co.jp