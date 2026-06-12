【450名規模！】スタートアップHRフォーラム2026 Summer 公式サイト公開と参加者募集のお知らせ！

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、2026年7月23日（木）に渋谷スクランブルスクエアにて開催する「スタートアップHRフォーラム2026 Summer」の公式サイトを公開したことをお知らせいたします。

HRフォーラムの詳細はこちら :https://26s-forum.recboo.com/

前回の「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」は200名以上の申込を記録し、今回で3回目の開催となります。Summerではさらに規模を拡大し、450名規模での開催を予定しております。スタートアップの採用に携わる方が一同に集う時間となる想定です。ぜひご参加をご検討ください。

スタートアップHRフォーラム2026 Summerの概要

スタートアップにおける採用にフォーカスをあて、「最短最速で即戦力・優秀人材を獲得するための“攻めの採用”へ。」をテーマに具体的な実体験を学び、同じ課題を持つ仲間とつながり、次の一手を持ち帰るためのイベントを開催します。

今回で3回目の開催となります。初回100名規模・前回240名規模に続き、今回さらに進化したプログラムをお届けします。

本イベントの開催概要

イベント名：スタートアップHRフォーラム2026 Summer

開催日時：2026年7月23日(木) 16:00～21:00 ※受付開始：15:30

開催形式：オフライン開催

会場：渋谷スクランブルスクエア25F レバテック株式会社様オフィス

（〒150-6126 東京都渋谷区渋谷2-24-12）

参加費：スタートアップ企業は無料・その他有料

主催：株式会社ノックラーン（Recboo）

HRフォーラムのお申込みはこちら :https://26s-forum.recboo.com/

参加チケットについて

今回本フォーラムの参加チケットは2種類設けています。

１.STARTUP PASS

IPO前のスタートアップ企業、創業者/CXO/採用部門を担当されている方+投資家(VC/CVC/エンジェル投資家などを対象としたチケットです。

※「STARTUP PASS」購入後購入条件に該当しない方は「VISITOR PASS」に切り替え、会場にて請求させていただきます。

２.VISITOR PASS

スタートアップ企業以外の企業様を対象としたチケットになります。

イベントページのボタンからそれぞれ申込可能です。

当日の主なコンテンツのご案内

当日の主なコンテンツは以下になります。（一部テーマのみ公開）

※イベントタイトルやスケジュールなどは変更になる可能性がございます。

セッションテーマについて

各領域におけるHRのプロフェッショナルをお招きし、スタートアップの採用に関する最新トレンドや実践的なノウハウについてオンラインのセッションにて深掘りします。

「抽象論ではなく、実体験ベースの具体論」を大切にしており、登壇者が語るのは、抽象論でもきれいな成功談でもありません。どんな採用課題があり、どこで詰まり、何を変え、何が効いたのか。現場で起きた具体的な話から、自社に置き換えられる学びを持ち帰ることができるセッションを準備しております。

【16:15～16:45】

▽タイトル

【人事図書館特別コラボ企画】

AIに乗り遅れた！と感じるあなたへ。まだ間に合います！！

～「今更聞けない」を解消する、Claude 初期セットアップ会～

▽セッション概要

「AIを使わなくては」とは思っている。資料も集めたし、ブックマークもした。でも結局、何から始めればいいのか分からない。

AI活用が当たり前のように語られる一方で、このスタート地点で止まっている方は多いのではないでしょうか。

セットアップに自信がないとは今更言えず、まとまった時間も取れないまま、数ヶ月が過ぎていく。けれど、それはあなただけではありません。

本セッションは、そんな「乗り遅れた」と感じている人事のための、実践ハンズオンセッションです。

講師には、人事図書館 館長の吉田氏と、AI Ops Manager社 CPO 浅野氏をお招きします。

お二人と一緒に、あなた自身がその場でClaudeをセットアップし、自社の実務（スカウト文・求人票・メール下書きなど）を1つ、実際に動かして帰ります。

参加予約、お待ちしております。まだ、間に合います。

【17:00～17:20】

▽タイトル

COOからCHROを経験ー事業と組織の接続を牽引してきた2名が語る

スタートアップに求められるCHRO像

【17:25～17:45】

▽タイトル

スタートアップ企業が取り組むべき採用ブランディングとは

「調達ゼロ、無名スタート。それでも700名集まった採用の中身に迫る」

【18:15～18:30】

▽タイトル

『世界標準の採用』を採用現場で考える

ースタートアップが実践すべき”攻めの採用モデル”とはー

【18:30～18:50】

▽タイトル

T2D3超えを支えた採用の正体

― Craif採用責任者が3年で100名を集めた、媒体・エージェントに閉じない打ち手

▽セッション概要

自社採用イベントに向けた丸の内でのビラ配り、サウナ貸切選考など、Craif社は""自社にしか作り出せない採用の場""を次々と創出してきました。

しかし奇策はゴールではありません。

「どう採るか」の前に「誰を採るか」この順序で採用を突き詰めた先に、今のCraif社の採用・組織の強さがあります。

既存施策のやりきりから、他社が真似できない打ち手の発想まで。

採用激戦時代に優秀層を惹きつける思考の順序を、惜しみなく語り尽くします。

スタートアップマッチング（交流会）

近しいフェーズのスタートアップ経営者・採用担当が集まり、採用課題の解決と成長スピードの向上に直結する情報を交換できる場となります。

ただ人が多いイベントではなく、同じフェーズ・同じ悩みを持つ参加者同士が出会えるよう運営が直接繋ぎ合わせます。





参加者限定特典のご案内

HRフォーラムのお申込みはこちら :https://26s-forum.recboo.com/

本フォーラムでは、ご参加いただく経営者・採用責任者の皆様が「次の一手」を確実に動かしていただけるよう、実務を前に進めるための限定特典をご用意しております。

【参加特典について】

16時までに本フォーラムの会場にお越しいただいた方に以下の特典を1つお選びいただけます。

早期参加特典一覧

１.VC紹介チケット：提携VC70社からのレコメンド＆面談打診

Recbooが擁する提携VC70社のネットワークから、参加企業の事業内容・調達フェーズ・組織課題に応じて最適なVCを選定し、面談打診まで主催が代行いたします。

※VC側の事情により面談を確約するものではございません。

２.スカウト添削パッケージ：スタートアップ支援50社超えのプロが添削します

スカウト文章について、具体的な改善点を直接フィードバックいたします。

３.Claude Code 導入パッケージ：通常10万円相当を無料提供

採用・人事・バックオフィス業務に特化したClaude Code設定を、無料提供いたします。AI化を進めたいがどこから初めていいかわからないという企業様向けに一括でセットアップが可能です。※抽選3社限定

４.ベストセラー著者第2作「世界標準の採用」を先着50名に配布！

御社になぜ、優秀な人材が足りないのか？ 米国企業が仕掛けたゲームチェンジ。乗り遅れた日本企業が実装すべき採用システムと技術 ─ ビジネスリーダー必読の「採用の教科書」です。ベストセラー『人を選ぶ技術』著者、待望の第2作。

HRフォーラムのお申込みはこちら :https://26s-forum.recboo.com/

今後もスタートアップHRフォーラム2026 Summerの情報も随時発信してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

運営の「Recboo」について

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・累計40社調達済みスタートアップを支援後、70%の割合でアップラウンド/IPO/M&A/黒字化を達成

・提携VC70社以上。スタートアップ支援に特化

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

株式会社ノックラーン 企業情報

株式会社ノックラーンは、スタートアップ企業の中途採用をサポートするサービス「Recboo」を提供するベンチャー企業です。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

メールアドレス：info@knocklearn.com