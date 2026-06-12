「瀬戸内市移住促進特別番組制作業務」の受託事業者を公募型プロポーザルで募集します！[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市では、人口減少に伴う様々な課題の解決を図るため、子育て世代の人口増加を目指し、転入者の増加及び転出者の抑制を一体的に推進し、社会増として250人の増加を目指しています。

本事業では、瀬戸内市の地域魅力（非日常的観光資源および生活の場としての豊かさ）をPRし、20代～30代の子育て世代をターゲットにした特別番組を制作・放送します。これにより瀬戸内市への関心を高め、社会増250人を目標に地域活性化を図ることを目的としています。

ご関心のある事業者の皆様にはぜひご参加いただき、瀬戸内市の人が集うまちづくりに資するご提案をお寄せいただければ幸いです。

事業名

瀬戸内市移住促進特別番組制作業務

業務期間

業務契約締結日から令和9年3月19日まで

提案上限額

3,300,000円（消費税及び地方消費税を含む）

番組内容

本事業のターゲット層である20代～30代の子育て世代から共感を得やすいタレントを起用し、移住検討層の目線で瀬戸内市内での生活リアルや魅力を紹介するとともに、地元住民の温かさ、生活インフラ、子育て支援、自然環境などの「生活の場」としての豊かさを番組で表現すること。

加えて、地元住民や移住者へのインタビューを通じて実際の生活感や移住後の変化を説明することで、番組の視聴者が瀬戸内市へ移住したくなるような番組構成とすること。

公募スケジュール

質問回答

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184040/table/31_1_cabd664850aa904c4809f544dc49cbc1.jpg?v=202606130951 ]

本プロポーザルに関する質問は令和8年6月17日（水）まで受け付けます。

回答は令和8年6月19日（金）までに、市ホームページにて回答予定です。

※質問は、実施要領内の質問書・回答書（様式6）により、プロモーション戦略課までご提出ください。

【本件に関する問い合わせ先】

詳細はこちらをクリック :https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/91/160260.html岡山県瀬戸内市公式ホームページ

岡山県瀬戸内市役所 成長戦略部 プロモーション戦略課

電話番号：0869-24-7375

メールアドレス：pr@city.setouchi.lg.jp