UXデザイナー・UXリサーチャーについて学べるセミナー全3回シリーズを開催！6/25（木）～ 仕事の内容や現場のお悩み、求められる人物像などを深掘り!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）はこのたび、UXデザイン・UXリサーチについて学べるオンラインセミナー（全3回）を開催します。なお、第1回「UXデザイナー・UXリサーチャー、そもそもどんな業務をしているの？～仕事のリアルと全体像～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175674/?rls)」は6月25日（木）、第2回「UXデザイン・UXリサーチ、とにかく現場のお悩み解決20連発！～現場で起きていることと、その乗り越え方～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175679/?rls)」は7月23日（木）、第3回「UXデザイナー・UXリサーチャー、もうユーザー理解できるだけじゃ役に立たない～求められる役割・スキルとキャリアの考え方～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175696/?rls)」は8月27日（木）に開催予定です。

UXデザイン・UXリサーチが広まり、その技法の情報はネットで集めやすくなりました。しかし業界志望者にとって、そもそも「UXデザイナー・UXリサーチャー職」に関するリアルな情報は思いのほか多くはないかもしれません。



C&R社では今回、業界歴25年のUXデザイナーである羽山祥樹氏を講師にお招きし、第1回では、UXデザイン・UXリサーチ職に就いたらどのような日々を過ごすことになるのか紹介します。また、第2回では “現場でよく見かける/耳にする” お悩みとその解決方法、第3回では最新の市場動向もふまえ、求められる人物像とともに、どうすればUXデザイナーやUXリサーチャーになれるのか、どういったスキルセットが必要なのかなどについて解説します。ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご参加ください。



＜第1回の内容＞

・UXデザイナー・UXリサーチャーの業務はそもそもなにがきっかけで発生するの？

・プロジェクトは、開始から終了までどのように流れるの？

・“事業会社” と “受託会社” での仕事はどのように異なる？

・“ユーザーを調査すること” は業務の中間点。本当のゴールは “チームを変えること”。

・UXデザイン・UXリサーチがなかなか浸透しない組織のなかでどうふるまえばいい？

・スキルアップはどうすればいいの？



＜第2回の内容＞

・チームが無意識にユーザーに会うことを恐れている。自分が間違っていることを直視することを恐れている。

・つくっているものが、ユーザーが欲しいものだと思えなくて、チームが病んでいる。

・エンジニアが数字で計測できないものについて考えたがらない。

・プロジェクトマネージャーが「非機能要件」はオマケだと思っている。

・ユーザビリティテストの結果が散々のとき「あのユーザーはターゲットじゃなかった」と言われる。



＜第3回の内容＞

・UXデザイナー・UXリサーチャー候補者は、ユーザー調査できて当たり前。

・UXデザイナー・UXリサーチャーは、自分ひとりではユーザーに価値を届けられない。

・“ユーザーを調査すること” は業務の中間点。本当のゴールは “チームを変えること”。

・採用の過程で評価されるのは、成果物ではなく、過去のプロジェクトのなかでの意思決定の根拠。

・「難しいコミュニケーションの場面でどうふるまえるか」を評価される。

UXデザイナー・UXリサーチャー セミナー概要

■日時

第1回：2026年6月25日（木）19：00～21：00

第2回：2026年7月23日（木）19：00～21：00

第3回：2026年8月27日（木）19：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

日本ウェブデザイン株式会社 代表取締役CEO

羽山 祥樹（はやま よしき）氏

HCD-Net認定 人間中心設計専門家。使いやすいプロダクトを作る専門家。担当したウェブサイトが、雑誌のユーザビリティランキングで国内トップクラスの評価を受ける。2016年よりAIシステムのUXデザインを担当。専門はユーザーエクスペリエンス、情報アーキテクチャ、アクセシビリティ。ライター。NPO法人 人間中心設計推進機構（HCD-Net）理事。またIBMの社外アンバサダーであるIBM Championの認定を受ける。

翻訳書に『メンタルモデル──ユーザーへの共感から生まれるUX デザイン戦略』『モバイルフロンティア─よりよいモバイルUXを生み出すためのデザインガイド』（いずれも丸善出版）、著書に『現場で使える! Watson開発入門─Watson API、Watson StudioによるAI開発手法』（翔泳社）

がある。

Ｘ: @storywriter(https://x.com/storywriter) Webサイト： http://storywriter.jp



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼第1回の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175674/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175674/?rls)

※締切：2026年6月25日（木） 21：00



▼第2回の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175679/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175679/?rls)

※締切：2026年7月23日（木） 21：00



▼第3回の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175696/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175696/?rls)

※締切：2026年8月27日（木） 21：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「UXデザイナー・UXリサーチャー」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼デザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

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▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)