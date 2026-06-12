令和ロマン単独ライブで開始すぐに満員となったAI没入型フォト『ユメフォト』、コンテンツ東京2026に出展

no plan株式会社

no plan株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：芹川 葵）は、AI没入型フォト「ユメフォト」を、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第19回 コンテンツ東京」に出展します。「ユメフォト」は、専用筐体で撮影した顔写真をもとに、AIが”別の世界の主役になった一枚”をその場で生成し、プリントまで約3～5分で完結する体験型サービスです。

AI没入型フォトで、ファンが集まる体験を。

ライブやイベント会場では、フォトスポットや顔出しパネル、記念パネルなど、来場者が写真を撮影して思い出を持ち帰るための施策が数多く展開されてきました。一方で、従来の撮影体験では、あらかじめ用意された背景やフレームの前で写真を撮ることが中心であり、来場者自身がアーティストや作品の世界観の中に自然に入り込んだような、高品質なビジュアルをその場で持ち帰ることには難しさがありました。

「ユメフォト」は、生成AIを活用することで、来場者本人の顔写真をもとに世界観に合わせたポスター風ビジュアルをその場で生成するAI没入型フォト体験です。

来場者は、フレームから構図を選択。撮影した顔写真をもとにAIが画像を生成し、その場でL判プリントとして受け取ることができます。LINE経由でのデータ保存にも対応し、会場限定でしか手に入らない「世界に1枚」のフォトを、ファンの記憶として持ち帰れる設計です。

サービスの特徴：撮影からプリント・スマホ保存まで筐体内で完結

来場者は専用筐体で撮影するだけ。AIが世界観に入り込んだ一枚を自動生成し、撮影からAI生成、L判プリント、スマートフォンへの保存まで、すべて筐体内で完結します。

今回のコンテンツ東京では、新たに「心霊写真」「アイドルのチェキ」などの世界観を用意。さらに、2026年5月に令和ロマン単独ライブ「RE:IWAROMAN」（Kアリーナ横浜）で展開し、開始すぐに当日の体験枠が満員となった第一弾『RE:ROMAN PHOTO』のフレームも体験できます。

※画像はイメージです。当日の仕様により一部変更となる場合がございます。

AI没入型フォト「ユメフォト」について

「ユメフォト」は、no planが提供するB2B向けAI体験ソリューションです。来場者や顧客の顔写真をもとに、ブランド・IP・イベントの世界観に合わせたビジュアルをAIで生成し、その場でプリントやデータとして提供することができます。

広告プロモーション、アーティストライブ、映画・アニメなどのIPイベント、商業施設、展示会、テーマパーク、ブランドポップアップなど、リアルな場における新しい参加型体験としての活用を想定しています。

ユメフォト公式：https://yume-photo.com/yumephoto/

「ユメフォト」3つの特徴

- 徹底的なIP保護技術AIによる画像生成では、自由度の高さだけでなく、意図しない変化を抑える設計が欠かせません。ユメフォトでは、タレント・ロゴ・商品など、守るべき要素を事前に設定し、AIが不用意に改変しないよう極限まで制御します。タイトルやキャッチコピーなどの文字情報はAIで生成せず、別レイヤーで合成。生成後の画像もシステムでチェックし、想定外の変化がある場合は破棄・再生成します。完全に変化をゼロにすることは難しいからこそ、生成前の設計、工程上の制御、生成後の確認を組み合わせ、リスクをできる限り抑えています。- 写っているのはちゃんと自分。AIによる画像生成では、表現の幅が広がる一方で、顔の印象が変わりすぎたり、本人らしさが失われたりすることがあります。ユメフォトでは、体験者の表情や髪型、顔立ちの印象を丁寧に反映し、過度な補正や別人化を避けた生成を行います。- シーンに、自然になじませる。基盤となるのは、GeminiやOpenAIなどの先端モデルです。一方で、仕上がりを左右するのは、AIに任せきりにしない運用設計です。1枚のキービジュアルから多数の生成パターンをつくり、光、構図、人物の質感、背景との一体感を検証。緻密な指示書と選定力によって、最も自然で完成度の高い一枚だけを厳選します。

ユメフォト設置概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57625/table/28_1_842a70465f75acf47c60f673910ede30.jpg?v=202606130951 ]

コンテンツ東京について

「コンテンツ東京」は、IP・クリエイティブ・映像・広告・マーケティングなど、コンテンツビジネスに関わるあらゆるジャンルが集結する日本最大級のコンテンツビジネス総合展です。ライセンシングジャパン、クリエイターEXPO、映像・CG制作展、広告クリエイティブ・マーケティングEXPOなど8つの専門展から構成され、コンテンツ活用を推進するパートナーやソリューションとの出会いの場として、毎年多くのビジネスパーソンが来場します。

no plan株式会社について

AI・Web3・アートなどの先端領域を舞台に、アイデアの種を多彩なかたちで育て、新しい技術と掛け合わせながら、未来の表現と事業を共創する集団です。

no plan株式会社 概要

・設立 ：2019年10月10日

・代表者：代表取締役 芹川 葵

・所在地：東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル 2F

・URL ：https://noplan-inc.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

no plan株式会社 広報担当

Email：contact@noplan-inc.com

コーポレート ：https://noplan-inc.com/

ユメフォト公式：https://yume-photo.com/