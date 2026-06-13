L&Lライブリーライフ株式会社は、アウトドア・防災シーンにおける「暑さ」「暗さ」「スマホ充電」の3つの課題を解決するため、20000mAhの大容量バッテリーを搭載した「3in1アウトドア扇風機」の販売を開始いたしました。強力送風・LED照明・モバイルバッテリー機能を一台に集約したオールインワンモデルです。

深刻化する猛暑への対応が急務に

近年、地球温暖化の影響により夏の猛暑が年々激化しており、屋外での活動時における汗だれやメイク崩れ、室内エアコン使用による肌乾燥、強い紫外線による肌ダメージが多くの人々の日々の悩みとなっています。 従来の携帯扇風機は送風のみに特化しており、肌の保湿ケアには対応していないという課題がありました。一方、ハンディミスト機器は冷感が不足しており、両者の機能を求めるユーザーニーズに応える製品が市場に不足していました。

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■夏の“熱中症”と“バッテリー切れ”の悩みを解決

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昨今、アウトドア活動の活発化に伴い、キャンプや車中泊、釣りなどのレジャーシーンで、「暑さ対策」が欠かせないテーマとなっています。しかし、従来のモバイル扇風機は風力が弱く、数時間で充電が切れてしまうという大きな欠点がありました。また、近年頻発する地震や台風による停電時には、「涼を取る」「明かりを確保する」「スマホを充電する」という3つのニーズが同時に発生します。 株式会社L&Lライブリーライフは、このようなユーザーの切実な声に応え、「1台3役」をコンセプトにした次世代型ポータブル扇風機「YH-F143」を発表いたしました。

■圧倒的な風量と長時間駆動

本製品の最大の特長は、デュアルターボモーターの搭載です。これにより、最大風速8.0m/sという、屋外でも十分に涼しさを感じられるパワフルな送風を実現しました。一般的な卓上ファンと比較しても、約1.6倍以上の強風を発生させることが可能です。 さらに、風量は6段階から無段階で調整可能。微風から強風まで、その時の気温や体感に合わせて細かく設定できます。内蔵された大容量20000mAhのリチウムバッテリーにより、弱風モードでは最長約50時間の連続使用が可能。キャンプの一夜や、災害時の長期的な停電にも十分対応します。

■アウトドア・防災に必須の3in1機能

◎この扇風機は「扇風機」としてだけでなく、「照明」と「モバイルバッテリー」の機能を備えています。 ◎照明機能：本体側面にLEDライトを内蔵。夜間のテント内や車内で役立つ「白色ライト」と、リラックスしたい時に最適な「暖色ライト」の2色を切り替え可能。明るさも6段階で調整できます。 ◎モバイルバッテリー機能：USB出力ポートを搭載しており、スマートフォンを約3～4回フル充電できます。アウトドアではもちろん、万が一の災害時の「命の充電器」としても活躍します。

■使う場所を選ばない自由度の高さ

1、卓上モード：自宅のデスクやキャンプのテーブルにそのまま置いて使用。 2、吊り下げモード：底面のフック穴を利用して、テントの天井や木の枝、車の後部座席などに吊り下げ可能。 3、クリップモード：別売りのクリップアタッチメントを使用すれば、ベビーカーや机の端にも挟めます。

■使い勝手を極めた細部へのこだわり

◉リモコン操作：付属のリモコンを使えば、最大6m離れた場所から風量やライト、タイマーを操作できます。横になったまま、またはテントの中で寝ながら操作できるのは大きなメリットです。 ◉タイマー機能：1H、2H、4H、6H、8Hのタイマー設定が可能。就寝中に使いっぱなしにするのを防ぎ、省エネと安全に配慮しています。 ◉インジケーターパネル：本体前面のデジタルパネルで、現在のバッテリー残量を%表示で一目で確認できます。 ◉充電方法：USB Type-C（入力）とUSB-A（出力）を搭載。PCやモバイルバッテリー、カーアダプターから手軽に充電できます。

■安心のPSE認証取得

多くの安価な海外製扇風機は、火災や感電のリスクが懸念されます。しかし、本製品は日本の電気用品安全法（PSE）の厳格な技術基準をクリアしております。お子様が触れたり、高温になる車内で使用したり、長時間充電したりしても、安心してご使用いただける品質を追求しました。

【製品仕様】

型番：YH-F143 サイズ：約22.1cm x 10.1cm x 27.5cm 重量：約1.68kg 電池容量：20000mAh 定格電力：10W（入力/出力：5V-2A） 充電時間：約9～10時間 連続運転時間：約14.5時間（強風）～約50時間（弱風） 首振り機能：上下手動270°、左右自動45°～90° タイマー：1H / 2H / 4H / 6H / 8H 風量調整：6段階（1～6） LEDライト：L1～L3（白色）、L4～L6（暖色） セット内容：本体、リモコン、USB A-Cケーブル、日本語取扱説明書 認証：PSE認証取得済み

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/