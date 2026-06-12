6月25日（木）13時よりオンライン開催！太陽光・航空機・コンテナ・GPUサーバー…税理士が「法人向け決算対策商品」を比較解説

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は、税理士法人グランサーズ 代表社員 公認会計士 税理士 辻 哲弥氏、株式会社Sales Rep 執行役員 GPUセールスマネージャー 山内 凌氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、税理士の辻哲弥氏が各商品の特徴や仕組み、キャッシュフローへの影響、導入時の留意点などを「横並び」で比較解説。「商品ありき」で選ばないための視点と、自社の利益規模や企業フェーズに合った選び方のポイントを整理します。さらに、近年注目のGPUサーバーについても深掘りします。

開催概要

テーマ：減価償却

開催日時：2026年6月25日（木）13:00～14:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a0ad188a53aef523d000000「法人向け決算対策商品」を税理士が徹底解説

数ある法人向け決算対策商品のなかで、結局どの選択肢が自社に合っているのか――。太陽光、 航空機・船舶リース、コンテナ、そして近年注目されるGPUサーバーなど、さまざまな選択肢がある一方で、それぞれを客観的に比較する機会は多くありません。

本セミナーでは、税理士の辻哲弥氏が登壇。 各商品の特徴や仕組み、キャッシュフローへの影響、導入時の留意点などを「横並び」で比較しながら、企業ごとに異なる“選び方のポイント”を分かりやすく解説します。

「複数の商品を一度に比較したい」

「自社に合った決算対策を整理したい」

そんな経営者・財務責任者の方に向けて、自社に合った決算対策商品の見分け方を指南。

さらに生成AIの爆発的成長により注目が高まるGPUサーバーを深堀り。実際の導入手順、活用による財務的インパクトまで、具体的かつ実務的に解説します。

■こんな方におすすめ

・今期利益が想定以上に出ており、決算対策を検討している経営者

・太陽光、航空機・コンテナ・GPUサーバーなど、複数の商品を比較検討したい方

・メリットだけでなく、リスクやキャッシュフローへの影響も知りたい方

・GPUサーバー関連投資など、新たな選択肢にも関心がある方

・自社の財務状況に合った選択肢を整理したい方

・提案を受けているが、客観的な比較材料を持ちたい方

■セミナー内容

法人向け決算対策の全体像と、比較時に押さえるべき視点

‐中小企業を取り巻く最新の税務・財務トレンド

‐決算対策を検討する際に押さえるべきポイント

‐「商品ありき」で選ばないための考え方

定番の事業投資型商品を比較解説

‐航空機・船舶関連スキームの特徴

‐太陽光・コンテナ投資の仕組みと留意点

‐商品ごとのキャッシュフローや運用面の違い

セミナー限定公開：比較マトリクスで見る“選択の基準”

‐各商品の特徴を一覧で比較

‐利益規模や企業フェーズごとに異なる検討ポイント

‐導入時に確認したい実務上の論点

GPUサーバーという新たな選択肢

‐なぜ今、GPUサーバーが注目されているのか

‐従来型商品との違いと特徴

‐活用事例・スキーム解説

講師紹介

辻 哲弥税理士法人グランサーズ 代表社員公認会計士 税理士

・1998年（平成10年）生まれ。

・有限責任監査法人トーマツ会計監査業務に従事。

・23歳時、「日本一若い会計事務所」として”ACLEAN（アクリーン）会計事務所”を開業。スタートアップ、マイクロ法人を中心とした税務業務や補助金・融資等の資金調達支援、経理を対象とした業務改善コンサルティングを展開。

・2023年に同事務所を”税理士法人グランサーズ”と統合。同法人の代表に就任。中小企業の税務顧問対応、内部統制構築支援、組織再編支援、事業承継・企業のクラウドサービス活用と経理効率化サービスも提供。また、海外移住や海外を活用した節税に関するコンサルティングも得意としている。

・（YouTube） 「社長の資産防衛チャンネル」絶賛配信中！

山内 凌株式会社Sales Rep執行役員 GPUセールスマネージャー

東洋大学社会学部卒業後、2021年に株式会社マクニカへ入社。

NVIDIA社の半導体を国内のエンプラ企業やスタートアップへの提案を実施。

2023年からはAI系スタートアップ等を対象にAIの専門知識と営業ノウハウを活かして事業成功をサポート。

2024年に株式会社アットアイディールを創業し、AI分野を含む幅広い業界に対し、事業開発から営業戦略、マーケティング、営業支援に至るまで一気通貫のサービスを提供している。

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a0ad188a53aef523d000000

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp