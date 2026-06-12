縦型ショートドラマ『人間卒業』｜いじめに泣き寝入りしない少女が仕掛ける、静かな逆転劇--アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社GOKKO『人間卒業』キービジュアル

2026年6月12日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『人間卒業』を、アプリ「POPCORN」にて配信いたします。

本作は、執拗ないじめを受けた少女が、先生にも親にも頼れない中、ただ一人立ち上がり、加害者たちの足元を静かに崩していく--逆転劇の青春サスペンスです。

机への落書き。泥水。そして読み上げられる「人間卒業証書」--。

それでも、彼女は泣き寝入りを選ばなかった。

「人間卒業」--その言葉は、果たして誰に向けられることになるのか。

◼︎あらすじ｜“人間卒業証書”は、誰に向けられるのか

『人間卒業』を視聴する :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=92&episode=1

片思いの男子に告白した舞花（舞花）は、その男子と付き合っていた明日未（川田明日未）に「男を盗む犯罪者」として標的にされる。

机への落書き、泥水をかけられる、「人間卒業証書」を読み上げられる--執拗なハラスメントを受けるも、相談した先生（早坂架威）には「合わない人とどう生活するかを学べ」と突き放されてしまう。

母（大内唯）に迷惑をかけられない--そう一人で決意した舞花は、誰にも頼らず、自分の力で動き出す。

孤立無援に見えた彼女が、加害者たちの足元を静かに崩していく。

果たして「人間卒業」の言葉は、最後に--誰に向けられることになるのか。

◼︎見どころ

1. “泣き寝入りしない少女”が選ぶ、静かで知的な逆転劇

よくあるいじめドラマの「耐える」物語ではなく、主人公自らが反撃を選ぶ姿勢が新鮮。声を荒げるのではなく、頭脳と覚悟で加害者たちの足元を崩していく構成が、観る者の胸をすかせます。

2. 大人たちの“無関心”が浮き彫りにする現代のリアル

「合わない人とどう生活するかを学べ」--救いを求めた先で突き放される、痛烈な大人の言葉。教師も親も頼れない、孤立無援の少女が立ち上がるしかなかった構造そのものに、現代の学校が抱える歪みが映し出されます。

3. タイトル『人間卒業』に込められた、ラストの逆転

冒頭で加害者から舞花に向けて読み上げられる「人間卒業証書」。物語が進むほどに、その言葉の矛先が静かに反転していく--タイトル回収のカタルシスは、2話完結だからこそ生まれる切れ味です。

◼︎メインキャスト

舞花『人間卒業』より

舞花｜舞花 役

片思いを”罪”とされ、いじめの標的になる女子高生。涙より覚悟を選び、誰にも頼らず加害者たちに静かな反撃を仕掛ける主人公。

川田 明日未｜明日未 役

舞花を「男を盗む犯罪者」と糾弾し、執拗なハラスメントの中心となる加害者。教室内のヒエラルキーを支配する存在として描かれる。

川田 明日未『人間卒業』より

麻生 果恩｜果恩 役

大内 唯｜母 役

早坂 架威｜先生 役

趙 世伊｜男 役

◼︎作品概要

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

- 作品名：『人間卒業』- ジャンル：縦型ショートドラマ／青春サスペンス・学園いじめ／リベンジ- 話数：全2話- 制作年：2024年- 監督：Alex- 脚本：田中舞花- コピーライト：(C)︎GOKKO縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は130億回（2026年5月時点）&SNSでの総フォロワー数760万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

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