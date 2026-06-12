とってもセクシーでとってもカワイイ(ハート)染谷さんとのロマンティック・ラブコメ『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。』本日より、AnimeFestaにて独占先行配信スタート！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、本日より、TVアニメ『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。』を独占先行配信がスタートしました。

独占先行配信では、地上波と同内容のオンエア版（第1話）に加え、AnimeFesta独占配信のプレミアム版（ノーカットver.）を一足先にご視聴いただけます。

【配信概要】

タイトル ：同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。

独占先行配信日 ：6月12日（金）17:00～

作品ページ ：https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=13&ad=1&format=press&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/2004?af_title=2004(https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=13&ad=1&format=press&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/2004?af_title=2004)

作品情報

【あらすじ】

「マジかよ…これ、染谷さん？」

大学生の良介がアダルト動画配信サイトで見つけたのは同じゼミの染谷さんに激似のセクシー女優『愛音はるな』

他人のそら似？ それとも…？

真相が気になってしょうがない良介はある日ついにその確認を染谷さん本人に試みてしまうのだが…その結果はなんと同棲！？

とってもセクシーでとってもカワイイ(ハート)染谷さんとのロマンティック・ラブコメディが今はじまる！！

【CAST】

原作 ：庄司二号

監督 ：黒津口成恵

シリーズ構成 ：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン ：ハピライ☆ちょこ美

色彩設計 ：TA-KU

美術設定 ：チャン・ド・キム・ファン

撮影監督 ：姜アイリス

編集 ：新海コウキ

音響監督 ：司馬明徳

音響制作 ：スタジオマウス

【Information】

アニメ公式HP ：https://someyasan-anime.af-original.com/

アニメ公式X ：https://x.com/someyasan_anime

(C)庄司二号／KATTS／Suiseisha Inc.

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名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

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株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/