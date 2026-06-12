フィギュアスケート日本代表エキシビション！ミラノ・コルティナ五輪のメダリストらの新プログラム初披露に注目が集まる「ドリーム・オン・アイス2026」をスカパー！番組配信にて生配信でお届け！
(C) Dreams on Ice
フィギュア日本代表エキシビション「ドリーム・オン・アイス2026」放送！
今年で23回目を迎える「ドリーム・オン・アイス」は、トップスケーター達が新シーズンの勝負プログラムを初披露する大注目のエキシビション。試合さながらの緊張感と、ショーならではの華やかさを同時にお届けします！
23回目となる今回は、豪華トップスケーターが集結！ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの中井亜美、佐藤駿をはじめ、五輪出場の千葉百音、三浦佳生ら日本代表勢が勢ぞろい。2026年2月開幕のミラノ・コルティナ五輪出場を目指す選手たちが、どのような新プログラムで挑むのか、必見です！
さらに、注目のシニアデビュー組も登場！2026年ジュニア世界王者の島田真央、中田璃士が今季からシニアの舞台へ。加えて、スペシャルゲストとして昨シーズンで現役を引退した坂本花織さんが登場し、特別な演技を披露します！
CS日テレでは、6月27日（土）16:30からスカパー！番組配信＊にて生配信。さらに、6月28日（日）16:30より日テレプラス、7月5日(日)13：00より日テレジータスでテレビ放送いたします。
夢を追い続けるスケーターたちの熱演を、「ドリーム・オン・アイス2026」でぜひご覧ください！
*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応
＜放送日程＞
ドリーム・オン・アイス2026
6月27日(土)16：30～19：45 生配信 スカパー！番組配信＊
6月28日(日)16：30～19：45 VTR放送 日テレプラス
7月 5日(日)13：00～16：15 VTR放送 日テレジータス
※放送時間/放送内容変更の可能性あり
＜出場予定選手＞
坂本花織、中井亜美、千葉百音、佐藤駿、三浦佳生、島田真央、中田璃士 ほか
＜会場＞
ＫＯＳE新横浜スケートセンター
◆「ドリーム・オン・アイス2026」番組ページ
https://www.gtasu.com/others/dreamsonice/
◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法
スカパー！番組配信にてご覧いただけます
◆視聴方法
日テレプラス：(CS300)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.619）
日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）
そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます
◆視聴方法とお問い合わせ先
日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）
https://www.gtasu.com/subscription/
日テレジータス カスタマーセンター
TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）
◆日テレジータス公式ＳＮＳ
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◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階